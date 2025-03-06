Бетис - Витория Гимарайнш. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

Окрыленный победой над самим "Реалом" в чемпионате Испании "Бетис" встретится с одной из лучших команд Лиги конференций на данный момент.

"Бетис" - "Витория Гимарайнш" 19:45

Лига конференций. 1/8 финала (первый матч)

6 марта. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Видеотрансляция: Megogo 8

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"Бетис": последние новости

Несмотря на нахождение в числе сильнейших команд Лиги конференций, "Бетис" неожиданно финишировал аж на 15-м месте в турнирной таблице основного этапа.

Сделав акцент на выступлениях в Ла Лиге, подопечные Пеллегрини теряли очки с такими клубами, как "Легия" и "Млада Болеслав".

В стыковых матчах "Бетис" выдал отличный перфоманс в гостях у "Гента" (3:0), но во второй игре минимально уступил бельгийскому клубу (0:1).

В целом, последние полтора месяца "Бетис" находятся на подъеме - победная серия "огурцов" в национальном первенстве составляет уже три матча. Их жертвами стали "Реал Сосьедад", "Хетафе" и "Реал Мадрид".

Из-за травм с "Виторией" не сыграют Ло Чельсо, Ортис, Хунке и Карвалью.

Ориентировочный состав: Адриан - Сабали, Льоренте, Бартра, Перро - Альтимира, Кардозо, Родригес, Иско, Антони - Эрнандес

"Витория Гимарайнш": последние новости

"Витория", в свою очередь, по итогам основного этапа заняла второе место. Больше очков (а точнее максимум) набрал только "Челси", которому в целом не место в Лиге конференций.

В португальской Примейре у "завоевателей" дела на протяжении сезона складывались совсем не так удачно, как в ЛК, из-за чего в начале 2025 года команду возглавил новый тренер Луиш Фрейре. На данный момент "Витория" имеет пятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате и располагается на седьмой позиции.

Стоит отметить, что после прихода Фрейре у "Гимараеша" значительно улучшилась игра в обороне.

В лазарете у "Витории" находятся Марио и Силва.

Ориентировочный состав: Варела — Мага, Боревкович, Вилланова, Мендес — Арканжу, Силва, Сантуш, Гендель, Феликс — Оливейра

Последние матчи

"Бетис":

01.03.25. "Бетис" - "Реал" 2:1 (Ла Лига)

23.02.25. "Хетафе" - "Бетис" 1:2 (Ла Лига)

20.02.25. "Бетис" - "Гент" 0:1 (Лига конференций)

"Витория Гимарайнш":

01.03.25. "Витория" - "Каса-Пия" 1:0 (Примейра)

24.02.25. "Порту" - "Витория" 1:1 (Примейра)

16.02.25. "Витория" - "Брага" 1:1 (Примейра)

Личные встречи

07.11.13. "Витория" - "Бетис" 0:1 (Лига Европы)

24.10.13. "Бетис" - "Витория" 1:0 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Витория Гимарайнш". Прогноз от UA-Футбол

С высокой долей вероятности "Бетис", как и в предыдущем раунде, приложит все усилия, чтобы решить все вопросы в противостоянии уже в первой игре. Также у "огурцов" неплохие шансы сохранить свои ворота в сохранности.

Наш прогноз - победа "Бетиса" + индивидуальный тотал "Витории" меньше (0,5) с общим коэффициентом 3,11.