Витория Гимарайнш - Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 13.03.2025

На прошлой неделе "Витории" удалось уехать из Севильи без поражения и сохранить достаточно высокие шансы на выход в следующую стадию. Удастся ли португальскому коллективу выбить одного из фаворитов турнира?

"Витория Гимарайнш" - "Бетис" 22:00

Лига конференций. 1/8 финала (ответный матч)

13 марта. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"

Арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

Видеотрансляция: Megogo 7

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"Витория Гимарайнш": последние новости

Считаясь номинальным аутсайдером в противостоянии с "Бетисом", "Витория" сумела удивить футбольную общественность, показав организованную игру в обороне, хорошую работу с мячом (53% владения) и невероятную реализацию (два удара в створ - два гола) в выездном поединке.

Работа нового наставника в лице Луиша Фрейре явно дает плоды. Под руководством этого специалиста "завоеватели" по итогам прошлого тура чемпионата Португалии вернулись в еврокубковую зону, а их беспроигрышная серия составляет уже семь матчей во всех турнирах.

В лазарете у "Витории" сейчас находятся Бруно Гаспар и Густаво Силва.

Ориентировочный состав: Варела — Эверттон, Боревкович, Вильянуева, Ж. Мендеш — Силва, Гендель, Эмбало, Ж.С.Мендеш, Сантос — Оливейра

"Бетис": последние новости

"Бетис", в свою очередь, также находится в прекрасной форме. Правда, есть заметный контраст между выступлениями "огурцов" в национальном первенстве и еврокубке.

В Ла Лиге "Бетис" одержал в воскресенье четвертую подряд победу. После триумфа над "Реалом" жертвой коллектива Мануэля Пеллегрини стал "Лас-Пальмас". От стоящего пятым в турнирной таблице "Вильярреала" севильцев отделяет три очка.

Главной движущей силой "Бетиса" на данный момент являются опытный Иско и арендованный у "Манчестер Юнайтед" Антони.

Не помогут "огурцам" в поединке с "Виторией" из-за травм Джованни Ле Чельсо и Марко Рока, из-за дисквалификации - Чими Авила. В то же время, вернулись в строй Рикардо Родригес и Абде Эззальзули.

Ориентировочный состав: Адриан - Руибаль, Льоренте, Бартра, Р. Родригес - Альтимира, Кардозо - Антони, Иско, Х. Родригес - Бакамбу

Последние матчи

"Витория Гимарайнш":

09.03.25. "Боавишта" - "Витория" 1:2 (Примейра)

06.03.25. "Бетис" - "Витория" 2:2 (Лига конференций)

01.03.25. "Витория" - "Каса-Пия" 1:0 (Примейра)

"Бетис":

09.03.25. "Бетис" - "Лас-Пальмас" 1:0 (Ла Лига)

06.03.25. "Бетис" - "Витория" 2:2 (Лига конференций)

01.03.25. "Бетис" - "Реал" 2:1 (Ла Лига)

Личные встречи

06.03.25. "Бетис" - "Витория" 2:2 (Лига конференций)

07.11.13. "Витория" - "Бетис" 0:1 (Лига Европы)

24.10.13. "Бетис" - "Витория" 1:0 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

"Витория Гимарайнш" - "Бетис". Прогноз от UA-Футбол

Мало сомнений, что "Витория" вновь навяжет "Бетису" достойную борьбу. Также высока вероятность увидеть забитые мячи в исполнении обеих команд.

Наш прогноз - фора на "Виторию" (+1,0) и обе забьют (да) с общим коэффициентом 2,32.