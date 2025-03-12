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Витория Гимарайнш - Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 13.03.2025
Витория Гимарайнш - Бетис. Прогноз и анонс матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Витории" удалось уехать из Севильи без поражения и сохранить достаточно высокие шансы на выход в следующую стадию. Удастся ли португальскому коллективу выбить одного из фаворитов турнира?
"Витория Гимарайнш" - "Бетис" 22:00
Лига конференций. 1/8 финала (ответный матч)
13 марта. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"
Арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)
Видеотрансляция: Megogo 7
"Витория Гимарайнш": последние новости
Считаясь номинальным аутсайдером в противостоянии с "Бетисом", "Витория" сумела удивить футбольную общественность, показав организованную игру в обороне, хорошую работу с мячом (53% владения) и невероятную реализацию (два удара в створ - два гола) в выездном поединке.
Работа нового наставника в лице Луиша Фрейре явно дает плоды. Под руководством этого специалиста "завоеватели" по итогам прошлого тура чемпионата Португалии вернулись в еврокубковую зону, а их беспроигрышная серия составляет уже семь матчей во всех турнирах.
В лазарете у "Витории" сейчас находятся Бруно Гаспар и Густаво Силва.
Ориентировочный состав: Варела — Эверттон, Боревкович, Вильянуева, Ж. Мендеш — Силва, Гендель, Эмбало, Ж.С.Мендеш, Сантос — Оливейра
"Бетис": последние новости
"Бетис", в свою очередь, также находится в прекрасной форме. Правда, есть заметный контраст между выступлениями "огурцов" в национальном первенстве и еврокубке.
В Ла Лиге "Бетис" одержал в воскресенье четвертую подряд победу. После триумфа над "Реалом" жертвой коллектива Мануэля Пеллегрини стал "Лас-Пальмас". От стоящего пятым в турнирной таблице "Вильярреала" севильцев отделяет три очка.
Главной движущей силой "Бетиса" на данный момент являются опытный Иско и арендованный у "Манчестер Юнайтед" Антони.
Не помогут "огурцам" в поединке с "Виторией" из-за травм Джованни Ле Чельсо и Марко Рока, из-за дисквалификации - Чими Авила. В то же время, вернулись в строй Рикардо Родригес и Абде Эззальзули.
Ориентировочный состав: Адриан - Руибаль, Льоренте, Бартра, Р. Родригес - Альтимира, Кардозо - Антони, Иско, Х. Родригес - Бакамбу
Последние матчи
"Витория Гимарайнш":
- 09.03.25. "Боавишта" - "Витория" 1:2 (Примейра)
- 06.03.25. "Бетис" - "Витория" 2:2 (Лига конференций)
- 01.03.25. "Витория" - "Каса-Пия" 1:0 (Примейра)
"Бетис":
- 09.03.25. "Бетис" - "Лас-Пальмас" 1:0 (Ла Лига)
- 06.03.25. "Бетис" - "Витория" 2:2 (Лига конференций)
- 01.03.25. "Бетис" - "Реал" 2:1 (Ла Лига)
Личные встречи
- 06.03.25. "Бетис" - "Витория" 2:2 (Лига конференций)
- 07.11.13. "Витория" - "Бетис" 0:1 (Лига Европы)
- 24.10.13. "Бетис" - "Витория" 1:0 (Лига Европы)
Ставки и коэффициенты
"Витория Гимарайнш" - "Бетис". Прогноз от UA-Футбол
Мало сомнений, что "Витория" вновь навяжет "Бетису" достойную борьбу. Также высока вероятность увидеть забитые мячи в исполнении обеих команд.
Наш прогноз - фора на "Виторию" (+1,0) и обе забьют (да) с общим коэффициентом 2,32.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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