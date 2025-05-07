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Фиорентина - Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 08.05.2025
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг состоится ответный полуфинальный матч между "Фиорентиной" и "Бетисом". Первая игра завершилась в пользу испанцев - 2:1 на домашнем поле. Теперь уже команды выступят в Италии, где все может измениться.
Лига конференций. 1/2 финала
08.05.2025. Стадио Артемио Франки (Флоренция)
Главный арбитр: Г. Нюберг (Швеция)
Фиорентина - Бетис. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Фиорентина
"Фиалки" проиграли 2 последних матча - один, собственно, "Бетису“, а другой "Роме“ в чемпионате. Игра с римлянами была равная, но 3 очка забрала именно команда Довбыка. Кстати, Артем и принес им победу.
В целом "Фиорентина" продолжает борьбу за зону еврокубков. Сейчас команда занимает 8-е место. Гонка за 4-9 места просто таки безумная, поэтому еще ничего не понятно.
Гораздо лучше "фиалки" играют дома, что вселяет надежду перед полуфиналом. К примеру, в этом сезоне в Серии А на выезде было добыто 22 очка, а вот на своем стадионе аж 37.
Из-за травм не помогут в четверг Бове и Додо. Не заявлены на турнир Мари и Ндур.
Бетис
"Бетис" имеет серию из четырех побед подряд. Команда в классной форме. В частности, во многом благодаря Антони. Его результативность имеет отличные показатели: 20 матчей, 7 голов, 4 ассиста.
Команда уже гарантировала себе участие в еврокубках следующего сезона. Вопрос лишь в каком именно турнире она будет выступать. Сейчас "Бетис" занимает шестую строчку в таблице Примеры, отставая от зоны ЛЧ всего на 1 очко. Посмотрим, удастся ли подвинуть "Вильярреал" или "Атлетик".
Испанцы доминировали в первой игре с "Фиорентиной". Казалось, всё идёт под их контролем, удалось забить 2 мяча... Однако едва ли не с первого серьезного момента соперник сократил отставание. Надо быть осмотрительным каждую минуту.
До сих пор в лазарете команды находятся Авила, Рока и Льоренте. Что касается Карвалью и Кучо, то их нет в заявке на турнир.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Фиорентины:
04.05. Рома - Фиорентина 1:0 (Серия А)
01.05. Бетис - Фиорентина 2:1 (Лига конференций)
27.04. Фиорентина - Эмполи 2:1 (Серия А)
- Последние 3 встречи Бетиса:
04.05. Эспаньол - Бетис 1:2 (Ла Лига)
01.05. Бетис - Фиорентина 2:1 (Лига конференций)
24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Ла Лига)
- Последние 3 очные встречи:
01.05. Бетис - Фиорентина 2:1 (Лига конференций)
2022. Бетис - Фиорентина 3:1 (Контрольный матч)
2014. Бетис - Фиорентина 1:2 (Контрольный матч)
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Прогноз на матч Фиорентина - Бетис от UA-Футбол
"Обе забьют" (коф. 1,79) - самое вероятное развитие событий. "Фиорентину" будут гнать вперед родные трибуны, а "Бетис" отмечается в воротах соперников уже 15 матчей подряд (класс футболистов позволит это сделать снова, даже несмотря на то, что команда имеет преимущество в счете). При этом, из этих 15-ти поединков, только в трех удалось сохранить ворота "сухими".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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