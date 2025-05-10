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Украинцы против лидера. Трабзонспор – Галатасарай. Анонс и прогноз матча Суперлиги на 10.05.2025

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Зубков, Сикан и Батагов готовы к серьезному вызову

Украинцы против лидера. Трабзонспор – Галатасарай. Анонс и прогноз матча Суперлиги на 10.05.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкая Суперлига, 25 тур

10 мая, 19:00. "Папара Парк" (Трабзон)

Главный арбитр: Атилла Караоглан

Содержание

До конца чемпионата Турции осталось четыре тура. "Галатасарай" еще не гарантировал себе титул, а сегодня встретится против достаточно серьезного соперника, в составе которого играют три украинца. И не только просто выходят на поле, но и приносят результат. Гостям будет ой как непросто. Тем более если учитывать, что за последние восемь матчей в Трабзоне "Гала" выиграл дважды.

Новости Трабзонспора

В предыдущем туре "бордово-синие" играли против соседа по турнирной таблице "Касимпаши". Главным в этом матче является то, что забил Даниил Сикан. Этот гол стал для украинца третьим в последних двух поединках. Однако есть и отрицательный момент. Все же в итоге была зафиксирована ничья, прервавшая четырехматчевую выигрышную серию "Трабзонспора".

Подопечные Сутлу идут на восьмом месте в турнирной таблице. Именно в прошлом туре еврокубковые амбиции команды пошатнулись, если говорить о квалификации туда с чемпионата. До пятого места – пять очков, пусть и с игрой в запасе. Однако еще впереди ждет финал Кубка Турции – запасная возможность. Кстати, он состоится 14 мая и соперником станет также "Галатасарай". Поэтому "Трабзон" впереди ждет два поединка против топового соперника с задачей "только победить".

Кадры хозяев

Потерь у "бордово-синих" немало. В лазарете находятся четверо ключевых футболистов. Среди них основной голкипер Угурджан Чакир, а также звезда защиты Стефан Савич. Относительно украинцев: Батагов уже полностью восстановился от травмы и набрал тонус, Сикан вернул себе место в старте, а Зубков стабильно из основы не вылезает.

Новости Галатасарая

Единственный турецкий клуб, который встречался с украинской командой в текущем сезоне еврокубков. "Галатасарай" и "Динамо" подарили горячий матч в Стамбуле, а киевляне привезли оттуда первое зачётное очко в Лиге Европы. В итоге "желто-красные" вылетели в первом же раунде после основной сетки. С того времени пытаются удержать лидерство в чемпионате всеми правдами и неправдами.

За последние три матча "Гала" забил 14 голов, а пропустил трижды. В том числе разбил "Эюпспор" без Тараса Степаненко в заявке со счетом 5:1 в гостях. Сейчас отрыв от второго "Фенербахче", который вчера свой поединок уже сыграл и заработал три очка, составляет пять зачетных пунктов. То есть потенциально уже в следующем туре "Галатасарай" может гарантировать себе третье чемпионство подряд.

Кадры гостей

Икарди уже долго не помощник команде – не сыграет он и сегодня. Это не проблема, ведь на острие атаки Виктор Осимхен, который с 24 голами лидирует в гонках бомбардиров Суперлиги. Также вне игры может оказаться основной левый защитник Эльмали, который заранее покинул поле в предыдущем поединке.

Последние пять матчей Трабзонспора и Галатасарая

Последние пять матчей хозяев

  • 05.05. Касимпаша – Трабзонспор 1:1 (Суперлига)
  • 27.04. Трабзонспор – Аланияспор 4:3 (Суперлига)
  • 24.04. Трабзонспор – Гезтепе 2:0 (Кубок Турции)
  • 19.04. Аданадемирспор – Трабзонспор 0:1 (Суперлига)
  • 13.04. Трабзонспор – Ризеспор 2:0 (Суперлига)

Последние пять матчей гостей

  • 03.05. Галатасарай – Сивасспор 4:1 (Суперлига)
  • 27.04. Еюпспор – Галатасарай 1:5 (Суперлига)
  • 22.04. Коньяспор – Галатасарай 1:5 (Кубок Турции)
  • 18.04. Галатасарай – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)
  • 11.04. Самсунспор – Галатасарай 0:2 (Суперлига)

Последние пять матчей между Трабзонспором и Галатасараем

16.12.2024. Галатасарай – Трабзонспор 4:3 (Суперлига)

21.01.2024. Трабзонспор – Галатасарай 1:5 (Суперлига)

19.08.2023. Галатасарай – Трабзонспор 2:0 (Суперлига)

05.02.2023. Галатасарай – Трабзонспор 2:1 (Суперлига)

28.08.2022. Трабзонспор – Галатасарай 0:0 (Суперлига)

Ставки и коэффициенты на матч Трабзонспор и Галатасарай

GGbet
4.39
4.66
1.62
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Прогноз на матч Трабзонспор и Галатасарай от UA-Football

Горячий поединок ожидает нас в Трабзоне. Каждая команда сражается за свои цели, каждый из коллективов на полном ходу. А еще если учесть их встречу через несколько дней в финале Кубка, то градус повышается. Чуть-чуть в лучшем тонусе находится "Галатасарай", но слишком большое предпочтение гостям отдают букмекеры. Прогноз: Ничья.

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