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На одну страну в еврокубках станет меньше. Пафос – Юргорден. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025
Последние представители Кипра и Швеции
Лига Конференций, 1/8 финала
5 марта, 22:00. "Стелиос Кириякидес" (Пафос)
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 9
Текстовый онлайн: UA-Футбол
"Пафос" остался единственным представителем Кипра в еврокубках, а "Юргорден" - последним клубом из Швеции. Но по итогам 1/8 финала одной стране придётся попрощаться с европейскими турнирами.
Сначала первый матч, но всё может случится
Новости "Пафоса" (Пафос, Кипр)
"Пафос" в стыковых матчах выбил другую кипрскую команду – "Омонию" и прошёл дальше. После этого матча в национальном чемпионате "Пафос" провёл два поединка, в которых победил "АПОЭЛ" и проиграл на выезде "Омонии".
"Пафос" - лидер чемпионата Кипра и опережает второе место на 3 балла.
Кадры хозяев
В команде травмирован полузащитник Домингос Куина, который присоединился клубу в сентябре 2024 года и сыграл 6 матчей в Лиге Конференций.
Дисквалифицированных футболистов на этот матч нет.
Новости "Юргордена" (Стокгольм, Швеция)
Попав напрямую в 1/8 финала Лиги Конференций, "Юргорден" сыграл 3 контрольных матча и провёл три поединка в Кубке Швеции.
В турнире команды проходят групповой этап, после которого далее проходит только победитель группы. "Юргорден" занял второе место и вылетел из розыгрыша.
Теперь у команды осталась Лига Конференций на ближайшие две недели.
Кадры гостей:
Под вопросом на матч правый защитник Пётр Йоханссон. Больше травм и дисквалификаций на матч нет.
Последние пять матчей Пафоса и Юргордена
Последние пять встреч хозяев
- 01.03.25 Омония – Пафос 2:1 (Чемпионат Кипра)
- 24.02.25 АПОЭЛ – Пафос 0:2 (Чемпионат Кипра)
- 20.02.25 Пафос – Омония 2:1 (Лига Конференций)
- 16.02.25 Пафос – Аполлон 1:0 (Чемпионат Кипра)
- 13.02.25 Омония – Пафос 1:1 (Лига Конференций)
Последние пять встреч гостей
- 02.03.25 Юргорден – Гётерборг 3:4 (Кубок Швеции)
- 23.02.25 Оддевольд – Юргорден 2:2 (Кубок Швеции)
- 16.02.25 Юргорден – Сандвикенс 2:0 (Кубок Швеции)
- 08.02.25 Юргорден – Ильвес 0:2 (Контрольный матч)
- 02.02.25 Мьёльбю – Юргорден 1:2 (Контрольный матч)
Очные встречи между соперниками
Команды между собой ранее не встречались
Ориентировочные составы на матч
- "Пафос": Ивушич – Силва, Люкасен, Сарлия, Бруно – Суньич, Пепе – Оршич, Драгомир, Коррея – Яйро
- "Юргорден": Ринн – Тенхо, Уне, Косуги, Стахл – Щуллер, Силтанен, Аслунд – Нгуен, Фалениус, Зугельж
Цифры и факты
- Пафос не проигрывает 10 последних матчей и победил в трёх последних поединках
- В 5 из 7 матчах Пафоса забито менее 2,5 голов
- В 5 из 7 матчах Юргордена забили обе команды
- В 5 из 7 матчах Юргордена забито более 2,5 голов
Ставки и коэффициенты на матч Пафос – Юргорден
Прогноз на матч Пафос – Юргорден от UA-Футбол
Обе команды непредсказуемые, но по последним матчам "Юргорден" как пропускает, так и забивает. "Пафос" выиграл 5 домашних матчей, а "Юргорден" умеет зарабатывать очки на выезде
Прогноз: Индивидуальный тотал Юргорден – Больше 0,5 (кф 1,47)
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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