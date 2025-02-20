Ждем снова гола Антони? Бетис – Гент. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 20.02.2025

Лига конференций. Стыковой раунд плей-офф

Ответный матч (результат первого поединка 3:0)

20 февраля, 19:45. "Бенито Уильямарин" (Севилья)

Главный арбитр: Дамьян Силвесчак (Польша)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бетіс - Гент Смотреть трансляцию

В первом матче между этими командами фаворит проявил себя во втором тайме. "Гента" хватило только до перерыва, после паузы он не только трижды пропустил, но ни разу не пробил в створ. Тогда разгром начал арендованный у МЮ Антони, который продолжает забивать и забивать. Но выпустит ли сегодня Пеллегрини основу на матч, в котором только высшие силы помогут бельгийцам?

Новости Бетиса (Севилья, Испания)

В промежутке между стыковыми матчами "зелено-белые" играли поединок Ла Лиги против прямого конкурента за место в еврокубках "Реала Сосьедад". Очень помогло "Бетису" удаление центрбека Субельдии уже на 20 минуте. У севильцев в большинстве даже было право на ошибку. Сначала Ло Чельсо не забил пенальти, а во втором тайме "Бетис" все же отличился трижды без должного ответа от соперника.

Таким образом, севильцы не только впервые за два месяца дважды подряд победили, а снова выиграли соперника со счетом 3:0. И в обоих поединках отличился Антони – новая звезда команды Пеллегрини. Нельзя о нем не вспоминать, ведь он буквально ожил в новом коллективе после нескольких месяцев неудач в составе “Манчестер Юнайтед”. "Олд Траффорд" – это сейчас такой вид золотой клетки: там можно заработать деньги, но ценой своих амбиций. А вот в "Бетисе" на бразильца результат не давит, хотя андалусийцы тоже стремятся побеждать. Сейчас в чемпионате они идут в двух очках от потенциального еврокубкового места, а место в 1/8 ЛК практически гарантировано.

Кадры хозяев

Из-за такого результата в первом матче сегодня точно получат шанс ближайшие резервисты. Полностью состав Пеллегрини менять не будет, но игровое время футболистам из запаса даст. Однако… речь идет об условных Бакамбу (которйы оформил гол+пас против “Гента”), Авиле или Виторе Роке. На этих игроков бы молились в Бельгии, если вы понимаете о чем я. Тем более, что Бельерин, Карвалью, Ло Чельсо, Рокка сыграть точно не смогут.

Новости Гента (Гент, Бельгия)

Матч "буйволов" в минувшее воскресенье был куда более драматичным. Да, они тоже забили три гола, да, у их соперника тоже была красная карточка. Но "Бейерсхот" открыл счет уже на шестой минуте, "Гент" сразу же отыгрался, но "Бейе" снова вышел вперед на старте второго тайма. В конце концов, "буйволы" оформили волевую победу со счетом 3:2. А в большинстве остались только на последние секунды матча, когда у соперника слишком сильно бушевали эмоции.

Эта победа дала возможность "Генту" сохранять место в топ-6 Лиги Жупиле. Еще четыре тура осталось до конца регулярного чемпионата, после чего первенство поделится на три группы. И именно шесть команд с самыми лучшими показателями сформируют секстет тех, кто будет бороться за еврокубки. Пять коллективов этой группы гарантированно попадают в международные турниры. В конце концов, "Гент" может сконцентрироваться на внутреннем чемпионате – это единственное соревнование, в котором продолжает участвовать команда. Но сегодня "Гент" попытается отдать все силы – по крайней мере, с эмоциональной стороны. Так сказать, наконец показать все, что может.

Кадры гостей

Тоже четыре потери у "Гента". Речь идет об Омгбе, Хюльсагере, Фадиге и Дине. Действительно ключевым игроком в этом сезоне можно назвать только последнего – 20-летнего англичанина. Но он не внезапная потеря, ведь в текущем году еще не играл. Главный тренер "буйволов" Миличевич не прочь будет сегодня также дать шанс резервистам. Но также прямо на большие эксперименты ожидать не стоит

Последние пять матчей Бетиса и Гента

Последние пять встреч хозяев

16.02. Бетис – Реал Сосьедад 3:0 (Ла Лига)

13.02. Гент – Бетис 0:3 (ЛК)

08.02. Сельта – Бетис 3:2 (Ла Лига)

02.02. Бетис – Атлетик 2:2 (Ла Лига)

25.01. Мальорка – Бетис 0:1 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

16.02. Гент – Бейерсхот 3:2 (Лига Жупиле)

13.02. Гент – Бетис 0:3 (ЛК)

07.02. Мехелен – Гент 3:3 (Лига Жупиле)

02.02. Гент – Андерлехт 1:0 (Лига Жупиле)

26.01. Левен – Гент 0:0 (Лига Жупиле)

Личные встречи между соперниками

Единственный очный матч команды провели как раз неделю назад в Генте. После довольно скучного первого тайма из раздевалок на поле вышла только одна команда. Все началось с очень красивого гола Антони, после чего упомянутый Бакамбу сначала сам забил, а затем отдал на джокера Альтимиру, который отличился голом через три минуты после появления на поле.

Ставки и коэффициенты на матч Гент – Бетис

Прогноз матча Гент – Бетис от UA-Football

"Генту" – нечего терять, ведь сегодня у команды будет лебединая песня перед вылетом из еврокубков. Поэтому “буйволы” могут рисковать, а не просто сидеть в защите и надеяться хоть на какой-то результат. Тем более, резервисты обоих коллективов захотят себя проявить. А там где желания, там тоже и ошибки. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,83).