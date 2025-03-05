Мольде – Легия. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

"Мольде" еще не готов к большому футболу, так как сезон 2025 в Норвегии не начался. "Легия" проваливает чемпионат Польши, поэтому все свои мысли она сосредоточила на Лиге конференций.

Лига конференций УЕФА. 1/8 финала, первый матч

Мольде (Норвегия). Стадион "Акер"

Мольде 19:45 Легия

Арбитр в поле: Хорату Фешнич (Румыния)

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Новости Мольде

Сезон 2024 "Мольде" провел не лучшим образом - пятое место в турнирной таблице Элитсерии. Кубок Норвегии тоже провалили. Дошли до финала. Дожать соперника не смогли, а в серии пенальти не забил Эрик Хауган, соответственно со счетом 4:5 команда уступила Кубок "Фредрикстаду". Плачевный результат команды заставил руководство клуба расстаться с главным тренером Эрлингом Моэ.

В январе "Мольде" получил нового коуча Пер-Матиаса Хегмо, который и готовил футболистов к матчу с "Шемроком" в Лиге конференций (февраль 2025 года). Первый матч "Мольде" проиграл ирландцам с минимальным счетом 0:1. На выезде удалось забить один гол и перевести игру в серию пенальти, в которой команда и заработала путевку в 1/8 финала турнира.

Перед матчем с "Легией" команда Пер-Матиаса Хегмо провела товарищеский матч с "Ранхейм", в котором одержать победу так и не удалось (1:1).

Все говорит о том, что к противостоянию с "Легией" (более сильный соперник) команда не готова на все сто процентов.

Ориентировочный состав Мольде

Не поможет "Мольде" в матче с "Легией" Исаак Амундсен, ключевой игрок линии обороны (дисквалификация). Травмированы - Ойванн, Бакке, Бериша.

Карлстрем - Линнес, Лунд, Хауган, Стеневик - Дэли, Брейвик - Эриксен, Эйкрем, Кааса - Гульбрандсен

Новости Легии

"Легия" не радует результатами на внутренней арене. Четвертое место в Экстракласе (чемпионат Польши). Отрыв от третьего места в шесть очков не дает шансов на попадание в топ-тройку. И это после того, как "Легия" шесть сезонов подряд выигрывала чемпионский титул страны. Соответственно, все надежды на минимальный успех в нынешнем сезоне команда возлагает на Лигу конференций.

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Перед матчем с "Мольде" польский клуб выиграл в Экстракласе "Шленск" (3:1) и в Кубке Польши (четвертьфинал) "Ягеллонию" со счетом 3:1. К матчу Лиги конференций "зеленые" подходят в приподнятом настроении.

Ориентировочный состав Легии

У "Легии" три травмированных игрока с января - Панков, Лукьянис, Лещински. Несмотря на то, что эти футболисты являются ключевыми, команда успела перестроиться и научиться играть без них.

Ковачевич - Вшолек, Капауди, Зелковски, Винагре - Элитим, Капустка, Ойеделе, Морисита, Бичахчян, Гуаль

Мольде – Легия. Статистика личных встреч

Команды встречались четыре раза. В 2013 году в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов "Мольде" и "Легия" провели два матча, которые закончились ничейным результатом (1:1 и 0:0). Зимой 2024 года оба коллектива провели два матча между собой в рамках 1/16 Лиги конференций УЕФА. Оба матча выиграл "Мольде" (3:2, 0:3).

Мольде – Легия. Последние матчи команд

Последние пять матчей Мольде

01.02.2025. Элитсерия. "Мольде" - "Сент-Патрикс Атлетик" 1:2

06.02.2025. Элитсерия. "Мольде" - "Хаммарбю" 1:2

13.02.2025. Лига конференций УЕФА. "Мольде" - "Шэмрок Роверс" 0:1

20.02.2025. Лига конференций УЕФА. "Шэмрок Роверс" - "Мольде" 0:1 (4:5 по пенальти)

27.02.2025. Элитсерия. "Мольде" - "Ранхейм" 1:1

Последнии пять матчей Легии

08.02.2025. Экстакласе. "Пяст" - "Легия" 1:0

15.02.2025. Экстракласе. "Легия" - "Пуща" 2:0

22.02.2025. Экстракласе. "Радомяк" - "Легия" 3:1

26.02.2025. Кубок Польши. 1/4 финала. "Легия" - "Ягеллония" 3:1

02.03.2025. Экстракласе. "Легия" - "Щленск" 3:1

Мольде – Легия. Турнирное положение команд

Норвежская Элитсерия в данный момент отдыхает. В 2024 году "Мольде" финишировал в домашнем чемпионате на 5-ом месте. Учитывая, что команда с 2017 года ниже второго места не завершала сезон, в 2019-м и 2022 брала титул чемпиона Норвегии, пятое место два сезона (2023,2024) - результат слабый.

В Лиге конференций УЕФА общий этап "Мольде" завершил на 23 месте. Февральский матч выиграли у "Шэмрок Роверс" (4:5 - общий счет).

Варшавская "Легия" шесть сезонов подряд завоевывала золото Экстракласе. Начиная с сезона 2021/2022 команде не удается добраться до Олимпа. В сезоне 2024/2025 "Легия" после 34-х туров занимает четвертое место.

В Лиге конференций УЕФА "Легия" по результатам общего этапа влетела в восьмерку лучших (седьмое место).

Ставки и коэффициенты

Мольде – Легия. Прогноз на матч от UA-Футбол

На домашнем стадионе "Мольде" обычно проводит матчи гораздо увереннее и результативнее, чем в гостях. Для команды, которая не является фаворитом встречи - это маленький "плюс". Но слабые защита и атака могут выступить тормозом для достижения желаемого результата.

"Легия" выглядит более стабильной командой и гостевые матчи играет уверенно. Крепкая оборона и креативная атака "зеленых" могут принести минимальный успех в первом матче 1/8 финала.

"Мольде" предпочитает оборонительный футбол. А с командами более высокого класса, даже пропустив гол, не спешит атаковать.

"Легия" не любит отсиживаться в обороне, постоянно давит на соперника и отличается креативностью в атакующих действиях.

Исходя из всех перечисленных фактов, можно предположить, что "Легия" одержит минимальную победу для того, чтобы во втором матче чувствовать себя хозяевами положения.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.