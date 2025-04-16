Челси – Легия. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 17.04.2025

Лига Конференций. 1/4 финала. Ответный матч

17 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 3

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы, который превратился в формальность после первого матча. Или мы слишком спешим? На самом деле, после победы на выезде со счетом 3:0 на выезде, лондонцы просто обязаны довести все до спокойного окончания и итогового прохода в полуфинал. В футболе, конечно, случаются чудеса, будет ли место подобному в этом противостоянии?

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески разочаровывают, их форма продолжает вызывать вопросы и положительные результаты у них в последнее время исключительно в Лиге Конференций, где соперники ожидаемо слабее, поэтому и получается забирать свое.

Однако когда они играют в АПЛ, то там почти всегда одни лишь разочарования. За последние 5 матчей на счету у лондонцев 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и здесь у нас поражение от "Арсенала" перед международным перерывом (0:1), абсолютно ужасный матч в исполнении "синих".

Затем была победа над "Тоттенхэмом" (1:0) и да, этот матч можно занести им в актив, однако дальше был сплошной ужас. Ничья с "Брентфордом" (0:0) без намека на футбол, также победа против "Легии" в Лиге Конференций, однако мы понимаем уровень соперника (3:0). Ну и в минувшие выходные "синие" едва спасли ничью с аутсайдером АПЛ "Ипсвичем" (2:2). Катастрофа, которая продолжается и игровые проблемы, которые никуда не исчезают. С такой игрой они могут показывать результаты только в таком турнире, как Лига Конференций.

Новости "Легии"

Несмотря на памятный для себя путь по турниру, команда Гонсалу Фейо все же ничего не смогла показать в матче против "Челси" неделю назад. Поражение со счетом 0:3 выглядело справедливо и безальтернативно, просто у этого коллектива есть свой потолок, выше головы прыгнуть им не удалось, по крайней мере в первой игре.

За последние 5 матчей на счету варшавского клуба 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала сыграли вничью с "Погоней" (0:0), затем обыграли "Рух" в Кубке Польши (5:0), затем еще одна победа, на этот раз против "Гурника" (2:1), однако затем поражение от "Челси", а на выходных еще одно поражение, на этот раз от "Ягеллонии". Это поражение отбросило "Легию" на 5-е место в чемпионате, на следующий сезон они, скорее всего, останутся без еврокубков.

Команда в плохом психологическом состоянии, это еще одна причина не верить в то, что камбэк возможен. Только чудо поможет польской команде пройти "Челси", только чудо.

Цифры и факты

Это будет второй в истории матч между "Челси" и "Легией", первый состоялся неделю назад и завершился победой "синих" 3:0;

В 5 из последних 7 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

В 4 из последних 6 матчей "Легии" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается Энцо Марески, то не сыграют за его команду Уэсли Фофана и Ромео Лавия, оба вне заявки на турнир и сейчас травмированы. Также отстранен Михаил Мудрик и травмирован Марк Гию.

Накануне ответного матча Гонсалу Фейо не может рассчитывать на травмированных Гуаля, Капустку, Кобыляка, Лещинского и Вшолека. Все остальные готовы играть.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Адарабиойо, Бадиашиль, Гюсто — Джеймс, Рак-Сакьи — Джордж, Дьюсбери-Холл, Санчо — Нкунку

"Легия", 4-2-3-1: Тобиаш — Кун, Панков, Капюади, Винагре — Оеделе, Аугустиняк, Элитим — Ходина, Морисита, Лукиньяш

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Легия" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

1.25 6.70 10.50 Узнать больше

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Прогноз на матч между "Челси" и "Легией" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Команда Энцо Марески выполнила основную задачу еще в первом матче. У себя дома они должны выйдет еще более экспериментальным составом и за счет классе выиграть еще раз, только на этот раз они не смогут забить больше двух голов. Ну а насчет "Легии", то даже в один гол от поляков поверить трудно, хотя все возможно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.