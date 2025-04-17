Ягеллония - Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 17.04.2025

Несмотря на скромную победу со счетом 0:2, "Бетис" продемонстрировал на прошлой неделе гораздо более качественную игру. Разница в уровне команд очевидна. Тем не менее, "Ягеллония" уже не раз удивляла в нынешнем сезоне еврокубков. Может, грядет очередной?

"Ягеллония" - "Бетис" 19:45

Лига конференций. 1/4 финала (ответный матч)

17 апреля. Белосток. "Городской"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Видеотрансляция: Megogo 7

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ягеллонія - Бетіс Смотреть трансляцию

"Ягеллония": последние новости

Даже в случае вылета (который на самом деле кажется почти неминуемым) из Лиги конференций текущий сезон "Ягеллония" может смело заносить себе в актив.

Подопечные Адриана Семенеца сумели стать одной из наибольших сенсаций ЛК наряду с "Целье" и "Юргорденом". Наиболее успешна "Яга" в этом турнире в поединках на домашнем стадионе, где она одержала четыре победы и один раз сыграла вничью при одном пропущенном голе. А так вообще дома коллектив из Белосток не проигрывает с августа прошлого года - 17 матчей.

В чемпионате Польши "Ягеллония" все еще борется за защиту чемпионского титула. За шесть туров до его окончания "Яга" находится на третьем месте, отставая от лидера на четыре очка.

Главной ударной силой "Ягеллонии", без всяких сомнений, является лучший бомбардир Лиги конференций Афимико Пулулу (8 забитых мячей).

Не сыграет у поляков против "Бетиса" из-за травмы Михал Сачек.

Ориентировочный состав: Абрамович – Стойинович, Скжипчак, Эбосс, Моутиньо – Романчук, Флек, Вильяр, Имас, Чурлинов - Пулулу

"Бетис": последние новости

В воскресенье прервалась беспроигрышная серия "Бетиса" во всех турнирах - прервал ее в рамках Ла Лиги "Вильярреал".

Однако, о начавшемся кризисе севильцев это отнюдь не свидетельствует - по ударам своего соперника они превзошли в три раза (24 на 8), и в целом владели подавлющим преимуществом. После этого поражения подопечные Мануэля Пеллегрини отстали от 5-й в турнирной таблице "субмарины" на три очка, а от зоны Лиги чемпионов - аж на 9.

Причем, те же проблемы с реализацией "Бетису" сопутствовали и неделю назад в игре с "Ягеллонией". За всю встречу "огурцы" не дали гостям ничего создать у своих ворот, но в то же время плохо действовали на завершающей стадии.

Как ни странно, в предыдущих раундах Лиги конференций "Бетис" играл гораздо эффективнее на выезде, чем дома. В частности, "Виторию" севильцы одолели со счетом 4:0, а "Гент" - 3:0.

В лазарете у "Бетиса" находятся Диего Льоренте, Марко Рока и Абде Эззалзули.

Ориентировочный состав: Виейтес - Сабали, Бартра, Натан, Р. Родригес - Кардозо, Форналс - Антони, Иско, Х. Родригес – Бакамбу

Последние матчи

"Ягеллония":

13.04. Легия - Ягеллония 0:1 (Экстракласа)

10.04. Бетис - Ягеллония 2:0 (Лига конференций)

06.04. Ягеллония - Пяст 1:1 (Экстраклаcа)

"Бетис":

13.04. Бетис - Вильярреал 1:2 (Ла Лига)

10.04. Бетис - Ягеллония 2:0 (Лига конференций)

05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Ла Лига)

Ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

"Ягеллония" - "Бетис". Прогноз от UA-Футбол

Эту кампанию Лиги конференций "Бетис" проводит очень неровно, но в выходе коллектива Пеллегрини в полуфинал сомнений мало.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) и фора на "Ягеллонию" (+2,0) с общим коэффициентом 2,01.