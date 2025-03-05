Целе – Лугано. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025

Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч.

06 марта. 22:00. Целе. "Здежеле"

"Целе" – "Лугано"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

Грядущее противостояние историческое, как для словенцев, так и для швейцарцев. Ведь оба этих клуба впервые достигли столь высокой стадии в еврокубках. Лига конференций даёт для таких клубов, как "Целе" и "Лугано" прекрасный шанс проявить себя. Кому-то из них доведётся впервые участвовать в восьмёрке сильнейших еврокубка. Через две недели узнаем имя счастливчика.

Новости "Целе"

Действующий чемпион Словении занимает в словенском чемпионате пятое место. Отрыв от третьего, дающего права играть в еврокубках в следующем сезоне составляет восемь очков. Отыграть будет тяжело, учитывая, что "Целе" проиграла всем трём лидерам в этом году: клубу "Браво" (2:3), "Марибору" (1:2) и "Олимпии" (0:2).

После исторической победы над "АПОЭЛ" (2:0), команда успела провести три матча. Сначала, дома был разгромлен "Радомлье" (9:1). Тренер "Целе" Альберт Риера решил провести большую ротацию, дав возможность отдохнуть большинству из тех, кто добывал победу на Кипре, оставив в старте лишь четверых (Бейгера, Забуковника, Сеслара и Кучиша).

Затем была победа в 1/8 кубка страны. Был обыгран один из лидеров 1-й лиги "Табор Сежана" (3:2). Очередная ротация, в которой отдых был дан четвёрке из предыдущей игры, а в составе появились многие, кто играл в стартовом составе в матчах Лиги конференций. Несмотря на разницу в классе, игра вышла не такой лёгкой, как хотелось бы Риере. Команда то уходила на +2 в счёте, то подпускала соперника.

В завершение, в минувшее воскресенье "Целе" играло в гостях с лидером чемпионата, клубом из столицы Словении: "Олимпия Любляна" (0:2). Тут уже было не до ротаций, вышли все сильнейшие на тот момент. Соперник оказался сильнее. Риера оказался не готов, что "Олимпия" сыграет в три центральных защитника. Пропустив в каждом тайме по мячу, уступив центр поля "Целе" проигрывает ключевую игру чемпионата во всё ещё возможной борьбе за чемпионство.

Новости "Лугано"

"Лугано" в чемпионате идёт на 4-м месте. Но там очень высокая плотность в турнирной таблице. "Базель" и "Серветт" имеют по 45 очков, "Люцерн" – 43, а у "Лугано" – 42 очка. Ожесточенная битва за чемпионство в Швейцарии. При этом результаты у всех не очень, включая "Лугано". У того же "Люцерна" они выиграли 2:0, а вот дальше пошли поражения. В чемпионате уступили "Янг Бойз" (0:1) и "Цюриху (0:3)". Между этими матчами уместилось ещё поражение в кубке страны от лидера 1-й лиги "Биль-Бьенна"(0:2). На эту игру в большинстве своём вышли резервисты. В невесёлом настроение подходят "Бьянконери" к поединкам в Лиге конференций.

"Лугано" не была активной на трансферном рынке. Из трёх возможных слотов, чтобы заявить новичков, на весеннюю часть команда воспользовалась двумя. Одного взяли из своей молодёжки. Это Яннис Райтер. Парню 19 лет, играет в центре полузащиты. Второго взяли в годовую аренду из клуба американской лиги MLS "Чикаго Файр". Это грек Георгиос Кутсиас. Ему 21 год, играет на позиции нападающего.

Последние 5 матчей "Целе" и "Лугано"

Последние 5 матчей хозяев:

16.02.2025 "Мура" – "Целе" 0:0 (Чемпионат Словении)

20.02.2025 "АПОЭЛ" – "Целе" 0:2 (Лига конференций)

23.02.2025 "Целе" – "Радомлье" 9:1 (Чемпионат Греции)

26.02.2025 "Целе" – "Табор Сежана" 3:2 (Кубок Словении)

02.03.2025 "Олимпия Любляна" – "Целе" 2:0 (Чемпионат Греции )

Последние 5 матчей гостей:

08.02.2025 "Лугано" – "Грассхопперс" 1:1 (Чемпионат Швейцарии)

15.02.2025 "Лугано" – "Люцерн" 2:0 (Чемпионат Швейцарии)

23.02.2025 "Янг Бойз" – "Лугано" 1:0 (Чемпионат Швейцарии)

26.02.2025 "Биль-Бьенна" – "Лугано" 2:0 (Кубок Швейцарии)

02.03.2025 " Лугано " – " Цюрих " 0:3 (Чемпионат Швейцарии)

Цифры и факты

Это первое противостояние в истории "Целе" и "Лугано".

"Лугано" одержало лишь одну победу в последних шести встречах.

"Лугано" не может забить в последних трёх встречах.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У "Лугано" одна потеря перед первой игрой. Пропускает из-за перебора карточек Бислими. В остальном обе команды подходят к игре без кадровых проблем.

"Целе", 4-1-4-1: Рикардо Силва – Ньето, Бейгер, Неманич, Карничник – Забуковник - Делорье-Шобе, Сеслар, Квесич, Светлин - Кучиш

"Лугано",4-2-3-1: Сайпи – Занотти, Мэй, Хаддари, Валенсуэла – Думбия, Махмуд – Боттани, Дос Сантос, Чиминьяни - Кутсиас

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между " Целе " и " Лугано " от UA -Футбол

Ожидается осторожная игра. Вряд ли у обеих команд получиться решить всё в первой игре. Фаворитом у букмекеров идёт "Лугано". Швейцарцы не должны проигрывать, но чтобы коэффициент был побольше, можно взять "Лугано" с форой (0.0)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.