Легия – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.04.2025

Лига Конференций. 1/4 финала. Первый матч

10 апреля. 19:45. Варшава. "Стадион Войска Польского"

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

Начинается четвертьфинальный вариант в Лиге Конференций. "Челси" все еще выглядит очевидным фаворитом не только на проход дальше, но и на победу во всем турнире. Нужно прыгнуть выше своей головы, чтобы остановить лондонцев на пути к финалу. Хотя, возможно, именно варшавцы смогут сделать такой прыжок и удивить подопечных Энцо Марески?

Новости "Легии"

Подопечные Гонсалу Фейо проводят далеко не лучший сезон в национальном чемпионате и сейчас находятся на пятой строчке в Экстраклясе. На фоне таких выступлений именно в чемпионате, их выступления в Лиге Конференций, особенно в домашних стенах, фактически не вызывают вопросов.

За последние 5 матчей на счету "Легии" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала вспомним победу против "Молде" (2:0) в прошлом этапе Лиги Конференций. Затем было поражение от "Ракува" на выезде (2:3), после чего они не смогли обыграть "Погонь" (0:0).

Зато в последних 2 матчах оформили две победы. Сначала в Кубке Польши одолели "Рух" (5:0), а затем и в чемпионате добыли три очка против "Гурника" (2:1). Форма команды скорее нестабильна. И это может помешать им провести уверенный матч против "Челси". Если и добывать результат с лондонцами, то делать это нужно именно в родных стенах, поэтому именно первый матч будет особенно важным.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески - одна из самых непонятных для анализа команд Европы. И это абсолютно серьезно. Они продолжают идти на четвертом месте в таблице АПЛ, однако это скорее не из-за их достижений за последние месяцы, а из-за постоянной потери очков от всех конкурентов.

За последние 5 матчей на счету "синих" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и добавим этим результатам немного контекста. Сначала обыграли "Лестер" (1:0) при плохой игре и единственном забитом голе ударом из-за пределов штрафной площадки.

Затем еще одна победа над "Копенгагеном" в Лиге Конференций и снова при плохой игре. После этого поражение с "Арсеналом" на выезде и в очередной раз без содержательного футбола от "синих" (0:1). Зато потом в очередном лондонском дерби обыграли "Тоттенхэм" (1:0) и наконец-то показали хотя бы слегка симпатичную игру. Ну и в прошлом туре не смогли забить гол "Брентфорду" (0:0) и снова показали достаточно унылый футбол. Подобного футбола мы ожидаем и с "Легией".

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Легией" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В последних 5 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

"Легия" выиграла 4 из последних 5 домашних матчей в Лиге Конференций, при этом не пропустив ни одного гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне первого четвертьфинального матча Гонсалу Фейо не может рассчитывать на травмированных Гуаля, Енджейсика, Лещинского и Зёлковского. Первые трое травмированы, а последний - перебор желтых.

Что касается Энцо Марески, то не сыграют за его команду Уэсли Фофана и Ромео Лавия, оба вне заявки на турнир и сейчас травмированы. Также отстранен Михаил Мудрик.

"Легия", 4-3-3: Тобиаш — Вшолек, Панков, Капюади, Винагре — Капустка, Аугустиняк, Элитим — Ходына, Шкурин, Лукиньяш

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Чалоба, Адарабиойо, Бадиашиль, Ачемпонг — Кайседо, Амугу — Джордж, Дьюсбери-Холл, Санчо — Нкунку

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Легия" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

5.60 4.20 1.60 Узнать больше

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Прогноз на матч между "Легией" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Подопечные Энцо Марески снова выйдут далеко не в оптимальном составе, они имеют немало игровых проблем, которые лишь частично отражаются на результатах, но бросаются в глаза при просмотре матчей. Кажется, что они будут делать ставки на второй матч в Лондоне. Поэтому ожидаем тягучий футбол с обменом голами и итоговой ничьей, которая оставит шансы польской команде на успех.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.