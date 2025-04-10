Целье - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.04.2025

"Фиорентина" выиграла все свои 11 двухматчевых противостояний на вылет в Лиге Конференций в истории. Однако очень часто тяжело. В противостояниях с командами из Польши, Чехии, Австрии, Венгрии, Израиля она не сумела выиграть оба матча. Одержав лишь три победы в десяти в основное время. Сумеет ли команда из Словении оказать "фиалкам" такое же сопротивление?

Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч

10 апреля. 22:00. Целье. "Арена З'дежеле"

"Целье" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Состояние команд

"Целье" - первый представитель Словении в четвертьфинале Еврокубков в истории. Соответственно, ажиотаж в стране и особенно в городе заметен, все билеты на матч раскуплены, ожидается горячая атмосфера. Об этом говорил и главный тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино. Отмечая, что хозяева "Арены З'дежеле" не проиграли на ней в этом Еврокубковом сезоне ни единого матча из девяти.

Также Палладино отмечает, что все соперники играют против его команды "до смерти", и потому выйти на отчетный матч с неправильным настроем будет глупо, требует от своих играть с энергией, духом и голодом. И особо отмечает техничную игру "Целье", его стремление доминировать, владеть мячом. Такое стремление отмечает и наставник последнего испанец Альберт Риера. Обещая атаковать и сегодня.

Что касается формы, то еще месяц назад "Фиорентина" пребывала в глубоком кризисе, проиграв пять матчей из шести во всех турнирах, и говорили даже об увольнении Палладино. Но затем она отыгралась дома против "Панатинаикоса" в Лиге Конференций после поражения в гостях (2:3, 3:1), разгромила в лиге "Ювентус" (3:0), победила "Аталанту" (1:0) и сыграла в яркую ничью в гостях с "Миланом".

В последнем матче она вела со счетом 2:0 на десятой минуте, могла забить еще, но могла и пропустить и в итоге пропустила от "Милана" дважды - 2:2. Тем не менее, Палладино остался очень доволен яркой открытой игрой команды и ее отношением к делу.

"Целье" пребывал в кризисе практически в то же время. С четырьмя матчами без побед подряд. И также перезагрузился благодаря Лиге Конференций. После 2:2 дома он победил АПОЭЛ в гостях (2:0), затем поправил дела в лиге, выбил в ЛК "Лугано" с 1:0 дома и бешеным матчем в гостях - 2:4 на четвертой добавленной минуте и спасительный гол на пятой, 4:5 после овертайма и 3:1 в серии пенальти.

После "Лугано" он выиграл все четыре матча на внутренней арене, хотя и все - с разницей в один мяч. В последнем матче устроил камбек в гостях против "Браво" с 0:1 на 2:1, избежал пропущенного с пенальти в концовке матча, победил и обогнал соперника в турнирной таблице, выйдя на четвертое место. Риера остался доволен характером команды, но прежде всего злился на арбитров.

"Фиорентине" и вправду тяжело даже против команд такого калибра, особенно - в гостях. Ясно, что она будет доминировать, владеть мячом. Но это как раз ей в минус. В Серии А она теряет много очков против аутсайдеров, поскольку любит не катать мяч, а быстро вертикально атаковать на просторе, что аутсайдеры не позволяют. Хотя "Целье", возможно, позволит, ведь собирается атаковать.

Последние матчи команд

Кадры

В "Фиорентине" ожидается ротация. Может даже уйти в запас в пользу Дзаньоло ее лучший бомбардир Мойзе Кен, автор 22-ух голов в сезоне во всех турнирах. Другие возможные замены - Бельтран вместо Гудмундссона в атаке, Адли, Ричардсон и Фолоруншо вместо Катальди, Фаджоли и Мандрагоры в центре поля, Фолоруншо или Морено вместо Додо справа в обороне, Фолоруншо вместо Паризи слева.

Не будет замены в воротах, поскольку Палладино уже сообщил, что Давид Де Хеа останется там, а Пьетро Терраччьяно - в запасе. В центре обороны будет одна, поскольку Мари не заявлен на турнир. Выйдет Комуццо.

Бове, Кольпани и Гозенс больны либо травмированы.

"Целье" потерял из-за травмы своего лучшего бомбардира Кучиса, забившего восемь мячей в Лиге Конференций, в том числе три - АПОЭЛу и один - "Лугано". Против "Браво" в центре атаки играл Матко и сделал дубль. На его счету также три гола в Лиге Конференций в этом сезоне. В обороне же вернулся после дисквалификации Неманич.

В центре поля скорее сыграет более оборонительный Дулкэ, чем более атакующий Квесич.

"Целье": Р. Силва, Ньето, Бейгер, Неманич, Карничник, Делорье-Шобе, Забуковник, Дулкэ, Светлин, Сешлар, Матко

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Морено, Катальди, Адли, Фолоруншо, Паризи, Бельтран, Дзаньоло

Цифры и факты

"Целье" никогда не встречался с итальянскими командами, а "Фиорентина" - со словенскими

"Целье" не проиграл ни в одном из девяти домашних матчей Еврокубков в этом сезоне (он участвовал во всех трех) - шесть побед, три ничьи, в целом его серия без поражений дома в Еврокубках составляет 11 матчей - семь побед, четыре ничьи

"Целье" не проигрывал в шести последних домашних матчах во всех турнирах - четыре победы, две ничьи

"Фиорентина" не победила в трех последних гостевых Еврокубковых матчах - ничья и два поражения. В 12-ти последних таких она побеждала в основное время лишь трижды - также шесть ничьих и три поражения. Победы состоялись с результатами 1:0, 4:3 и 4:2

"Фиорентина" не побеждала в пяти последних гостевых матчах во всех турнирах - ничья и четыре поражения. В последних десяти таких на ее счету победа, три ничьи и шесть поражений

В девяти домашних Еврокубковых матчах в сезоне разница мячей "Целье" - 22:11, в пяти гостевых "Фиорентины" - 9:9. Во всех пяти таких матчах итальянцев забивали обе команды, как и в семи из девяти матчей словенцев (в двух "Целье" не пропустил)

Лучший бомбардир Лиги Конференций в нынешнем сезоне - игрок "Целье" Армандас Кучис с восемью голами, лучший ассистент - игрок "Целье" Свит Сешлар с семью ассистами

Прогноз: Целье - Фиорентина 2:3

Риера заявляет, что его команда не считает себя слабее никого, уверена в себе, собирается не ждать соперника, а атаковать. Но все же это не "Лугано" и не АПОЭЛ, а финалист турнира двух последних лет, команда из лиги Топ-5. Впрочем, и с такой "Целье" боролся, проиграв в ноябре в гостях "Бетису" из-за пропущенного на четвертой добавленной минуте (1:2). Поборется и сегодня.

Из-за ожидаемого сопротивления словенцев, их домашней серии, плохих выступлений "Фиорентины" в гостях, ее частой неуверенности против скромных соперников и ротации состава ставить на результат этого матча довольно рискованно. Лучше ставить на "обе забьют" и на обилие голов в матче в целом. Четыре-пять совершенно не удивят.