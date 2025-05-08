Челси – Юргорден. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 08.05.2025

Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч

8 мая. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 3

Ответный матч полуфинала Лиги Конференций, который, скорее, является просто формальностью, учитывая победу "синих" в первом матче в Швеции со счетом 4:1. Шансы шведского коллектива на выход в финал выглядят слишком призрачными, чтобы их воспринимать всерьез. Тем не менее, они приедут в Лондон не отбывать номер, а бороться до конца. Что из этого в итоге получится?

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески понемногу выздоравливают под конец сезона и навязывают неплохую борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Еще несколько недель назад они выглядели скорее обреченными, однако после последних результатов, все стало выглядеть немного оптимистичнее.

За последние 5 матчей на счету "синих" 1 поражение и 4 победы. И стоит отметить, что поражение произошло в ответном матче против "Легии" в Лиге Конференций и сильно не повлияло на итог, ведь лондонцы прошли дальше.

Также была победа над "Фулхэмом" на выезде (2:1), хотя и очень сложная. Также рабочая победа над "Эвертоном" (1:0), а с командой Мойеса никому не бывает просто. Обыграли "Юргорден" в первом матче (4:1), там все получилось на классе. Ну и воспользовались немотивированностью "Ливерпуля" и одолели чемпиона Англии у себя дома (3:1). Сейчас мысли у них скорее о матче в воскресенье, а это противостояние просто надо спокойно довести до логического завершения.

Новости "Юргордена"

Команда Яни Хонкавары провели фантастический сезон в Лиге Конференций и сам выход в полуфинал этого турнира уже стоит воспринимать как успех. Вряд ли они будут разочарованы тем, что не удастся сыграть в финальном матче. Соперник для них выглядел слишком сильно еще до того, как коллективы вышла на поле в Швеции.

За последние 5 матчей на счету "Юргордена" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. И единственное поражение, как можно догадаться, произошло неделю назад, когда они проиграли "Челси" в первом матче полуфинальной стадии.

Зато удалось обыграть "Рапид" в четвертьфинале турнира, на выезде со счетом 4:1. После этого неудача с "ГАИСом", где зафиксировали нулевую ничью, обыграли "Эстерс" (1:0) и там все было не без проблем. Ну и в минувшие выходные играли против "АИКа", где удалось вырвать ничью 1:1. В Лондон они едут скорее за престижем, как это сделали ребята из "Легии" несколько недель назад.

Цифры и факты

Это будет второй в истории матч между "Челси" и "Юргорденом", первый состоялся неделю назад и завершился победой "синих" 4:1;

В 6 из последних 7 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 8 из последних 10 матчей "Юргордена" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Энцо Мареска в этой игре не рассчитывает на помощь Уэсли Фофана и Ромеол Лавии, оба не включены в заявку на турнир, а первый еще и травмирован. Мудрик все еще отстранен от футбола после допинг-скандала. Ну и под вопросом готовность Кристофера Нкунку, все остальные готовы играть.

Куда больше потерь у "Юргордена". Из-за повреждений не сыграют Ослунд, Фаллениус, Нильссон, Шуллер и Жугель. Также вне заявки на турнир Юханссон, Манойлович, Вивар, Саво и Силтанен.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Бадиашиль, Адарабиойо, Гюсто — Джеймс, Дьюсбери-Холл — Санчо, Фернандес, Джордж — Мадуэке

"Юргорден", 4-3-3: Ринне — Столь, Уне-Ларссон, Даниэльсон, Косуги — Финделль, Стенссон, Гулликсен — Хаарала, Нгуен, Приске

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Юргорден" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

1.18 7.60 16.00 Узнать больше

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Прогноз на матч между "Челси" и "Юргорденом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Команда Энцо Марески выполнила основную задачу еще в первом матче. У себя дома они должны просто завершить то, что начали. В прошлый раз, когда это надо было сделать против "Легии", получилось не очень удачно. Ожидаем, что на этот раз все пройдет спокойнее и лондонцы еще раз выиграют, и спокойно выйдут в финал.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.