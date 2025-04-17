Фиорентина - Целье. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 17.04.2025

Победа фаворита в первом матче противостояния в гостях со счетом 2:1 обычно означает, что победа во всем противостоянии для него - дело техники. Должно хватить класса. "Фиорентине", финалисту Лиги Конференций двух последних лет, и вправду должно хватить против "Целье", первой словенской команды в четвертьфинале Еврокубков в истории. И все же сюрпризы возможны.

Лига Конференций. Четвертьфинал. Ответный матч

17 апреля. 19:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Целье"

Результат первого матча - 2:1

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Состояние команд

Сюрпризы возможны, поскольку в первом матче "Целье" выглядел весьма интересно, выиграл его по ударам по воротам, в створ, по владению мячом, по xG. Заставлял Давида Де Хеа совершать впечатляющие сейвы, за которые Роландо Мандрагора назвал его "монструозным, стратосферическим" вратарем. А "фиалки" добыли победный гол с сомнительного пенальти.

Сюрпризы возможны, поскольку "Фиорентине" вообще тяжело играть против малых команд, которые закрываются, в том числе и во Флоренции, когда они закрываются наглухо. Что признает и Раффаэле Палладино, требуя от подопечных больше терпения и техники. Уже после выезда в Словению флорентийцам не удалось победить дома новичка Серии А "Парму" - 0:0.

В их истории выступлений дома в Лиге Конференций были ничьи с командами из Венгрии (двумя), Израиля и Латвии, даже поражение дома от команды из Польши.

В пользу "Целье" также играет лучшее настроение после уикэнда, когда победил в лиге "Муру", устроив камбек после 71-ой минуты. С победным голом с пенальти на 95-ой. Такой сценарий матча говорит, что команда способна бороться и выгрызать победы в сложных ситуациях. Также играют ожидаемые дождь и ветер во Флоренции - они могут создать бардак, не нужный хозяевам.

В целом, конечно, "Фиорентина" - явный фаворит второго матча и всего противостояния. Ожидается ее доминирование, давление на первых минутах, от успеха которого будет зависеть многое. Хотя наставник "Целье" Альберт Риера обещает атаковать и в гостях, и его команда и вправду атакующая. Если хозяева не решат все в дебюте - ожидается интересная игра.

Последние матчи команд

Кадры

В Целье Палладино выставил практически второй состав в полузащите и в атаке. Но сейчас один из дублеров - Дзаньоло - дисквалифицирован. Значит, вернется на поле бомбардир Мойзе Кен? Или все же Гудмундссон? Бельтран останется.

В центре поля Адли должен вновь получить место Фаджоли. Более того - Ричардсон может получить место Мандрагоры. В центре обороны изменений же не будет из-за травм и незаявки игроков на турнир - Комуццо-Понграчич-Раньери.

Проблемы на флангах. На правом Додо и Морено дисквалифицированы, на левом Гозенс может вернуться после травмы, но не в стартовый состав, а Паризи должен будет играть сцепив зубы. Опорник Фолоруншо выйдет справа.

В "Целье" по-прежнему отсутствует форвард Кучис, лучший бомбардир всей Лиги Конференций до начала четвертьфиналов. Вместо него будет играть Матко, но, возможно, Эдмилсон. А возможно, даже оба вместе. В центре поля дилемма - более атакующий Квесич или более защитный Дулкэ. Дома выходил Квесич. В центре обороны Неманич, Вуклишевич и Бейгер борются за две позиции.

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Фолоруншо, Адли, Катальди, Ричардсон, Паризи, Бельтран, Гудмундссон

"Целье": Р. Силва, Нето, Неманич, Вуклишевич, Карничник, Забуковник, Квесич, Светлин, Делорье-Шобе, Матко, Сешлар

Цифры и факты

Команды встречались лишь однажды - неделю тому в первом матче раунда турнира. Тогда "Целье" уступил дома со счетом 1:2, пропустив дважды, в том числе с пенальти, а затем забив однажды с пенальти

В основное время "Целье" выиграл три последних гостевых матча во всех турнирах, но прямо перед этим два подряд проиграл. В Лиге Конференций в основное время "Целье" выиграл один из семи последних гостевых матчей, проиграв остальные шесть

"Фиорентина" сыграла последний домашний матч во всех турнирах вничью 0:0, но прямо перед ним выиграла четыре подряд. А прямо перед ними - проиграла со счетом 0:2

В восьми домашних матчах Лиги Конференций между августом 2023-го и августом 2024-го годов в основное время "Фиорентина" выиграла четырежды и четырежды сыграла вничью. Сразу после этого она выиграла четыре таких матча подряд. В последний раз она проигрывала дома в турнире в мае 2023-го года

"Фиорентина" участвовала в 11-ти двухматчевых противостояниях на вылет в Лиге Конференций в своей истории. Все она выиграла. В трех из них она выигрывала первый матч в гостях. Результаты второго в таких случаях в хронологическом порядке - победа, поражение, ничья

"Фиорентина" забивала в шести последних домашних матчах Лиги Конференций в основное время. В целом в этих матчах она забила 21 мяч. А пропустила в четырех из них в основное, в целом - восемь мячей

"Целье" пропускал в семи из последних восьми гостевых матчей в турнире в основное время, в целом 16 мячей, но и забивал в четырех из пяти последних в основное, в целом семь мячей

Свит Сешлар из "Целье" - лучший ассистент нынешней Лиги Конференций с семью ассистами





Прогноз: Фиорентина - Целье 2:1

Учитывая спокойствие после результата в первом матче, проблемы в игре против таких команд, погоду и вновь не лучший состав "Фиорентины", можно вновь ожидать ее проблемы. Если не сумеет решить все уже в дебюте. "Целье" вновь кое-что покажет в атаке и может забить. Но, скорее всего, вновь проиграет.