Встреча с неудобным оппонентом. Легия – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.03.2025

Лига Конференций, 1/8 финала

13 марта, 22:00. "Войска Польского" (Варшава)

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

"Легия" в первой встрече с "Мольде" устроила боевой поединок и уступила с разницей в один мяч. Это отыгрывается, но есть нюанс – польский коллектив никогда ещё не побеждал норвежский.

Может быть в этот раз история сложится иначе.

Новости "Легии" (Варшава, Польша)

Между встречами с "Мольде", "Легия" сыграла вничью 3:3 с 8-м местом Чемпионата Польши "Мотором Люблином". В турнирной таблице клуб занимает 4-е место, отставая от еврокубкового третьего места на 8 баллов.

В польской лиге в разгаре борьба за лидерство и разница с первым местом составляет 10 очков. При этом, "Легия" продолжает участвовать в Кубке Польши, который даёт право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Кадры хозяев

Из-за травмы колена до конца сезона вылетел 17-летний полузащитник Ян Лещинский. Польский футболист недоступен с ноября 2024 года.

Дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек бразильский полузащитник Лукиньяш. Также на турнир не заявлен вратарь Габриэль Кобыляк.

Новости "Мольде" (Мольде, Норвегия)

Чемпионат Норвегии начнётся в конце марта, поэтому команда для поддержания формы играет контрольные матчи.

Между встречами с "Легией", норвежский клуб отдыхал. Возможно, они рассчитывают на тонус, но это предположение.

Кадры гостей

До конца марта из-за травм вылетели полузащитник Йоан Бакке и нападающий Ветон Бериша. Также на неизвестный срок вылетел защитник Каспер Ойванн.

Дисквалификаций на матч нет.

Последние пять матчей Легии и Мольде

Последние пять встреч хозяев

10.03.25 Мотор Люблин – Легия 3:3 (Чемпионат Польши)

06.03.25 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)

02.03.25 Легия – Шлёнск Вроцлав 3:1 (Чемпионат Польши)

26.02.25 Легия – Ягеллония 3:1 (Кубок Польши)

22.02.25 Радомяк – Легия 3:1 (Чемпионат Польши)

Последние пять встреч гостей

06.03.25 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)

27.02.25 Мольде - Ранхейм 1:1 (Контрольный матч)

20.02.25 Шемрок Роверс – Мольде 0:2 (Лига Конференций)

13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)

06.02.25 Мольде - Хаммарбрю 1:0 (Контрольный матч)

Очные встречи между соперниками

Команды между собой ранее встречались 5 раз. Ни разу "Легия" не побеждала.

06.03.25 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)

22.02.24 Легия – Мольде 0:3 (Лига Конференций)

15.02.24 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)

06.08.13 Легия – Мольде 0:0 (Лига Чемпионов)

30.07.13 Мольде – Легия 1:1 (Лига Чемпионов)

Ориентировочные составы на матч

"Легия": Ковачевич – Вшолек, Зиолковски, Капуади. Винагре – Элитим, Аугустыняк, Пекхарт – Чодина, Гуаль, Бичахчян

"Мольде": Каристром – Линнес, Хауган, Лунд. Стеневик – Брейвик, Энггорд – Эриксен, Дэли, Хестад - Гульбрандсен

Цифры и факты

"Легия" выиграла 8 из последних 10 домашних матчей;

В последних 5 матчах "Легия" пропускает в первом тайме;

В последних 4 матчах "Легия" забивает во втором тайме;

"Легия" забивает в 11 последних домашних матчах;

В последних 4 матчах дома команда "Легия" забивает последней.

Ставки и коэффициенты на матч Легия – Мольде

Прогноз на матч Легия – Мольде от UA-Футбол

Обе команды любят как забивать, так и пропускать. Ожидается, что-то подобное первому матчу между командами. "Мольде" будет рассчитывать на свежесть, а "Легия" - на домашнее поле.

Считаем, что обе команды забьют.

Прогноз: Обе забьют – Да (кф 1,68)