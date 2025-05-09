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Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
Сыграют лидеры турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Португалии, 33 тур
10 мая, 20:00. "Эштадиу Да Луж" (Лиссабон)
Главный арбитр: Жуан Пинейру (Португалия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
В предпоследнем туре Лиги Португалии встретятся лидеры турнирных таблиц – "Бенфика" и "Спортинг". Осечка одной из команд может подарить чемпионство другой. Но это не последняя встреча команд.
Новости Бенфики (Лиссабон, Португалия)
Клуб Анатолия Трубина идёт в ногу со "Спортингом", но уступает лишь по разнице мячей. Четыре победы в пяти матчах и одна упущенная – в матче против "Ароуки".
Лучший бомбардир команды – нападающий Эвангелос Павлидис. На его счету 18 голов и 6 голевых передач. К тому же, 3 мая греческий футболист провёл юбилейный 50-й матч за "Бенфику".
Матч лидеров станет возможно последним домашним поединком для Анхеля Ди Марии. Официального объявления на момент написания материала нет, но контракт заканчивается в конце сезона.
Кадры хозяев
В матче не помогут защитник Александер Ба и полузащитник Ману, у которых разрыв крестов и Ренату Санчеш, у которого 7 матчей подряд мышечная контузия.
Альваро Каррерас отбыл дисквалификацию за матч против "Эшторила" и доступен к матчу.
Новости Спортинга (Лиссабон, Португалия)
"Спортинг" - лидер турнирной таблицы чемпионата Португалии. В матче против "Браги", лиссабонский клуб потерял очки, но после выиграл 4 матча подряд.
Нападающий Виктор Дьекереш – лучший бомбардир не только "Спортинга", но и чемпионата Португалии. 38 голов и 7 голевых передач. Футболист забивает в каждом матче, но в последнем против "Жил Висенте" не отметился результативными действиями.
Кадры гостей:
В матче не поможет защитник Нуно Сантш, у которого разрыв коленной чашечки. У полузащитника Даниэля Брагансы разрыв крестов, а у Жоао Симоса – перелом плюсневой кости.
Последние пять матчей Бенфики и Спортинга
Последние пять встреч хозяев
- 03.05.2025 Эшторил – Бенфика 1:2 (Лига Португалии)
- 27.04.2025 Бенфика – АФШ 6:0 (Лига Португалии)
- 23.04.2025 Бенфика – Тирсенсе 4:0 (Кубок Португалии)
- 19.04.2025 Витория Гимарайнш – Бенфика 0:3 (Лига Португалии)
- 13.04.2025 Бенфика – Арока 2:2 (Лига Португалии)
Последние пять встреч гостей
- 04.05.2025 Спортинг – Жил Висенте 2:1 (Лига Португалии)
- 27.04.2025 Боавишта – Спортинг 0:5 (Лига Португалии)
- 22.04.2025 Риу Аве – Спортинг 1:2 (Кубок Португалии)
- 18.04.2025 Спортинг – Морейоенси 3:1 (Лига Португалии)
- 12.04.2025 Санта Клара – Спортинг 0:1 (Лига Португалии)
Очные встречи между соперниками
Команды в сезоне встречаются третий раз, но это не последняя их встреча.
- 11.01.2025 Спортинг – Бенфика 1:1 (6:7 по пен) (Кубок Лиги)
- 29.12.2024 Спортинг – Бенфика 1:0 (Лига Португалии)
- 06.04.2024 Спортинг – Бенфика 2:1 (Лига Португалии)
- 02.04.2024 Бенфика – Спортинг 2:2 (Кубок Португалии)
- 29.02.2024 Спортинг – Бенфика 2:1 (Кубок Португалии)
Ориентировочные составы на матч:
Бенфика: Трубин – Каррерас, Силва, Отаменди, Араухо – Кокчу, Луис – Актюркоглу, Аурснес, Ди Мария – Павлидис.
Спортинг: Силва – Куарежма, Дебаст, Инасио – Куэнда, Хьюлманн, Морита, Араухо – Тринкао, Дьокереш, Гонсалвес
Цифры и факты
- "Бенфика" победила в 14 из последних 16 домашних матчей
- "Бенфика" забивает более 1 мяча в 10 матчах подряд.
- В последних 4 матчах на выезде Спортинг забивает во втором тайме
- В каждом из последних 10 матчей команды Бенфика было забито более 2 мячей
Ставки и коэффициенты на матч Бенфика – Спортинг
Прогноз на матч Бенфика – Спортинг от UA-Футбол
Встреча двух забивных команд чемпионата Португалии. Каждая будет играть на победу и бомбардиры команд порадуют болельщиков голами.
В последних матчах "Бенфика" забивала минимум 2 гола, "Спортинг" в 4 из 5 последних матчах также придерживался подобной формы.
Считаем, что в этом матче тенденция подтвердится. Фактор домашнего поля может сыграть "Бенфике" на руку, но "Спортинг" свой гол или голы забьёт.
Прогноз: ТБ 2,5 (кф 1,66)
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