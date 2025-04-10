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Бетис - Ягеллония. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.04.2025
Бетис - Ягеллония: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.04.25 ⋊ Лига конференций онлайн на UA-Футбол
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В последнее время "Бетис" находится в потрясающей форме и умудряется практически на равных противостоять грандам мирового футбола. Что противопоставит севильцам скромная "Ягеллония" из Польши?
"Бетис" - "Ягеллония" 22:00
Лига конференций. 1/4 финала (первый матч)
10 апреля. Севилья. "Бенито Вильямарин"
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Видеотрансляция: Megogo 5
"Бетис": последние новости
Еврокубковый сезон "Бетис" начал не слишком гладко. На основном этапе Лиги конференций "огурцы" финишировали лишь на 15-м месте. Высокий класс испанской команды стал виден уже в раунде плей-офф. Правда, только в выездных поединках, где она разгромила "Гент" (3:0) и "Виторию" (4:0). Дома с этими соперниками было гораздо труднее (0:1 и 1:1, соответственно).
Беспроигрышная серия "Бетиса" во всех турнирах длится уже 11 матчей. Причем, не смогли ее прервать даже "Реал" с "Барселоной". В последний раз подопечные Пеллегрини терпели поражение еще в начале февраля.
Кое-какие шансы при сохранении текущей формы у "Бетиса" есть на попадание в зону Лиги чемпионов - до четвертой строчки в турнирной таблице Ла Лиги "огурцов" отделяет шесть очков.
После восстановления Роки в лазарете "Бетиса" остался лишь Эззалзули.
Ориентировочный состав: Виейтес - Перро, Бартра, Льоренте, Р. Родригес - Альтимира, Форналс - Антони, Иско, Х. Родригес – Бакамбу
"Ягеллония": последние новости
К будущему поединку "Ягеллония" подходит в хорошем настроении - в начале апреля коллектив Семенца завоевал Суперкубок Польши.
По итогам прошлого сезона "Яга" впервые в своей истории стала чемпионом страны, и теперь пытается защитить титул. На данный момент команда из Белостока находится на третьем месте в Экстраклассе, отставая от лидера таблицы "Ракува" на четыре очка.
Противостояние в 1/4 финала Лиги конференций с "Бетисом" станет хорошим испытанием для "Ягеллонии". Соперники подобного уровня полякам еще в рамках этого турнира не встречались. В 1/16 плей-офф они уверенно прошли "ТСЦ", а в предыдущем раунде изрядно помучались с "Серкль Брюгге" (3:2 по сумме двух встреч).
Пропустят у "Ягеллонии" следующую игру из-за травм два игрока обороны - Дигес и Сачек.
Ориентировочный состав: Абрамович – Стойинович, Скжипчак, Эбосс, Моутиньо – Романчук - Хансен, Флек, Кубицкий, Чурлинов - Пулулу
Последние матчи
"Бетис":
- 05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Ла Лига)
- 30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Ла Лига)
- 16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Ла Лига)
"Ягеллония":
- 06.04. Ягеллония - Пяст 1:1 (Экстраклясcа)
- 02.04. Ягеллония - Висла 1:0 (Суперкубок Польши)
- 29.03. Легия - Ягеллония 1:0 (Экстраклясcа)
Ставки и коэффициенты
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"Бетис" - "Ягеллония". Прогноз от UA-Футбол
С высокой долей вероятности все вопросы в противостоянии "Бетис" захочет решить уже в Испании. Шансы на разгром повышает плохая гостевая статистика "Ягеллонии" (три поражения в последних пяти выездных играх).
Наш прогноз - победа "Бетиса" и фора (-1,5) на "Бетис" с общим коэффициентом 2,14.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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