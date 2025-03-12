Юргорден – Пафос. Анонс и прогноз матча 1/8 Лиги конференций на 13.03.2025

Лига конференций. 1/8 финала

13 марта. 19:45. Стокгольм. "3Arena"

Трансляция: Megogo Футбол 14

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Юргорден - Пафос Смотреть трансляцию

Команды впервые за всю историю встретились между собой в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Тогда игра проходила на Кипре и хозяев переиграли оппонента по всем показателям. "Пафос" полностью оправдал статус фаворита, так как все букмекеры отдавали предпочтение хозяевам. Киприоты оказались в 1/8 не просто так, ведь у них был еще раунд перед этим. И там они не без проблем сумели пройти оппонента, благодаря домашней победы. А вот для шведов этот раунд плей-офф первый и возможно даже последний.

Новости Юргордена

"Юргорден" находится не в лучшей своей форме за недавнее время. Совсем недавняя беспроигрышная серия пришла к тому, что за пять последних игр выиграли лишь одну. В команде прослеживается некий спад, так как на групповом этапе "Юргорден" выглядел куда увереннее своего оппонента. В том же Кубке Швеции на групповом этапе команда не первая и совсем недавно уступила прямому конкуренту, что естественно сказывается на моральном духе команды.

Объективных причин списывать хозяев нет. Те же букмекеры выставляют котировки, в которых шансы на победу в этом противостоянии примерно равны. Небольшое преимущество конечно у "Юргордена" из-за фактора домашнего стадиона. Но всецело по паре они выступают аутсайдерами. Да и после первого матча, где сумели лишь несколько раз пробить в створ ворот положительные моменты сложно найти. Безусловно "Юргорден" наиграл на забитый гол, но это статистика и ее недостаточно для того, чтобы изменить счет на табло.

Новости Пафоса

"Пафос" несмотря на откровенно слабый уровень домашнего чемпионата весьма внушительно показал себя на евроарене. Групповой этап прошел не так как планировался, но 1/16 лишь доказала, что команда находится там, где и должна. Киприоты имеют идентичную разницу забитых и пропущенных с "Юргорденом", хотя шведы в 1/8 финала вышли напрямую. Радует то, что команда демонстрирует открытый и атакующий футбол. Безусловно болельщики максимально приветствуют такой стиль и всячески поддерживают "Пафос".

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Что касается домашнего чемпионата, то здесь все в самом разгаре. Здесь и сейчас команда возглавляет турнирную таблицу. Впереди у команды плей-офф и игра против "Аполлона" на третий день после Лиги конференций. Учитывая ограниченную скамейку запасных – команде нужно принимать решение, что важнее. Вполне можно допустить, что именно в ответном матче Лиги конференций тренер выпустит максимально основной состав и постарается подтвердить, что первая игра не была случайностью.

Цифры и факты

• "Юргорден" и "Пафос" имеют идентичное количество забитых и пропущенных на групповом этапе.

• "Юргорден" за последние 5 игр проиграл 4.

• "Пафос" за последние 5 игр проиграл лишь однажды.

• До плей-офф Лиги конференций команды не встречались между собой.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Особых проблем с основными составами у команд не прослеживается. "Юргорден" недосчитается нескольких игроков, но это не критично в нынешних условиях. Даниэлсон (защитник), Йоханссон (полузащитник) и Микаэль (защитник) не смогут помочь шведам в предстоящей встрече. У "Пафоса" будут отсутствовать Букамир (защитник), Монтейро (нападающий), Пападудис (голкипер) и Танлонго (полузащитник).

Ориентировочные составы:

"Юргорден": 4-2-3-1: Нилссон – Косуги, Ларссон, Тенхо, Адам – Шуллер, Патрик – Фаллениус, Тобиас, Жугель – Нгуен.

"Пафос": 4-4-1-1: Ивушич – Сема, Гольдар, Лукассен, Сильва – Бруно, Шуньич, Пепе, Танкович – Драгомир – Андерсон.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между Юргорденом и Пафосом от UA-Футбол



Если открыть и взглянуть на котировки букмекерских компаний, то становится понятным, что они не ждут голов в этой встрече. И вот здесь возникает вопрос почему? Ведь на групповом этапе "Юргорден" и "Пафос" продемонстрировали открытый футбол. Правда в первом матче можно сказать "засушили", но там подвела реализация, так как моменты были. И как раз таки шведы, несмотря на малое количество ударов на гол точно наиграли.



Сейчас "Юргорден" играет дома и должен брать инициативу в свои руки, так как другого шанса уже не будет. Можно согласиться с тем, что "Пафос" является фаворитом пары, но легкой прогулкой эту встречу точно не назовешь. Объективным вариантом будет результативность встречи и вполне возможно, что с первого тайма мы уже увидим гол. Но если брать в учет коэффициенты, то общий тотал смотрится не так интересно. Здесь можно рассмотреть "обе команды забьют" или же первый гол будет забит до 30-й минуты.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.