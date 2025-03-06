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Бетис - Витория Гимарайнш. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 06.03.2025
Бетис - Витория Гимарайнш: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Окрыленный победой над самим "Реалом" в чемпионате Испании "Бетис" встретится с одной из лучших команд Лиги конференций на данный момент.
"Бетис" - "Витория Гимарайнш" 19:45
Лига конференций. 1/8 финала (первый матч)
6 марта. Севилья. "Бенито Вильямарин"
Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Видеотрансляция: Megogo 8
"Бетис": последние новости
Несмотря на нахождение в числе сильнейших команд Лиги конференций, "Бетис" неожиданно финишировал аж на 15-м месте в турнирной таблице основного этапа.
Сделав акцент на выступлениях в Ла Лиге, подопечные Пеллегрини теряли очки с такими клубами, как "Легия" и "Млада Болеслав".
В стыковых матчах "Бетис" выдал отличный перфоманс в гостях у "Гента" (3:0), но во второй игре минимально уступил бельгийскому клубу (0:1).
В целом, последние полтора месяца "Бетис" находятся на подъеме - победная серия "огурцов" в национальном первенстве составляет уже три матча. Их жертвами стали "Реал Сосьедад", "Хетафе" и "Реал Мадрид".
Из-за травм с "Виторией" не сыграют Ло Чельсо, Ортис, Хунке и Карвалью.
Ориентировочный состав: Адриан - Сабали, Льоренте, Бартра, Перро - Альтимира, Кардозо, Родригес, Иско, Антони - Эрнандес
"Витория Гимарайнш": последние новости
"Витория", в свою очередь, по итогам основного этапа заняла второе место. Больше очков (а точнее максимум) набрал только "Челси", которому в целом не место в Лиге конференций.
В португальской Примейре у "завоевателей" дела на протяжении сезона складывались совсем не так удачно, как в ЛК, из-за чего в начале 2025 года команду возглавил новый тренер Луиш Фрейре. На данный момент "Витория" имеет пятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате и располагается на седьмой позиции.
Стоит отметить, что после прихода Фрейре у "Гимараеша" значительно улучшилась игра в обороне.
В лазарете у "Витории" находятся Марио и Силва.
Ориентировочный состав: Варела — Мага, Боревкович, Вилланова, Мендес — Арканжу, Силва, Сантуш, Гендель, Феликс — Оливейра
Последние матчи
"Бетис":
- 01.03.25. "Бетис" - "Реал" 2:1 (Ла Лига)
- 23.02.25. "Хетафе" - "Бетис" 1:2 (Ла Лига)
- 20.02.25. "Бетис" - "Гент" 0:1 (Лига конференций)
"Витория Гимарайнш":
- 01.03.25. "Витория" - "Каса-Пия" 1:0 (Примейра)
- 24.02.25. "Порту" - "Витория" 1:1 (Примейра)
- 16.02.25. "Витория" - "Брага" 1:1 (Примейра)
Личные встречи
- 07.11.13. "Витория" - "Бетис" 0:1 (Лига Европы)
- 24.10.13. "Бетис" - "Витория" 1:0 (Лига Европы)
Ставки и коэффициенты
"Бетис" - "Витория Гимарайнш". Прогноз от UA-Футбол
С высокой долей вероятности "Бетис", как и в предыдущем раунде, приложит все усилия, чтобы решить все вопросы в противостоянии уже в первой игре. Также у "огурцов" неплохие шансы сохранить свои ворота в сохранности.
Наш прогноз - победа "Бетиса" + индивидуальный тотал "Витории" меньше (0,5) с общим коэффициентом 3,11.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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