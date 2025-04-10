Бетис - Ягеллония. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.04.2025

В последнее время "Бетис" находится в потрясающей форме и умудряется практически на равных противостоять грандам мирового футбола. Что противопоставит севильцам скромная "Ягеллония" из Польши?

"Бетис" - "Ягеллония" 22:00

Лига конференций. 1/4 финала (первый матч)

10 апреля. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Видеотрансляция: Megogo 5

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"Бетис": последние новости

Еврокубковый сезон "Бетис" начал не слишком гладко. На основном этапе Лиги конференций "огурцы" финишировали лишь на 15-м месте. Высокий класс испанской команды стал виден уже в раунде плей-офф. Правда, только в выездных поединках, где она разгромила "Гент" (3:0) и "Виторию" (4:0). Дома с этими соперниками было гораздо труднее (0:1 и 1:1, соответственно).

Беспроигрышная серия "Бетиса" во всех турнирах длится уже 11 матчей. Причем, не смогли ее прервать даже "Реал" с "Барселоной". В последний раз подопечные Пеллегрини терпели поражение еще в начале февраля.

Кое-какие шансы при сохранении текущей формы у "Бетиса" есть на попадание в зону Лиги чемпионов - до четвертой строчки в турнирной таблице Ла Лиги "огурцов" отделяет шесть очков.

После восстановления Роки в лазарете "Бетиса" остался лишь Эззалзули.

Ориентировочный состав: Виейтес - Перро, Бартра, Льоренте, Р. Родригес - Альтимира, Форналс - Антони, Иско, Х. Родригес – Бакамбу

"Ягеллония": последние новости

К будущему поединку "Ягеллония" подходит в хорошем настроении - в начале апреля коллектив Семенца завоевал Суперкубок Польши.

По итогам прошлого сезона "Яга" впервые в своей истории стала чемпионом страны, и теперь пытается защитить титул. На данный момент команда из Белостока находится на третьем месте в Экстраклассе, отставая от лидера таблицы "Ракува" на четыре очка.

Противостояние в 1/4 финала Лиги конференций с "Бетисом" станет хорошим испытанием для "Ягеллонии". Соперники подобного уровня полякам еще в рамках этого турнира не встречались. В 1/16 плей-офф они уверенно прошли "ТСЦ", а в предыдущем раунде изрядно помучались с "Серкль Брюгге" (3:2 по сумме двух встреч).

Пропустят у "Ягеллонии" следующую игру из-за травм два игрока обороны - Дигес и Сачек.

Ориентировочный состав: Абрамович – Стойинович, Скжипчак, Эбосс, Моутиньо – Романчук - Хансен, Флек, Кубицкий, Чурлинов - Пулулу

Последние матчи

"Бетис":

05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Ла Лига)

30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Ла Лига)

16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Ла Лига)

"Ягеллония":

06.04. Ягеллония - Пяст 1:1 (Экстраклясcа)

02.04. Ягеллония - Висла 1:0 (Суперкубок Польши)

29.03. Легия - Ягеллония 1:0 (Экстраклясcа)

Ставки и коэффициенты





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"Бетис" - "Ягеллония". Прогноз от UA-Футбол

С высокой долей вероятности все вопросы в противостоянии "Бетис" захочет решить уже в Испании. Шансы на разгром повышает плохая гостевая статистика "Ягеллонии" (три поражения в последних пяти выездных играх).

Наш прогноз - победа "Бетиса" и фора (-1,5) на "Бетис" с общим коэффициентом 2,14.