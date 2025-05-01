Юргорден - Челси. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 01.05.2025

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч

1 мая. 22:00. Стокгольм. "Стокгольм Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

В первом полуфинальном матче Лиги конференций лондонский "Челси" посетит Стокгольм, где сыграет с местным "Юргорденом", ставшим настоящей сенсацией этого сезона в третьем по статусу еврокубковом турнире.

Новости "Юргордена"

После того, как "Юргорден" неожиданно занял пятое место в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, команда из Швеции вышла напрямую в 1/8 финала. На этой стадии они обыграли кипрский "Пафос" с общим счетом 3:1, а на пути к полуфиналу они прошли австрийский "Рапид", победив их со счетом 4:2 по сумме двух матчей.

В последних пяти матчах во всех турнирах "Юргорден" одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. После того, как "синие" проиграли в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций "Рапиду" (0:1), они обыграли их на выезде со счетом 1:2 в основное время, а затем забили дважды в овертайм, выйдя в полуфинал.

Также в этот период нестабильный "Юргорден" уступил "Хаммарбю" (2:0) в чемпионате Швеции. Затем они потеряли очки, сыграв в нулевую ничью с "ХАИС", а также минимально обыграли "Эстерс" (1:0) в последнем туре Аллсвенскан.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески тоже выделяется нестабильными результатами в последних матчах, несмотря на неплохие достижения в Лиге конференций. В последних пяти матчах во всех турнирах "Челси" одержал три победы, сыграл одну ничью и проиграл однажды, что случилось на "Стэмфорд Бридж" в четвертьфинальном поединке против "Легии" (1:2) в Лиге конференций, но, учитывая то, что "синие" обыграли их на выезде со счетом 3:0, они и вышли в полуфинал еврокубковых соревнований.

Между этими матчами "Челси" сыграл в результативную ничью с "Ипсвичем" (2:2) в рамках чемпионата Англии. После этого они вырвали победу над "Фулхэмом" (1:2), забив дважды в последние десять минут поединка на "Крейвен Коттедж". А вот в последнем туре Английской Премьер-лиги «синие» минимально обыграли на своем поле "Эвертон" (1:0) благодаря одному голу от Николаса Джексона, который был забит еще в первом тайме, однако этого оказалось достаточно для победы.

Перед игрой с "Юргорденом" наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда должна выйти в финал Лиги конференций и выиграть этот очень важный еврокубковый трофей, которого еще нет в их списке достижений.

Цифры и факты

"Юргорден" потерпел два поражения и выиграл три матча в пяти домашних поединках в Лиге конференций;

"Челси" забивал по крайней мере два гола в каждом из пяти выездных матчей в Лиге конференций;

Обе команды сыграют между собой впервые в истории.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Юргорден" имеет серьезные кадровые потери. Из-за травмы этот поединок пропустит ряд футболистов: Расмус Шуллер, Нино Жугель, Малкольм Нильссон, Оскар Фаллениус и Патрик Ослунд. Также к выбору состава недоступны Закария Саво, Якоб Ринне, Альбин Экдаль, Петр Юханссон, Филипп Манойлович и Матиас Силтанен.

В этом матче за "Челси" не сыграют травмированные Уэсли Фофана, Давид Датро Фофана, Марк Гиу и Ромео Лавия. Также напомним, что от футбола отстранен Михаил Мудрик.

"Юргорден", 4-2-3-1: Кроон — Косуги, Даниэльсон, Уне Ларссон, Столь — Финделль, Стенссон — Гулликсен, Приске, Хаарала — Нгуен

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Кукурелья, Колвилл, Адарабиойо, Джеймс — Дьюсбери-Холл, Фернандес — Санчо, Палмер, Джордж — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Юргорденом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,60. Ожидается, что Энцо Мареска выставит на эту игру более-менее основной состав, потому атака "Челси" должна нанести серьезные проблемы не очень сильной обороне "Юргордена". Мы считаем, что в этом поединке будет забито не менее трех голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.