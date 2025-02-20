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Олимпия Любляна - Борац Баня Лука. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025
Олимпия Любляна - Борац Баня Лука: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол
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Лига Конференций. 1/16 финала
20.02.2025. "Стожице Stadion" (Любляна)
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
"Олимпия Любляна" 22:00 "Борац Баня Лука"
Стыковой раунд еврокубков подходит к своему завершению. Мы уже знаем всех участников 1/8 финала ЛЧ, а теперь самое время разобраться с Лигой Европы и Лигой Конференций. Сегодня говорим о матче между "Олимпией" из Любляны и боснийским коллективом "Борац Баня Лука". После первой игры гости, которые не считались фаворитами встречи, пока что проходят дальше. Однако "драконы" половину первого поединка играли в меньшинстве и пропустили лишь в компенсированное время. На домашнем стадионе "Олимпии" игра должна состояться в совершенно другом ключе. Сможет ли "Борац" выстоять против "драконов" и пройти дальше? Или фаворит все же возьмет свое?
Новости "Олимпия Любляна"
После обидного поражения с минимальным счетом неделю назад, словенский коллектив уже смог реабилитироваться перед фанатами в национальном чемпионате, разгромив "Нафту" со счетом "3:0".
В первой игре с "Борацом" многое определила красная карточка в самом начале второго тайма. "Драконы" не только остались в меньшинстве, но и потеряли своего лидера - основного нападающего Рауля Флорукза. "Олимпия" даже вдесятером достойно сопротивлялась, однако в компенсированное время все же пропустила.
Кроме Флорукза матч также пропустит и другой нападающий - Педро Лукаса, который с конца 2024 года находится в лазарете.
Новости "Борац Баня Лука"
Прошлогодний победитель чемпионата Боснии и Герцеговины был аутсайдером в первом матче, но все же смог в концовке встречи дожать хозяев поля и одержать стратегически важную победу, играя в большинстве. Благодаря этому у боснийцев теперь есть сразу несколько козырей на руках.
Во-первых, ответную игру пропустит основной нападающий "драконов", который был удален. Во-вторых, победа в первом матче предоставит гостям эмоциональное преимущество. В-третьих, чемпионат Боснии и Герцеговины еще не стартовал, а значит, у игроков было больше времени, чтобы восстановиться и подготовиться. Ну и четвертый аспект, футболисты "Бораца" сегодня могут попробовать сыграть по счету (от обороны), а это, возможно, откроет дополнительные свободные зоны для контратак.
"Олимпия Любляна" - "Борац Баня Лука". Последние матчи команд
Последние матчи "Олимпия Любляна":
- "Олимпия Любляна" 3:0 "Нафта"
- "Борац Баня Лука" 1:0 "Олимпия Любляна"
- "Копер" 1:2 "Олимпия Любляна"
- "Олимпия Любляна" 5:0 "Приморье"
- "Кривбасс" 1:0 "Олимпия Любляна"
Последние матчи "Борац Баня Лука":
- "Борац Баня Лука" 1:0 "Олимпия Любляна"
- "Борац Баня Лука" 3:0 "Челик Зеница"
- "Борац Баня Лука" 1:2 "ФК Рига"
- "Борац Баня Лука" 1:0 "Мурас Юнайтед"
- "Борац Баня Лука" 1:0 "Андижан"
Личные встречи
Команды лишь дважды встречались между собой. Первый - в 2019 году, когда "Борац Баня Лука" и "Олимпия Любляна" сыграли товарищеский матч, который завершился победой словенцев со счетом "3:2". Ну и, конечно, их второй очный поединок состоялся неделю назад.
Прогноз
Хозяева, несмотря на поражение и не слишком убедительное качество игры в первом матче, все же являются фаворитом в этой паре. Да, после потери своего основного нападающего "драконы" будут иметь меньше опций в атаке, но все равно будут агрессивно идти вперед, ведь им необходимо отыгрываться.
В национальной лиге "красно-синие" пропустили лишь восемь мячей за 17 туров, что свидетельствует о крепкой обороне команды, это точно придает им еще больше уверенности в себе. Даже в первой игре они пропустили только после того как остались в меньшинстве. Именно поэтому мы считаем, что "Олимпия" должна за счет безумной мотивации, домашних трибун и более высококачественных игроков исправить ситуацию. Наш прогноз: проход "Олимпии Любляна".
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