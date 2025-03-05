На одну страну в еврокубках станет меньше. Пафос – Юргорден. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025

Лига Конференций, 1/8 финала

5 марта, 22:00. "Стелиос Кириякидес" (Пафос)

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

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"Пафос" остался единственным представителем Кипра в еврокубках, а "Юргорден" - последним клубом из Швеции. Но по итогам 1/8 финала одной стране придётся попрощаться с европейскими турнирами.

Сначала первый матч, но всё может случится

Новости "Пафоса" (Пафос, Кипр)

"Пафос" в стыковых матчах выбил другую кипрскую команду – "Омонию" и прошёл дальше. После этого матча в национальном чемпионате "Пафос" провёл два поединка, в которых победил "АПОЭЛ" и проиграл на выезде "Омонии".

"Пафос" - лидер чемпионата Кипра и опережает второе место на 3 балла.

Кадры хозяев

В команде травмирован полузащитник Домингос Куина, который присоединился клубу в сентябре 2024 года и сыграл 6 матчей в Лиге Конференций.

Дисквалифицированных футболистов на этот матч нет.

Новости "Юргордена" (Стокгольм, Швеция)

Попав напрямую в 1/8 финала Лиги Конференций, "Юргорден" сыграл 3 контрольных матча и провёл три поединка в Кубке Швеции.

В турнире команды проходят групповой этап, после которого далее проходит только победитель группы. "Юргорден" занял второе место и вылетел из розыгрыша.

Теперь у команды осталась Лига Конференций на ближайшие две недели.

Кадры гостей:

Под вопросом на матч правый защитник Пётр Йоханссон. Больше травм и дисквалификаций на матч нет.

Последние пять матчей Пафоса и Юргордена

Последние пять встреч хозяев

01.03.25 Омония – Пафос 2:1 (Чемпионат Кипра)

24.02.25 АПОЭЛ – Пафос 0:2 (Чемпионат Кипра)

20.02.25 Пафос – Омония 2:1 (Лига Конференций)

16.02.25 Пафос – Аполлон 1:0 (Чемпионат Кипра)

13.02.25 Омония – Пафос 1:1 (Лига Конференций)

Последние пять встреч гостей

02.03.25 Юргорден – Гётерборг 3:4 (Кубок Швеции)

23.02.25 Оддевольд – Юргорден 2:2 (Кубок Швеции)

16.02.25 Юргорден – Сандвикенс 2:0 (Кубок Швеции)

08.02.25 Юргорден – Ильвес 0:2 (Контрольный матч)

02.02.25 Мьёльбю – Юргорден 1:2 (Контрольный матч)

Очные встречи между соперниками

Команды между собой ранее не встречались

Ориентировочные составы на матч

"Пафос": Ивушич – Силва, Люкасен, Сарлия, Бруно – Суньич, Пепе – Оршич, Драгомир, Коррея – Яйро

"Юргорден": Ринн – Тенхо, Уне, Косуги, Стахл – Щуллер, Силтанен, Аслунд – Нгуен, Фалениус, Зугельж

Цифры и факты

Пафос не проигрывает 10 последних матчей и победил в трёх последних поединках

В 5 из 7 матчах Пафоса забито менее 2,5 голов

В 5 из 7 матчах Юргордена забили обе команды

В 5 из 7 матчах Юргордена забито более 2,5 голов

Ставки и коэффициенты на матч Пафос – Юргорден

Прогноз на матч Пафос – Юргорден от UA-Футбол

Обе команды непредсказуемые, но по последним матчам "Юргорден" как пропускает, так и забивает. "Пафос" выиграл 5 домашних матчей, а "Юргорден" умеет зарабатывать очки на выезде

Прогноз: Индивидуальный тотал Юргорден – Больше 0,5 (кф 1,47)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.