Фиорентина – Панатинаикос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.03.2025

Лига Конференций. 1/8 финала

13.03.2025. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный судья: Джон Битон (Шотландия)

"Фиорентина" 22:00 "Панатинаикос"

В этом году "Фиорентина" вновь должна преодолеть греческий барьер на пути к трофею в Лиге конференций. В сезоне 2023/24 "фиалки" споткнулись об "Олимпиакос" в финале, а в текущем розыгрыше близки к вылету от "Панатинаикоса" уже на стадии 1/8.

Первая игра в Афинах завершилась поражением команды Раффаэле Палладино со счетом "2:3". Теперь все надежды итальянцы возлагают на ответный матч во Флоренции. Но сможет ли "Фиорентина" перевернуть ход противостояния в свою пользу? Или, возможно, "греческое проклятие" окажется сильнее?

Новости "Фиорентины"

Раффаэле Палладино и так находится в очень опасном положении, а в случае столь раннего вылета из еврокубков, его будущее в клубе может оказаться под угрозой. Его подопечные проиграли пять из шести крайних матчей, что является следствием общего спада: команда стала гораздо больше пропускать, а впереди коллектив создает не так много моментов, как несколько месяцев назад. За вышеописанный промежуток времени "фиалки" имеют ужасную разницу мячей - "5:10".

Ухудшились дела и на внутренней арене. Но, если пять очков отставания от топ-6 Серии А еще можно отыграть, то потенциальный вылет из ЛК от "Панатинаикоса" уже никак не исправишь.

Единственное, что утешает итальянских фанатов - кадровая ситуация. Да, следующий матч пропустят Колпани, Фолоруншо и Бове, но никто из этой троицы не является твердым игроком основы, а это значит, что серьезных потерь у Палладино нет.

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Новости "Панатинаикоса"

Подопечные Руя Витории тоже далеки от оптимальной формы. Конечно, если сравнивать с неудачным отрезком "фиалок", то ситуация у гостей куда более радужная. Например, за те же самые шесть последних игр допущено лишь одно поражение. Однако не будем забывать о вымученном проходе сквозь 1/16 финала против скромного исландского "Викингура Рейкьявик" (1:2, 2:0). Да и победа недельной давности над итальянцами не вытекала из логики игры: "Панатинаикос" уступил по xG (ожидаемым голам) - 1.09 против 1.45, а также голевым моментам - "1:4".

Что касается кадровых потерь, то главная проблема гостей - травма ключевого полузащитника Бакасетаса, который в сезоне 2024/25 провел за "Панатинаикос" уже 34 матча.

Последние матчи команд

Последние матчи "Фиорентины":

"Наполи" 2:1 "Фиорентина"

"Панатинаикос" 3:2 "Фиорентина"

"Фиорентина" 1:0 "Лечче"

"Верона" 1:0 "Фиорентина"

"Фиорентина" 0:2 "Комо"

Последние матчи "Панатинаикоса":

"Атромитос" 1:1 "Панатинаикос"

"Панатинаикосм 3:2 "Фиорентина"

"Панатинаикос" 2:0 "Панетоликос"

"Ламия" 3:1 "Панатинаикос"

"Панатинаикос" 2:0 "Викингур"

Личные встречи

До прошлой недели команды еще никогда не встречались между собой. В прошлый четверг они впервые сыграли друг против друга - греки победили "3:2".

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Фиорентина – ПАОК Смотреть трансляцию

Прогноз

У "Фиорентины" начался откровенный спад, но рано ставить крест на "фиалках". Да, пять поражений в шести предыдущих играх настораживают. Однако есть важный момент: четыре из пяти неудачных матчей были для итальянцев выездными. Во Флоренции же парни Палладино выступают гораздо лучше: не так давно громили миланский "Интер" (3:0), а в ЛК еще не проигрывали в этом сезоне - три победы и ничья. То есть все основания для камбэка есть.

Более того, не следует забывать, что "Панатинаикос" и сам далеко не на пике формы, особенно это касается игры на выезде. За пределами домашней арены они не выигрывают с декабря прошлого года. Наш прогноз: победа "Фиорентины".