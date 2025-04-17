Рапид – Юргорден. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 17.04.2025

Лига конференций, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

17 апреля, 22:00. "Вестштадион" (Вена)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 8

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Первый поединок между командами получился довольно ровным. Хотя и "Юргорден" в Стокгольме все же небольшое преимущество имел, но "Рапид" вырвал минимальную победу. Помог ему автогол соперника. Теперь же австрийцы сыграют вдома в статусе большого фаворита.

Новости Рапида (Вена, Австрия)

Хороший, боевой поединок вышел в Швеции для "зелено-белых". Особенно это касается атакующей линии, которая при малейшей возможности пыталась создать проблемы для "Юргордена". Однако немного подводил "Рапид" в защите. Правда, и здесь нашлось противодействие: голкипер Никлас Гедль выдал отличный матч. В его активе пять сейвов – самое большое для него количество за последние 13 поединков.

В минувшие выходные "Рапид" играл также и в чемпионате Австрии. Да еще как сыграл! Очень уверенно в дерби победил вторую команду чемпионата "Аустрия", которая из-за поражения пропустила на чистое первое место "Штурм" Грац. Великолепный матч в исполнении подопечных Клауса. Однако они все равно идут на пятом месте. Правда, отрыв от той же бронзы сократился до пяти очков.

Кадры хозяев

После дисквалификации вернулся самый дорогой игрок команды Мамаду Сангаре – он, кстати, оформил гол в ворота "Аустрии". Однако потерь у "зелено-белых" из-за травм все равно немало: Орглер, Шеллер, Вурмбранд, Беркеет. Также и основной защитник Болла выбыл из-за перебора желтых, под вопросом и основной форвард Янссон – он заболел.

Новости Юргордена (Стокгольм, Швеция)

Наверное, большего ожидали от команды как болельщики, так и сами футболисты в первом матче. Хорошие шансы создавали, было и несколько реально голевых. Но в итоге все решил курьезный автогол полузащитника Финделля. И даже значительное преимущество во владении мячом не прошло: слишком хорошо прессинговал соперник, закрывая многие зоны. Неудачный результат, учитывая, что преимущественно дома "Юргорден" обеспечивал себе комфортные условия.

В чемпионате "синие ленты" снова проиграли. На этот раз – текущему лидеру Аллсвенскана "Хаммарбю". Игру продемонстрировали вообще невнятную. Уж слишком уставшие подопечные Хонкаваары, хотя он и провел определенную ротацию. В итоге за три тура на их счету три очка из девяти возможных и текущее 12 место. Пока не критично, ведь это начало чемпионата, однако и не слишком весело.

Кадры гостей

Из-за травм не сыграют сегодня Нильссон и Шуллер. Но проблем больше в заявке, ведь зимних трансферов команда провела много, а заявить всех на весеннюю часть еврокубков не смогла. В итоге вне игры оказались еще пять игроков.

Последние пять матчей Рапида и Юргордена

Последние пять встреч хозяев

13.04. Рапид – Аустрия Вена 2:0 (Чемпионат Австрии)

10.04. Юргорден – Рапид 0:1 (Лига конференций)

04.04. Штурм Грац – Рапид 2:0 (Чемпионат Австрии)

30.03. Рапид – Зальцбург 0:2 (Чемпионат Австрии)

20.03. Рапид – Флоридсдорфер 0:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

13.04. Хаммарбю – Юргорден 2:0 (Чемпионат Швеции)

10.04. Юргорден – Рапид 0:1 (Лига конференций)

05.04. Сириус – Юргорден 0:1 (Чемпионат Швеции)

29.03. Юргорден – Мальме 0:1 (Чемпионат Швеции)

21.03. Юргорден – КуПС 0:1 (ТМ)

Личные встречи между соперниками

Единственным очным матчем был поединок Лиги конференций именно на прошлой неделе. "Рапид" выиграл со счетом 1:0, так что "Юргорден" сейчас в худшем положении.

Ставки и коэффициенты на матч Рапид – Юргорден

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Прогноз матча Рапид – Юргорден от UA-Football

Не самое лучшее время сейчас у стокгольмской команды. В то же время венский коллектив начинает входить в хороший тонус к концу сезона. Еще и лидер команды вернулся после дисквалификации. Поэтому здесь фаворит очевидный. Прогноз: Победа "Рапида".