Лугано – Целе. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги конференций на 13.03.2025

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч.

13 марта. 19:45. Тун. “Стокхорн Арена”

“Лугано” – “Целе"

Главный судья: Андрис Трейманис (Латвия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 15

Ответная игра первого противостояния в истории этих команд. На прошлой неделе команды сыграли первую игру, в которой “Целе” одержала минимальную победу, оставив более целостное впечатление о своей игре, нежели швейцарцы. Очередь за “Лугано” попытаться у себя дома расколоть крепкий словенский орешек.

Новости “Лугано”

Предстоящая игра будет домашней для “Лугано” лишь формально, поскольку в Лиге конференций команда принимает своих соперников в городе Тун, который расположен в 132км от города Лугано. Родной стадион “Бьянконери” “Стадио Корнаредо” не отвечает нормам УЕФА. На “Стокхорн Арена”, где и пройдёт матч, постелено искусственное поле, что, возможно, будет дополнительным преимуществом для швейцарцев. Да и зрителей вмещает побольше: 10000 против 6900.

В минувшее воскресенье “Лугано” сыграло в гостях со “Сьёном” (1:2). Имея игровое преимущество, больше владея мячом и создав больше опасных моментов, “Лугано” проигрывает уже третью игру подряд в швейцарском чемпионате. При этом отставая от лидера “Серветта” на 5 очков. Тренер команды Маттиа Крочи-Торти провёл ротацию, которая коснулась лишь атакующей линии, где вышла четвёрка игроков, не игравших в четверг. Усиление пошло уже во втором тайме, сразу после того, как счёт стал 1:2. Могли спасти матч, но Пападопулос попал в штангу уже в компенсированное время. Единственное, что может радовать поклонников “Лугано “- наконец-то забили, хоть и с пенальти.

Новости “Целе”

“Целе” в промежутке между играми в Лиге конференций сыграло домашний поединок внутреннего первенства против команды “Приморье”. Тренер “Целе” Альберт Риера решил полностью поменять состав, выпустив 10 новых игроков, по сравнению с игрой против “Лугано”. Лишь Марио Квесич был тем игроком, кто выходил на поле в прошлый четверг. “Приморье” – команда звёзд не хватающая. Занимает в турнирной таблице седьмое место из десяти. Но обыграть её “Целе” не удалось. Мало того, “Целе” сравняла счёт только на 90+3 минуте. Когда на поле играли уже более близкие к основе футболисты. Явно пожертвовал этой игрой Риера, дабы бросить все силы на ближайший четверг.

Любопытно, что среди недели проходит очередной тур чемпионата Словении. И вплоть до вторника в расписании у “Целе” значился гостевая игра в среду против команды “Копер”. Вполне понятно, что его всё же перенесли.

Последние 5 матчей “Лугано” и “Целе”

Последние 5 матчей хозяев:

23.02.2025 “Янг Бойз” – “Лугано” 1:0 (Чемпионат Швейцарии)

26.02.2025 “Биль-Бьенна” – “Лугано” 2:0 (Кубок Швейцарии)

02.03.2025 “Лугано” – “Цюрих” 0:3 (Чемпионат Швейцарии)

06.03.2025 “Целе” – “Лугано” 1:0 (Лига конференций)

09.03.2025 “Сьён” – “Лугано” 2:1 (Чемпионат Швейцарии)

Последние 5 матчей гостей:

23.02.2025 “Целе” – “Радомлье” 9:1 (Чемпионат Словении)

26.02.2025 “Целе” – “Табор Сежана” 3:2 (Кубок Словении)

02.03.2025 “Олимпия Любляна” – “Целе” 2:0 (Чемпионат Словении)

06.03.2025 “Целе” – “Лугано” 1:0 (Лига конференций)

09.03.2025 “Целе” – “Приморье” 2:2 (Чемпионат Словении)

Цифры и факты

“Лугано” одержало лишь одну победу в последних восьми матчах.

“Лугано” забило лишь один мяч в последних пяти матчах.

“Целе” забивает в пяти из шести последних матчей.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У “Лугано” большая потеря перед ответной игрой. Из-за прямой красной карточки пропускает игру центральный защитник Папандопулос. Из-за перебора жёлтых карточек пропустит игру Боттани. Зато отбыл дисквалификацию и вернётся Бислими. Есть пара травмированных, которые пропустят эту игру: Ренато Штеффен и Хичам Маху.

У “Целе” своя потеря. Из-за перебора карточек пропустит игру основной центральный защитник Неманич.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Лугано – Целе Смотреть трансляцию

“Лугано”, 3-4-3: Сайпи – Браулт, Мэй, Хайдари – Занотти, Райтер, Гргич, Валенсуэла – Бислими, Чиминьяни, Кутсиас

“Целе”, 4-1-4-1: Рикардо Силва – Ньето, Бейгер, Вуклишевич, Карничник – Забуковник - Делорье-Шобе, Сеслар, Квесич, Светлин - Кучиш

Прогноз на матч между “Лугано” и “Целе” от UA-Футбол

В таких матчах команды раскатываются уже по ходу игры. И вполне вероятно, что первый тайм будет осторожен и забитых мячей в нём будет мало, если будут. Скорее всего, уже к концу игры команды начнут рисковать, и мы увидим больше забитых мячей. Исходя из вышесказанного, рекомендуем ставку: Результативность таймов 2 тайм > 1 тайм.