Челси – Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.03.2025

Лига Конференций. 1/8 финала. Ответный матч

13 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Football

Команда Энцо Марески продолжает свое неуверенное шествие, на выходных они едва обыграли "Лестер", который является одним из главных аутсайдеров сезона. Да и первый матч против "Копенгагена" получился не таким уж и уверенным. Победа, чтобы была добыта в Дании, все же помогает им чувствовать себя увереннее накануне. Но это оставляет шансы "Копенгагену" на вероятную сенсацию.

Новости "Челси"

Конечно, если взглянуть на счета в последних матчах лондонцев, то может показаться, что все в порядке и они наконец выходят из своего кризиса. Но нет, результаты не должны вводить никого в заблуждение. Потому что важно и то, какую именно игру демонстрирует эта команда.

За последние 5 матчей "синие" победили трижды и дважды проиграли. Сначала о поражениях. Команда Марески уступила "Брайтону" в чемпионате Англии со счетом 0:3, что главный тренер назвал худшим перформансом в сезоне. Также на последних минутах проиграли "Астон Вилле" на выезде (1:2). Зато после этого соперники были легче, от того и результаты улучшились.

Важно отметить, что улучшились именно результаты, а не игра. Обыграли "Саутгемптон" (4:0), но это последняя команда АПЛ в этом сезоне. Также с огромными проблемами и проваленным первым таймом обыграли "Копегаген" на выезде (2:1), ну и на выходных едва забили победный гол в ворота еще одного аутсайдера, "Лестера" (1:0). Эта команда все еще проблемная и единственное, что оставляет их фаворитами в этом противостоянии - это индивидуальный класс отдельных исполнителей.

Новости "Копенгагена"

Команда Якуба Неструпа не в лучшей форме после очень удачной первой половины сезона в национальном чемпионате. После полноценного возобновления чемпионата Дании они успели обыграть "Мидтьюлланн" (1:0), но после этого уже две игры подряд проводят без побед.

В последних двух матчах Датской Суперлиги "Копенгаген" дважды сыграл вничью: сначала против "Ольборга" (0:0), а затем против "Сеннерйюску" (1:1). И между этими матчами еще же было поражение от "Челси" в первом матче 1.8 финала Лиги Конференций (1:2).

Зато они могут вспомнить, как уже проигрывали первый домашний матч, а затем отыгрывались и проходили своего соперника. Так было в дополнительном плей-офф раунде против "Гайденхайма", который также был именитым соперником. В ответном матче "Копенгаген" оказался сильнее и обыграл немцев со счетом 3:1. Возможно, нечто подобное они воспроизведут и в Лондоне.

Очные встречи

06.03.25 ЛК "Копенгаген" — "Челси" 1:2

16.03.11 ЛЧ "Челси" — "Копенгаген" 0:0

22.02.11 ЛЧ "Копенгаген" — "Челси" 0:2

Цифры и факты

"Копенгаген" выиграл 5 из последних 8 домашних матчей во всех турнирах;

В 10 из последних 11 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем Энцо Мареска имеет несколько кадровых потерь. Не сыграют Аарон Ансельмино, Марк Гию, Николя Джексон, Рис Джеймс, Омари Келлиман и Нони Мадуэке, все они травмированы. Также вне заявки Уэсли Фофана и отстраненный Михаил Мудрик.

У Якуба Неструпа также есть проблемы. Он не может рассчитывать на Руни Барджи, Бойлесена, Бура, Корнелиуса, Дикса, Хожра, Лерагера и Лопеса.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Адарабиойо, Чалоба, Бадиашиль, Гюсто — Дьюсбери-Холл, Кайседо — Палмер, Джордж, Санчо — Меука

"Копенгаген", 4-4-1-1: Рамай — Гарананга, Габриэл, Хацидиакос, Мелинг — Гочолейшвили, Клем, Фрогольдт, Ашури — Клаэссон — Шиака

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Ставки и коэффициенты на матч

1.41 4.90 8.00 Узнать больше

Прогноз на матч между "Челси" и "Копенгагеном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Если "Копенгаген" планировал делать реальную сенсацию, то надо было делать первый шаг у себя дома. А там получилось поражение, поэтому мы ожидаем, что и ответный матч сложится подобным образом. Индивидуального класса футболистов "синих" хватит на то, чтобы пройти соперников из Дании. Мы ожидаем, что это будет еще одна победа лондонцев, но снова с пропущенным голом в свои ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.