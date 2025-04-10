Юргорден – Рапид. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 10.04.2025

Лига конференций

1/4 финала, первый матч

10 апреля, 22:00. 3Arena (Стокгольм)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Юргорден - Рапід Смотреть трансляцию

Встреча команд, которые заняли высокие места в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. Хотя в 1/8 столкнулись с ощутимыми проблемами, но все же решили их. "Юргорден" проиграл в первом матче "Пафосу", но во втором разгромил киприотов. "Рапид" же вырвал путевку в четвертьфинал только в дополнительное время ответного поединка против "Бораца Баня-Луки". Теперь они между собой решат, кто будет следующим соперником победителя пары “Челси” – “Легия”.

Новости Юргордена (Стокгольм, Швеция)

"Синие ленты" начали свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Они заняли четвертое место в позапрошлом чемпионате Швеции, но сейчас остались единственной командой, которая представляет Аллсвенскан. "Юргорден" прошел "Нидеркорн" (Люксембург), "Ильвес" (Финляндия), "Марибор" (Словения). А в основном этапе занял высокое пятое место. В том числе запомнился волевой победой над "Панатинаикосом" и уверенными тремя очками против "Легии" – потенциального соперника в полуфинале ЛК.

Внутренний чемпионат Швеции только начался (формат весна-осень). Стартовали “синие-ленты” с домашнего поражения “Мальме”, затем победили “Сириус”, в составе которого выступает украинец Богдан Милованов. Текущая девятая ступенька – не показатель, ведь прошло всего два тура. А что точно показатель, то это первый за 69 лет проход в 1/4 финала еврокубка.

Кадры хозяев

Здесь очень много потерь. Во-первых, это дисквалифицированные ключевые игроки Стенссон и Нгуэн. Во-вторых – это довольно сильно заполненный лазарет. Там находятся: Шуллер, Нильсон и Ослунд. В-третьих, это невозможность зарегистрировать зимних новичков – основных в шведском футболе, ведь трансферы проходят тогда в большинстве между сезонами. То есть в январе. Таких футболистов аж четыре (квота – три), в том числе и голкипер Манойлович.

Новости Рапида (Вена, Австрия)

Путь "зелено-белых" в Лиге конференций немного отличается. Они начали со второго квалификационного раунда именно Лиги Европы, заняв четвертое место в прошлом чемпионате Австрии. Прошли польскую "Вислу" с общим счетом 8:2, всухую выбили "Трабзонспор". А вот на “Браге” остановились, при том, что до 67 минуты второго матча проходили дальше. Однако попали в Лигу конференций, где в итоге очутились на четвертом месте. И также остаются единственным представителем своего чемпионата в текущей кампании еврокубков.

Австрийская Бундеслига сейчас в самом разгаре. Однако там именно "Рапид" пока горит. "Зелено-белые" проиграли два последних матча с идентичным счетом 0:2. Пока они идут на пятом месте в чемпионской группе. Отрыв от той же зоны еврокубков (без учета результатов розыгрыша Кубка Австрии) составляет три очка. К лидеру “Штурму” – 10 зачетных пунктов. Впереди еще будет восемь туров, но на данный момент "Рапид" демонстрирует, что не слишком готов к выше месту, чем четвертое.

Кадры гостей

Здесь потерь меньше. Среди дисквалифицированных – Сангаре. Также три футболиста находятся в лазарете: Орглер, Шеллер, Вурмбранд. Сангаре – ключевой игрок, один из самых дорогих исполнителей команды, представитель сборной Мали. Поэтому его потеря наиболее поразительна. Другая тройка – это 19-20-летняя молодежь, хоть и Вурмбранд – довольно перспективная.

Последние пять матчей Юргордена и Рапида

Последние пять встреч хозяев

05.04. Сириус – Юргорден 0:1 (Чемпионат Швеции)

29.03. Юргорден – Мальме 0:1 (Чемпионат Швеции)

21.03. Юргорден – КуПС 0:1 (ТМ)

13.03. Юргорден – Пафос 3:0 (ЛЕ)

06.03. Пафос – Юргорден 1:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

04.04. Штурм Грац – Рапид 2:0 (Чемпионат Австрии)

30.03. Рапид – Зальцбург 0:2 (Чемпионат Австрии)

20.03. Рапид – Флоридсдорфер 0:1 (ТМ)

16.03. Рапид – Грацер 3:0 (Чемпионат Австрии)

13.03. Рапид – Борец Баня-Лука 2:1 (после д. ч.) (ЛЕ)

Личные встречи между командами

Еще ни разу не играли между собой коллективы.

Ставки и коэффициенты на матч Юргорден – Рапид



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Прогноз матча Юргорден – Рапид от UA-Football

Если смотреть сугубо на цифры, то “зелено-белые” значительно впереди. Ориентировочная стоимость состава "Рапида" превышает в 2,26 раза (48 миллионов против 21,18 млн евро), чемпионат Австрии находится выше первенства Швеции в таблице коэффициентов УЕФА на восемь ступеней. Однако на том же основном этапе Лиги конференций они набрали одинаковое количество очков. "Юргорден", как и "Рапид", гораздо лучше играет дома. Поэтому возможность хотя бы не проиграть они не упустят. Прогноз: Ничья.