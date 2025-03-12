Рапид - Борац. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 13.03.2025

Не самая громкая вывеска по статусу, конечно. Однако, "Рапид" и "Борац" оставили всю интригу прохода в следующий раунд на исходе. В первом поединке данного противостояния австрийцы и боснийцы разошлись миром, расписав ничью - 1:1. В первой игре хозяевами выступали подопечные Младена Жижовича. Эта же встреча пройдет в столице Австрии (Вене), на арене "Вестштадион".

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Второй матч противостояния

1/8 раунда плей-офф Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 13-е марта

Австрия, Вена. "Вестштадион"

Арбитр: Аллард Линдгут (Нидерланды)

"Рапид" 19:45 "Борац"

(Первый матч - 1:1)

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"Рапид": последние новости

Подопечные немецкого наставника Роберта Клауса, несмотря на гостевой для себя статус поединка, на правах закономерного фаворита (как-никак турнирная таблица группового этапа и подбор исполнителей не врут) доминировал на боснийскими оппонентами. И даже усилиями хорватского форварда Диона Бреньо "Рапид" открыл счет в той встрече уже на 34-й минуте. Однако, в итоге, точный выстрел 10-го номера боснийцев Вуковича в компенсированное время отобрал триумф у "зелено-белых".

После этого "Рапид", наверное под негативным эмоциональным влиянием от той ничьей, провально сыграл и в национальном первенстве. В частности, австрийцы в минувший уикенд на выезде уступили для середняка чемпионата "Хартберга" (1:2).

В общем, же на данный момент команда 40-летнего Клауса идет лишь шестой в турнирной таблице австрийской Бундеслиги. До первого в таблице "Штурма" аж 12 зачетных баллов.

Перед вторым поединком "Рапид" снова является фаворитом. Более того, на этот раз уже помогут домашние трибуны виденского "Вестштадиона". Как пишут автрийские СМИ, Роберта Клауса ожидает один из "финалов" в сезоне. Учитывая больший опыт и статус, "зелено-белые" должны проходить боснийский "Борац". Иначе, все потуги на групповом этапе будут напрасными...

Ориентировочный состав "Рапида": Гедль, Ауэр, Ро Яо, Цветкович. Болла, Шауб, Григич, Сангаре, Радулович, Бельо, Вермбрад.

"Борац": последние новости

В отличие от австрийцев, команда Младена Жижовича продолжает вести прямую борьбу за чемпионство. "Борац" идет вторым в турнирной таблице и отстает от первого ФК "Зриньски" на 6 очков. Однако, при этом "красно-синие" имеют в своем активе еще матч в запасе. И это при том, что на прошлой неделе, боснийцы в рамках национального первенства потеряли очки, не сумев на выезде в большинстве дожать "Железничар" (1:1).

К тому же, этот раунд плей-офф не является первым для "Бораца" в этой кампании Лиги конференций. Подопечные Жижовича сумели пробиться через сито группового этапа лишь с 20-го места и попали в стадию 1/16, где встречались со словенской "Олимпией".

Боснийцам было непросто против лидера чемпионата Словении, однако в сухом остатке судьбу того противостояния решил единственный в двух матчах забитый мяч хавбека "Бораца" Санди Огринека.

"Борацу" будет очень непросто в ответном матче против "Рапида". Однако, характер у этой команды точно есть. И если сыграть максимально хладнокровно и грамотно, прежде всего в обороне. То шансы впереди будут.

Ориентировочный состав "Бораца": Манойлович, Квржич, Майерс, Каролина, Роган, Николов, Огринец, Кулашин, Савич, Вукович, Деспотович.

"Рапид" - "Борац". Личные встречи

Это будет лишь вторая встреча в истории этих клубов. В первой, как уже не раз было упомянуто в данном материале, была зафиксирована ничья.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:0

Забитые мячи: 1:1

В среднем голов за матч: 1.00 - 1.00

"Рапид" - "Борац". Последние официальные матчи

"Рапид":

"Борац":

Итоги группового этапа

"Рапид" довольно мощно выступил в обновленном формате и завершил групповой этап аж на 4-й позиции, что позволило австрийской команде стартовать в плей-офф сразу со стадии 1/8. В свою очередь, "Борац" прошел отобрался через общую таблицу аж с 20-й позиции, попав в раунд 1/16.

"Рапид" - "Борац". Ставка и коэффициенты

"Рапид" - "Борац". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа хозяев - 2:0 (проход дальше автрийцев). Как и первой встрече, снова фаворитом является именно "зелено-белые". Такого же мнения и букмекеры. Тем более, на этот раз "Рапиду" помогут его родные болельщики. Поставим на то, что в Виднин "Рапид" уже не отпустит боснийцев Младена Жижовича и доведет дело до логического конца, и тем самым получит путевку в четвертьфинал третьего по рангу еврокубка.