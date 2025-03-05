Копенгаген – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025

Лига Конференций. 1/8 финала. Первый матч

6 марта. 19:45. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Георги Кабаков (Болгария)

Трансляция: Megogo Football 2

Ну что же, начинаются самые интересные матчи в Лиге Конференций, когда ставки становятся все больше и цена ошибки слишком большой. "Челси" уже повезло избежать на жеребьевке „Бетис“, который точно создал бы больше проблем, чем в теории может „Копенгаген“, однако и с датской командой легкой прогулки им никто не обещает, особенно на выезде.

Новости "Копенгагена"

Подопечные Якуба Неструпа идут на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Дании, они уже гарантировали себе место в чемпионской группе на вторую часть сезона и в целом у команды все в порядке.

Их путь к 1/8 финала не был простым, особенно на этапе лиги, где удалось занять только 18-е место, хотя многие ставили их в топ-8. На этапе раунда на вылет они обыграли "Хайденхайм" и это уже следует считать громкой победой для "Копенгагена". Наверное, сотворить сенсацию против "Челси" будет уже слишком, хотя кто знает.

За последние 5 матчей на счету датчан 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Причем и единственное поражение ни на что не повлияло, ведь произошло в матче против "Гайденхайма". Уже во втором матче они обыграли соперников и прошли дальше. Кроме того, удалось обыграть "Раннерс" (2:1) и "Мидтьюлланн" (1:0). А на прошлой неделе в матче с "Ольборгом" сыграли вничью 0:0. Это крепкая команда, способная выдавать хорошие матчи. Наверное, именно в матче против "Челси" им мотивации не занимать.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески все еще в кризисе. Конечно, многие успели воспринять последнюю победу лондонцев в матче против "Саутгемптона" как завершение всех проблем и снова выход на победную тропу, но там надо учитывать уровень соперника. Мы точно не будем всерьез говорить, что команда вышла из кризиса. И до матча против "Арсенала" перед международным перерывом мы так и не узнаем, действительно ли кризис коллектива уже позади.

"Синие" продолжают борьбу за топ-4 АПЛ, они выиграли все матчи на этапе лиги Лиги Конференций и остаются фаворитом на победу в этом турнире. За последние 5 матчей на счету лондонцев 2 победы и 3 поражения. Вот настолько все нестабильно.

Относительно побед, то коротко: тяжелая победа над "Вест Хэмом" у себя дома (2:1), где все могло завершиться куда хуже и победа над "Саутгемптоном" (4:0), главным аутсайдером лиги. В остальных матчах все печально. Два поражения от "Брайтона" (1:2 и 0:3), а еще проиграли "Астон Вилле" (1:2) на выезде. Пока что подождем с выводами. Слишком много игровых проблем было у этой команды накануне, чтобы уверенно утверждать, что здесь будет их победа.

Очные встречи

16.03.11 ЛЧ "Челси" ` "Копенгаген" 0:0

22.02.11 ЛЧ "Копенгаген" — "Челси" 0:2

Цифры и факты

"Копенгаген" выиграл 5 из последних 6 домашних матчей во всех турнирах;

В последних 9 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

Это будет третий официальный матч между этими соперниками, в 2011 году они встречались в 1/8 Лиги Чемпионов, тогда в Лондоне была ничья, а в Копенгагене победа "синих" 2:0.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Главная потеря у хозяев перед этим матчем — это Руни Барджи, у него травма колена. Кроме того, травмированы Бойлесен, Корнелиус и Хойер.

Что касается "Челси", то там до сих пор на травмах Бадиашиль, Гию, Джексон, Келлиман, Лавия и Мадуэке. Также под вопросом Трево Чалоба. Ну и не забываем об отстранении Михаила Мудрика. Ожидается, что Мареска здесь точно пойдет на частичную ротацию, матчи в Премьер-лиге сейчас в приоритете.

"Копенгаген", 4-2-3-1: Рамай — Уэскас, Габриэл, Хацидякос, Лопес — Фрогольдт, Дилейни — Клаессон, Маттсон, Роберт — Эльюнусси

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Ачемпонґ, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Дьюсбери-Голл, Кайседо — Джордж, Нкунку, Санчо — Меука

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Ставки и коэффициенты на матч

5.40 4.15 1.63 Узнать больше

Прогноз на матч между "Копенгагеном" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Учитывая недавнюю форму "Челси" и очевидную ротацию, на которую пойдет Мареска, есть большой соблазн заявить, что именно в первом матче победы лондонцев мы не увидим. Наверное, команды оформят веселый обмен голами, а все решаться будет уже на "Стэмфорд Бридж". Здесь ожидаем непростого и равного матча, в котором так и не удастся определить победителя.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.