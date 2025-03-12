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Серкль Брюгге – Ягеллония. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Серкль Брюгге" и "Ягеллонией" в рамках 1/8 Лиги Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига конференций. 1/8. Ответный матч
13 марта. 19:45. Брюгге. Стадион: Ян Брейдел
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 16
Брюгге принимает ответный матч 1/8 Лиги конференций. Местная команда "Серкль" должна исправить свои ошибки прошлой встречи и попытаться отыграть отставание в три гола у "Ягеллонии".
Новости "Серкля"
Бельгийский коллектив, несмотря на еврокубковый турнир, имеет довольно серьезные проблемы в чемпионате. Клуб находится в зоне вылета, претендуя на раунды на выбывание. Домашнее поражение в дерби "Брюгге" 1:3 только заверило, что "Серкль" играет с огнем. Из 29 матчей в чемпионате команда одержала лишь 7 побед и забила 29 голов, что в среднем составляет 1 гол на игру. Не такая уж и плохая статистика на первый взгляд, однако следует учесть, что "Серкль" пропустил при этом 41 гол.
В плей-офф коллектив попал благодаря 8-му месту в таблице, опередив ту же "Ягеллонию" при равном количестве очков. В первой встрече поляки вернули должок бельгийцам и разбили их 3:0, почти не оставив шансов "Серклю" на проход дальше. Конечно, немалое значение имело удаление игрока гостей. Однако плохую форму клуба сложно не заметить, в отличие от польского коллектива.
Новости "Ягеллонии"
"Ягеллония" значительных проблем в чемпионате не испытывает. Команда борется за лидерство и уверенно закрепилась в ТОП-3. Польский коллектив одерживает победы не в зависимости от хода игры, набирая понемногу баллы. О замечательной форме клуба свидетельствует их статистика: "Ягеллония" за 24 тура забила 45 голов и пропустила 29. Из последних неудач можно вспомнить поражение в Кубке Польши варшавской "Легии" 1:3.
В Лиге конференций поляки немного недотянули до ТОП-8, чтобы гарантировать себе 1/8. Пришлось поиграть еще и в стыковых поединках, что проблемы для клуба не составило. Уверенно прошли дальше – попали на "Серкль". Разгромная победа 3:0 в первом матче создает для "Ягеллонии" отличные условия. Команде стоит только не расслабиться и довести дело до конца.
Цифры и факты
- "Серкль" не побеждает в течение 8 поединков
- "Серкль" не забивал больше 1 гола в последних 9 домашних матчах
- "Ягеллония" забивает 10 последних матчей подряд
- "Ягеллония" в последних 7 матчах забивает первой
Кадровая ситуация
Защитники Мианге, Гомис и нападающие Уаттара и Бруннер, к сожалению, находятся в лазарете "Серкля" и, скорее всего, не помогут команде в ответном матче. "Ягеллония" подходит к поединку в гораздо лучшей ситуации.
Ориентировочные составы команд:
"Серкль", 3-4-1-2, Деланге – Перрен, Равич, Диаките – Манье, Фрэнсис, ван дер Брюгген, Нунес – Агьекум – Минда, Сомерс
"Ягеллония", 4-2-3-1, Абрамович – Войтушек, Скшипчак, Эбосс, Стоинович – Романчук, Кубицкий – Вильяр, Имас, Чурлинов – Пулулу
Ставки и коэффициенты
Прогноз на поединок
"Серкль", имея достаточно плохие дела в чемпионате и учитывая результат первой встречи, больших надежд на ответный матч, вероятнее, составлять не будет. Однако команда в любом случае попытается зацепиться за победный счет и перевернуть ситуацию на свою сторону. "Ягеллония" должна отнестись к поединку серьезно, не обращая внимания на ожидаемую формальность второй игры, и сыграть спокойно, получив нужный удобный счет. Прогнозируемый результат – возможная победа бельгийцев в этой, несмотря на вылет из турнира, или ничья.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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