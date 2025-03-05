Борац – Рапид. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

"Борац Баня-Лука" неожиданно для многих продолжает свой путь в Лиге конференций. И команда Младена Жижовича не собирается останавливаться на достигнутом результате. "Рапид" имеет гораздо больший опыт выступлений на европейской арене. Но не споткнется ли австрийская команда о боснийскую мотивацию?

Лига конференций УЕФА. 1/8 финала, первый матч

Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Городской стадион

Борац 22:00 Рапид

Арбитр в поле: Жером Бризар (Франция)

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Новости Бораца

Несмотря на то, что "Борац" входит в тройку лидеров Боснийской премьер-лиги, до нынешнего сезона команде не удавалось заявить о себе в еврокубках. Максимум на что хватало "Борац" - квалификация Лиги конференций. Однако, в сезоне 2024/2025 боснийский клуб прорвался в список 24-х счастливчиков и достаточно уверенно провел февральские матчи со словенской "Олимпией". Следует отметить, что "Борац" никто не видел фаворитом в этом противостоянии. Однако, подопечные Жижовича всех удивили, удержав свои ворота на замке в двух матчах. А один забитый гол в первой игре в ворота "Олимпии" открыл дверь к следующему раунду уже с "Рапидом".

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"Борац" не проигрывает последние шесть матчей (во всех турнирах). В Лиге конференций "красно-синие" предпочитают играть осторожно. Пропускают мало, но и забивают ровно столько, чтобы пройти дальше.

В Лиге конференций 2024/2025 "Борац" провел пять матчей на домашнем стадионе и ни одного не проиграл - три выиграл и два завершил вничью.

Ориентировочный состав Бораца

Младен Жижович (главный тренер "Борац") не может рассчитывать на левого защитника Себастьяна Эрерру (дисквалификация). Это болезненное ослабление линии обороны. Не готов выйти и Граховац (травма). Отсутствие этого игрока может привести к проблемам в опорной зоне. Травмированы также Зори и Хреля (игроки ротации)

Манойлович - Квржич, Мейерс, Каролина, Субич - Николов, Огринец - Кулашин, Савич, Вукович - Деспотович

Новости Рапида

Австрийский клуб, безусловно, более титулованный и опытный. Однако, сегодня "Рапид" потерял статус лидера на домашней арене, пропустив вперед разогнавшийся "Ред Булл Зальцбург". В еврокубковом турнире напротив дела у команды Клаусса идут вполне хорошо. Из шести матчей общего этапа Лиги конференций "Рапид" выиграл четыре, один проиграл и один завершил вничью. Как результат - четвертое место в турнирной таблице. В феврале австрийский клуб отдыхал от Лиги конференций и теперь заряженный на борьбу в 1/8 финала готов разобраться с "Борац". Особенно, учитывая, что на домашней арене в последнем матче "зелено-белые" разгромили "Альтах" со счетом 5:0.

Ориентировочный состав Рапида

В гости к "Борац" не приедут Ромео Амане (центральный полузащитник) и Гвидо Бургшталлер (нападающий) - травмированы.

Хедль - Ауэр, Ро-яо, Цветкович, Болла - Гргич, Сангаре - Шауб, Зайдль, Янссон - Бельо

Борац – Рапид. Статистика личных встреч

Команды встречаются впервые.

Борац – Рапид. Последние матчи команд

Последние пять матчей Бораца

13.02.2025. Лига конференций УЕФА."Борац" - "Олимпия Любляна" 1:0

20.02.2025. Лига конференций УЕФА. "Олимпия Любляна" - "Борац" 0:0 (общий счет - 0:1)

23.02.2025. Боснийская премьер-лига. "Борац" - "Посушье" 2:0

26.02.2025. Кубок Боснии и Герцеговины. "Войковичи" - "Борац" 1:3

01.03.2025. Боснийская премьер-лига. "Радник Биелина" - "Борац" 0:1

Последние пять матчей Рапида

01.02.2025. Австрийская Бундеслига. "Рапид" - "Блау-Вайс Линц" 1:0

08.02.2025. Австрийская Бундеслига. "Рапид" - "Вольфсберг" 1:3

16.02.2025. Австрийская Бундеслига. "Аустрия" - "Рапид" 2:1

23.02.2025. Австрийская Бундеслига. “ЛАСК” - "Рапид" 2:1

01.03.2025. Австрийская бундеслига. "Рапид" - "Альтах" 5:0

Борац – Рапид. Турнирное положение команд

В Боснийской премьер-лиге "Борац" занимает второе место. В Лиге конференций подопечные Младена Жижовича заняли 20-е место (общий этап турнира).

В турнирной таблице Австрийской бундеслиги "Рапид" занимает пятое место. Это всего на одну строчку ниже, чем в сезоне 2023/2024. Команда Роберта Клаусса пока отстает на три очка от четвертого места и пять от третьего. Еще есть шанс влететь в тройку лидеров при условии, что "Зальцбург" (третье место) и "Вольфсбург" (четвертое) начнут спотыкаться.

В Лиге конференций УЕФА общий этап турнира "Рапид" завершил на четвертом месте и имел возможность отдохнуть от европейского турнира в феврале.

Ставки и коэффициенты

Борац – Рапид. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Рапид" едет в гости к "Борац" фаворитом матча. В Лиге конференций 2024/2025 "Рапид" провел три гостевых матча (из шести) - в двух одержал победу и один проиграл. Но не стоит забывать, что "Борац" дома не проиграл пять еврокубковых матчей. Пробить оборону боснийского клуба австрийцам будет сложно, но шанс есть. Исходя из анализа, можно предположить, что матч завершится с голами от обеих команд и завершится ничьей, а победитель 1/8 финала определится во втором матче.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.