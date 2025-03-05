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Панатинаикос - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025

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"Фиалки" идут за третьим финалом Лиги Конференций подряд

Панатинаикос - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. 1/8 финала

06.03.2025. "Олимпийский стадион" (Афины)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Панатинаикос" 19:45 "Фиорентина"

В прошлом розыгрыше Лиги конференций "Фиорентина" остановилась в шаге от трофея, уступив в финале "Олимпиакосу". Вероятно, итальянцы в этом году хотят наконец-то завоевать желанный еврокубок. Однако в 1/8 финала "фиалкам" снова придется сыграть против греческого коллектива. Подопечные Раффаэле Палладино сыграют против "Панатинаикоса", который приятно удивляет своими выступлениями на европейской арене. У кого больше шансов на попадание в четвертьфинал - давайте разберемся!

Содержание

Новости "Панатинаикоса"

Греческий "Панатинаикос" довольно неплохо выступает в этом еврокубковом сезоне. Во-первых, греки пробились в общий этап Лиги конференций, обыграв французский "Ланс" в квалификации. Во-вторых, вышли в 1/8 финала турнира, одолев исландский "Викингур" в стыковом раунде. Да, конечно, вспомнить можно и проблемные моменты. Например, разгромное поражение от "Челси" (1:4). Но глобально "Панатинаикос" хорошо себя проявляет в этой Лиге Конференций.

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Единственное, что стоит выделить со знаком "минус", так это то, что у "зеленых" не все гладко на внутренней арене. Отставание от "Олимпиакоса", который лидирует в чемпионате Греции, составляет почти 10 очков, а из Кубка Греции они вылетели еще в начале февраля. Однако последние результаты вселяют уверенность в греческих фанатов, особенно на домашнем стадионе. Коллектив выиграл пять прошедших матчей на своем поле с общим счетом "10:3".

Новости "Фиорентины"

В двух прошлых сезонах Лиги конференций "Фиорентина" дважды доходила до финалов, но уступила сначала "Вест Хэму", а затем "Олимпиакосу". Конечно, "фиалки" не прочь испытать себя в третьем подряд финале, чтобы наконец-то дойти до заветной цели. Основной этап команда, которой сейчас руководит Раффаэле Палладино, прошла очень уверенно, заняв третье место в общей таблице. Выше расположились только "Челси" и португальская "Витория Гимарайнш".

В чемпионате Италии в прошлом туре "Фиорентина" играла еще в пятницу и обыграла на своем поле "Лечче" - "1:0". Победный мяч в сетку ворот соперника отправил Робин Госенс. После 27 туров "фиалки" занимают седьмое место в Серии А, отставая от еврокубковой зоны на два очка, а от зоны Лиги чемпионов - на семь.

"Панатинаикос" - "Фиорентина". Последние матчи команд

Последние матчи "Панатинаикоса":

  • "Панатинаикос" 2:0 "Панетоликос"
  • "Ламия" 3:1 "Панатинаикос"
  • "Панатинаикос" 2:0 "Викингур"
  • "Панатинаикос" 2:1 "Волос"
  • "Викингур" 2:1 "Панатинаикос"

Последние матчи "Фиорентины":

  • "Фиорентина" 1:0"Лечче"
  • "Верона" 1:0 "Фиорентина"
  • "Фиорентина" 0:2 "Комо"
  • "Интер" 2:1 "Фиорентина"
  • "Фиорентина" 3:0 "Интер"

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались между собой. Эта игра станет дебютным противостоянием "Панатинаикос" и "Фиорентины".

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Трансляция матча Панатинаикос – Фиорентина
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Прогноз

Во всех трех выездных матчах "Фиорентины" в этом розыгрыше Лиги конференций фиксировался обмен голами. А к матчу в Греции "фиалки" вообще подходят с длительной серией матчей с пропущенными мячами в гостях - семь игр подряд. В том, что в ворота "Панатинаикоса" команда из Флоренции способна забить мы почти не сомневаемся, но, вероятно, и пропустят итальянцы тоже.

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В Греции, на родном стадионе, "Панатинаикос" попытается выбить себе хотя бы какое-то преимущество перед матчем в Италии. С учетом спешной игры в атаке в этом сезоне, у греков на это есть все шансы. "Фиорентину", с ее нестабильностью, может не спасти от пропущенного мяча даже Давид де Хеа, который всегда способен поймать бешеный кураж. Наш прогноз - обе команды забьют.

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