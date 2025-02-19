Ягеллония – Бачка-Топола. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025

Лига Конференций. Раунд на вылет. Ответный матч

20 февраля. 22:00. Бялисток. "Шортен Арена"

Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 15

Ответный матч, который потенциально превращается в формальность, рвущую результат первого матча. В Сербии "Ягеллония" одолела "Бачку" практически без шансов со счетом 3:1. Могли забивать и больше, но реализация была просто катастрофической. Учитывая ход выездного матча, домашний должен стать еще проще, если только сербы не покажут что-то действительно невероятное.

Новости "Ягеллонии"

Команда Адриана Сьеменеца идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Польши и является главным конкурентом для лидера "Леха", вместе с ними, эту конкуренцию навязывает и "Ракув". То есть команда неплохо шагает сезоном в национальном чемпионате и сейчас имеет поровну очков с лидером.

В рамках этапа лиги в Лиге Конференций они заняли 9-е место, то есть им буквально немного не хватило, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала. Но пришлось играть дополнительный раунд, который они уже частично превратили в формальность, когда в первом матче обыграли "Бачку-Тополу" почти без особых проблем.

За последние 5 матчей на счету "Ягеллонии" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Поскольку чемпионат Польши также шел на перерыв и недавно возобновился, здесь также учитываем товарищеские матчи. Именно в товарняке с "Партизаном" они сыграли вничью (1:1), далее была победа над "Радомяком" в чемпионате (5:0), хотя впоследствии проиграли на выезде "Стали" из города Мелец (1:2). Не забываем о победе над "Бачкой" на прошлой неделе (3:1) и в минувшие выходные не заметили "Мотор" из Люблина (3:0). Форма достойная, они должны проходить дальше.

Новости "Бачка-Топола"

Подопечные Йована Дамьяновича сейчас проводят далеко не самый успешный сезон и идут на 11-м месте в чемпионате Сербии. То есть они прямо сейчас скорее будут участвовать в битве за выживание, чем в битве за еврокубки во второй половине кампании.

Кроме того, они стали последней, 24-й командой, которая прошла в плей-офф Лиги Конференций, то есть даже в рамках этапа лиги все получалось не очень успешно, однако этого хватило, чтобы получить шанс продолжить борьбу. За последние 5 матчей на их счету 1 победа и 4 поражения.

Интересно, что та единственная победа произошла в товарищеском матче против "Заглембе" (3:0), однако все, что было дальше, стало катастрофой. Далее были именно официальные матчи в чемпионате и Лиге Конференций. Проиграли "Црвене Звезде" (1:2), затем "Младости" из города Лучаны (1:4), неделю назад в первом матче уступили "Ягеллонии" и Лиге Конференций (1:3), а в минувшие выходные снова у себя дома уступили "Текстилацу" (1:2). Поражения и только поражения. Шансов на проход дальше у них чрезвычайно мало.

Цифры и факты

Это будет второй в истории официальный матч между "Бачка-Тополой" и "Ягеллонией", первый состоялся как раз неделю назад и поляки одержали победу со счетом 3:1;

В каждом из последних 6 матчей "Бачки-Тополы" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В каждом из последних 4 матчей "Ягеллонии" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ягеллония накануне матча не имеет серьезных кадровых потерь. А что касается "Бачка-Тополи", то там не смогут рассчитывать на помощь травмированных Баньяца и Петровича.

"Ягеллония", 4-3-3: Абрамович — Войтушек, Скшипчак, Эбосс, Моутиньо — Виллар Мики, Флах, Кубицки — Имас, Пулулу, Чурлинов

"Бачка-Топола", 4-1-2-3: Илич — Джорджевич, Дегенек, Цапан, Радоевич — Радин — Милосавлевич, Станич — Йованович, Лазетич, Мбунгу

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Ставки и коэффициенты на матч

1.43 5.10 6.90 Узнать больше

Прогноз на матч между "Ягеллонией" и "Бачка-Тополой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Все-таки разница в классе и разница в нынешней форме этих двух команд слишком велика, чтобы верить в чудеса. С прошлого матча мало что изменилось, а там мы увидели, почему именно "Ягеллония" должна проходить дальше. Они сильнее, поэтому здесь ожидаем буквально повторения счета первого матча и спокойного выхода поляков в 1/8 финала.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.