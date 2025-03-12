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Встреча с неудобным оппонентом. Легия – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.03.2025
Легия ещё не побеждала эту команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Конференций, 1/8 финала
13 марта, 22:00. "Войска Польского" (Варшава)
Главный арбитр: Матей Юг (Словения)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 12
Текстовый онлайн: UA-Футбол
"Легия" в первой встрече с "Мольде" устроила боевой поединок и уступила с разницей в один мяч. Это отыгрывается, но есть нюанс – польский коллектив никогда ещё не побеждал норвежский.
Может быть в этот раз история сложится иначе.
Новости "Легии" (Варшава, Польша)
Между встречами с "Мольде", "Легия" сыграла вничью 3:3 с 8-м местом Чемпионата Польши "Мотором Люблином". В турнирной таблице клуб занимает 4-е место, отставая от еврокубкового третьего места на 8 баллов.
В польской лиге в разгаре борьба за лидерство и разница с первым местом составляет 10 очков. При этом, "Легия" продолжает участвовать в Кубке Польши, который даёт право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
Кадры хозяев
Из-за травмы колена до конца сезона вылетел 17-летний полузащитник Ян Лещинский. Польский футболист недоступен с ноября 2024 года.
Дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек бразильский полузащитник Лукиньяш. Также на турнир не заявлен вратарь Габриэль Кобыляк.
Новости "Мольде" (Мольде, Норвегия)
Чемпионат Норвегии начнётся в конце марта, поэтому команда для поддержания формы играет контрольные матчи.
Между встречами с "Легией", норвежский клуб отдыхал. Возможно, они рассчитывают на тонус, но это предположение.
Кадры гостей
До конца марта из-за травм вылетели полузащитник Йоан Бакке и нападающий Ветон Бериша. Также на неизвестный срок вылетел защитник Каспер Ойванн.
Дисквалификаций на матч нет.
Последние пять матчей Легии и Мольде
Последние пять встреч хозяев
- 10.03.25 Мотор Люблин – Легия 3:3 (Чемпионат Польши)
- 06.03.25 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)
- 02.03.25 Легия – Шлёнск Вроцлав 3:1 (Чемпионат Польши)
- 26.02.25 Легия – Ягеллония 3:1 (Кубок Польши)
- 22.02.25 Радомяк – Легия 3:1 (Чемпионат Польши)
Последние пять встреч гостей
- 06.03.25 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)
- 27.02.25 Мольде - Ранхейм 1:1 (Контрольный матч)
- 20.02.25 Шемрок Роверс – Мольде 0:2 (Лига Конференций)
- 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
- 06.02.25 Мольде - Хаммарбрю 1:0 (Контрольный матч)
Очные встречи между соперниками
Команды между собой ранее встречались 5 раз. Ни разу "Легия" не побеждала.
- 06.03.25 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)
- 22.02.24 Легия – Мольде 0:3 (Лига Конференций)
- 15.02.24 Мольде – Легия 3:2 (Лига Конференций)
- 06.08.13 Легия – Мольде 0:0 (Лига Чемпионов)
- 30.07.13 Мольде – Легия 1:1 (Лига Чемпионов)
Ориентировочные составы на матч
- "Легия": Ковачевич – Вшолек, Зиолковски, Капуади. Винагре – Элитим, Аугустыняк, Пекхарт – Чодина, Гуаль, Бичахчян
- "Мольде": Каристром – Линнес, Хауган, Лунд. Стеневик – Брейвик, Энггорд – Эриксен, Дэли, Хестад - Гульбрандсен
Цифры и факты
- "Легия" выиграла 8 из последних 10 домашних матчей;
- В последних 5 матчах "Легия" пропускает в первом тайме;
- В последних 4 матчах "Легия" забивает во втором тайме;
- "Легия" забивает в 11 последних домашних матчах;
- В последних 4 матчах дома команда "Легия" забивает последней.
Ставки и коэффициенты на матч Легия – Мольде
Прогноз на матч Легия – Мольде от UA-Футбол
Обе команды любят как забивать, так и пропускать. Ожидается, что-то подобное первому матчу между командами. "Мольде" будет рассчитывать на свежесть, а "Легия" - на домашнее поле.
Считаем, что обе команды забьют.
Прогноз: Обе забьют – Да (кф 1,68)
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