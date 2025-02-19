Панатинаикос - Викингур. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 20.02.2025

Лига конференций. Стыковой раунд. Ответный матч.

20 февраля. 22:00. Афины. “Олимпийский Стадион”

“Панатинаикос” – “Викингур"

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 10

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Разозлённые греки принимают гостей из холодной Исландии. Неделю назад погода и искусственное поле помогли “викингам” одержать минимальную победу. Теперь им предстоит выстоять в горящем котле “Олимпийского Стадиона” в Афинах.

Новости Панатинаикоса

“Панатинаикос”, который считался явным фаворитом в противостоянии с “Викингуром”, неожиданно проиграл первый матч. И то, уже на 90+1 Иоаннидис сумел с пенальти свести результат к поражению в один мяч. Теперь надо дома, при поддержке своих болельщиков отыгрывать этот гандикап.

Матч в Финляндии против “Викингура” стал третьим поражением подряд “клеверных” в разных турнирах. Сначала был вылет из кубка Греции, где “Панатинаикос” на последних минутах уступил своим заклятым врагам “Олимпиакосу” Яремчука (0:1). Роман в той игре участие не принимал. Потом было гостевое поражение в гостях от “Ариса” (0:2), где были пропущены мячи по одному в каждом из таймов. И, наконец, минимальное поражение от “Викингура” (1:2) в Хельсинках.

В прошедшее воскресенье была одержана домашняя победа в матче чемпионата над клубом из нижней части турнирной таблицы “Волосом” (2:1). Тренер “клеверных” Руи Витория провёл ротацию состава, по сравнению с матчем в Хельсинки. Вышло шестеро новых игроков, включая вратаря. Четверо из них выходили на замену в матче с исландцами. Статистически “Панатинаикос” переиграл своего соперника. У него и ударов больше (18:6), в створ чаще попадали (7:2), владение больше (60/40), угловые чаще подавали (6:3), а вот победа вышла минимальной. Скорее даже вымученной. Один мяч забили в первом тайме, один во втором. Взяли передышку и тут же получили один в ответ. Так и доиграли.

Новости Викингура

Чемпионат Исландии стартует только в апреле. А пока исландцы проходят зимние сборы и играют товарищеские матчи. Но на этих выходных игры не было. “Викинги” должны были играть с клубом “ИР” в рамках Кубка Лиги Исландии. Но руководство клуба решило отказаться от участия в этом турнире и сняло команду с розыгрыша. Результат первой игры “Викингура” в турнире, которую он выиграл у клуба “ХК” (2:0) аннулировано. Таким образом, исландцы имели недельный тренировочный цикл без игр в подготовке к матчу в Афинах.

На выходных стало известно о переходе игрока “Викингура” Даниэля Джурича в хорватский клуб “Истра”. Даниэль в игре против “Панатинаикоса” вышел на замену и отыграл последние 20 минут. За “Викингур” сыграл 119 игр и забил 41 мяч. В Лиге конференций, в этом сезоне сыграл 12 игр и забил один мяч. Также в активе есть 3 игры за сборную Исландии. В ответной игре, в Афинах Даниэль уже команде не поможет.

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Буквально вчера было объявлено о новичке в составе викингов. Контракт подписал Гилфи Тор Сигурдссон. Участник ЧЕ2016 и ЧМ2018 в составе сборной Исландии. Пришёл в “Викингур” из другого исландского клуба “Валюр”. Но выступал ранее за такие клубы, как: “Хоффенхайм”, ”Тоттенхэм”, “Эвертон”. В завтрашнем матче с Панатинаикосом Гилфи не сможет помочь, так как квот по дозаявкам у клуба не осталось.

Стоит напомнить, что незадолго до игр с греками команду возглавил Сельви Гейр Оттесен. Предыдущий тренер, который и вывел команду в плей-офф еврокубка, Арнар Гуннслаугссон принял приглашение возглавить сборную Исландии.

Последние матчи Панатинаикоса и Викингура

Последние 3 встречи “Панатинаикоса”:

09.02.2025 “Арис” – “Панатинаикос” 2:0 (Чемпионат Греции)

13.02.2025 “Викингур” – “Панатинаикос” 2:1 (Лига Конференций)

16.02.2025 “Панатинаикос” – “Волос” 2:1 (Чемпионат Греции)

Последние 3 встречи “Викингура”:

25.01.2025 “Викингур” – “Лейкнир” 3:2 (Кубок Рекьявика)

06.02.2025 “Викингур” – “НК” 2:0 (Кубок Лиги Исландии)

13.02.2025 “Викингур” – “Панатинаикос” 2:1 (Лига конференций)

Личная встреча

13.02.2025 “Викингур” – “Панатинаикос” 2:1 (Лига конференций)

Цифры и факты

Это первое противостояние в истории “Панатинаикоса” и “Викингура”. До прошлой недели они никогда не встречались между собой.

Все победы в этом сезоне Лиги Конференций “Панатинаикос” одержал с сухим счётом: “Ланс” (2:0), “ХИК” (1:0), “Нью-Сейнтс” (2:0), “Динамо Минск” (4:0).

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У “Викингура” лечится весь сезон Пабло Пуниед (крестообразные связки). Есть усиление перед ответной игрой. Возвращаются после дисквалификаций из-за перебора карточек: Карл Гуннарссон и Николай Хансен.

У “Панатинаикоса” залечивает растяжение бицепса Вагианнидис. Все остальные в бою и рвутся на поле.

“Викингур”: Йонссон – Ибрагимагич, Экрот, Торкельссон – Атласон, Агнарссон, Хафстейнссон, Трандарсон, Гуннарссон – Сигурпалссон, Ингимундарсон

“Панатинаикос”: Дронговский – Коцирас, Палмер-Браун, Ингасон, Младенович – Сиопис – Манчини, Церин, Максимович, Джуричич – Свидерский

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между Панатинаикос и Викингур от UA-Футбол

Победа первой с форой (-2) “Викингур”, конечно, преподнёс сюрприз в первой игре. Весь вопрос – насколько его хватит в ответном матче. “Панатинаикосу” достаточно победы в два мяча, чтобы избежать дополнительного времени и завершить всё в основное. Предполагаем, что этой цели он добьётся, но вот пойдёт ли забивать дальше? Поэтому предлагаем осторожную ставку на победу хозяев с разницей в два мяча.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.