Бетис - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 01.05.2025

Впервые в официальном матче сойдутся испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина". Команды, которых ждали в полуфинале, учитывая их статус. Разбираемся, кто все же сильнее.

Лига конференций. 1/2 финала

01.05.2025. Бенито Вильямарин (Севилья)

Главный арбитр: М. Оливер (Англия)

Бетис - Фиорентина. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бетіс - Фіорентина Смотреть трансляцию

Бетис

Путь в Лиге конференций "Бетис" начинал с "Кривбасса". В основном раунде команда уже имела серьезные проблемы, поэтому завершила этот этап всего на 15-м месте. Хорошо, что к концу 2024 года немного удалось набрать обороты.

Зато в плей-офф уже было значительно легче. Прошли "Гент" (3:1), "Гимарайнш" (6:2) и "Ягеллонию" (3:1). Здесь указаны общие счета по сумме двух матчей.

Довольно неплохо идут дела в Ла Лиге. Сейчас "Бетис" занимает шестую строчку в таблице. Причем уверенную шестую строчку, ведь до седьмого места расстояние в 8 очков. Коллектив из Севильи борется за путевку в Лигу чемпионов (от пятого места его отделяет всего 1 очко). Напомним, что в этом году именно 5 лучших команд Испании выйдут в ЛЧ.

В последнее время "Бетис" очень редко проигрывает: дважды в феврале, ни разу в марте и однажды в апреле.

Не помогут своим партнерам в четверг травмированные Льоренте, Рока и Авила. К тому же, на турнир не заявлены Кучо и Карвалью.

Фиорентина

А вот у итальянцев ситуация в Лиге конференций с точностью до наоборот. "Фиорентина" имела проблемы в квалификации, где лишь после серии пенальти прошла "Академи Пушкаша“. Зато очень хорошие выступления в основном раунде - 3-е место в общей таблице.

Уже в плей-офф вновь начались проблемы. "Панатинаикос" был преодолен лишь с общим результатом 5:4, а с "Целье“ зафиксировано 4:3.

В Серии А команда ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. Зайти в топ-4 задача реальная, ведь разница составляет всего 3 очка (от 8-й позиции "фиалок"). Однако претендентов на такой подарок слишком много. Поэтому, в такой ситуации зайти хотя бы в какие-то еврокубки.

Из серьезных потерь на полуфинал - травма защитника Додо. Также не будут играть Бове, Кальпани, Ндур и Мари.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Бетиса:

24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Ла Лига)

21.04. Жирона - Бетис 1:3 (Ла Лига)

17.04. Ягеллония - Бетис 1:1 (Лига конференций)

Последние 3 встречи Фиорентины:

27.04. Фиорентина - Эмполи 2:1 (Серия А)

23.04. Кальяри - Фиорентина 1:3 (Серия А)

17.04. Фиорентина - Целье 2:2 (Лига конференций)

Последние очные встречи:

2022. Бетис - Фиорентина 3:1 (Контрольный матч)

2014. Бетис - Фиорентина 1:2 (Контрольный матч)

Ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Прогноз на матч Бетис - Фиорентина от UA-Футбол

Команды регулярно забивают чуть ли не в каждом матче турнира. Думаем, что традицию нарушать не стоит. Наш прогноз на первую игру - "обе забьют" (коф. 1,92).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша