Шанс на трофей для украинцев. Трабзонспор – Галатасарай. Анонс и прогноз матча финала Кубка Турции на 14.05.2025

Кубок Турции, финал

14 мая, 20:45. "Калион Стадиума" (Газиантеп)

Главный арбитр: Джихан Айдин

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Трабзонспор - Галатасарай Смотреть трансляцию

Последний раз "Трабзонспор" выигрывал Кубок Турции в 2020 году, "Галатасарай" – в 2019. Для номинальных хозяев победа сегодня – это едва ли не единственный реальный шанс попасть в еврокубки на следующий сезон. А вот подопечные Окана Бурука идут на лидерскую позицию еще и в Суперлиге и могут оформить золотой дубль. Всего несколько дней назад – 10 мая – команды играли в чемпионате. Тогда гостевую победу со счетом 2:0 одержал "Галатасарай". Как же будет в этот раз?

Новости Трабзонспора

Поединок в прошлом туре Суперлиги был первым с 3 марта, когда подопечные Фатиха Текке не смогли отличиться хотя бы одним забитым голом. В старте "Трабзона" вышел только один украинец: Арсений Батагов. Сикан вынужденно появился по ходу первого тайма вместо травмированного партнера, Зубков вступил в игру после перерыва. В первой половине встречи качественно противостояли более сильному сопернику, но затем не выдержали давление.

Это поражение практически лишило шансов на то, чтобы "Трабзонспор" пробился в еврокубки из Суперлиги. До конца чемпионата еще три тура, а до нужного хотя бы пятого места пять очков. Поэтому именно сегодня – в битве с Галатасараем – будет решаться еврокубковая судьба команды на следующий сезон. И именно в недавнем поединке против "львов" Фатих Текке показал, какому матчу отдает приоритет, оставив сразу несколько игроков основы на скамье для запасных.

Кадры номинальных хозяев

Нападающий Эннис Дестан получил шанс в прошлом матче, но травмировался уже на 20-й минуте. Также встречу пропускали шесть футболистов, среди которых стоит выделить опытного Стефана Савича, Дениса Дрегуша и Жаболя-Фолькарелли. Они важные игроки, но уже неделями в лазарете.

Новости Галатасарая

Победная серия "львов" увеличилась до семи матчей. В этом сезоне во внутренних турнирах "Галатасарай" вообще проигрывал всего дважды. В обоих случаях это были поединки против "Бешикташа": 0:5 в Суперкубке Турции, и недавно 1:2 – в чемпионате. В еврокубках поражений было немного, но их было достаточно, чтобы вылететь в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а также на стадии первого раунда плей-офф ЛЕ.

"Галатасарай" находится в шаге от чемпионства, что даст шанс напрямую сыграть в основном этапе Лиги чемпионов. За три финальных тура подопечные Бурука должны набрать хотя бы один зачетный пункт. То есть уже на этих выходных (а точнее 18 мая) в домашнем матче против “Кайсериспора” “львы” могут оформить титул, оставив вне борта “Фенербахче” Жозе Моуринью. И по всей вероятности, что на этой неделе сразу дубль из трофеев оформит команда. По крайней мере, к этому склоняются букмекеры.

Кадры номинальных гостей

Икарди продолжает находиться в лазарете, тоже не сыграет Йелерт. Только две потери у "львов".

Последние пять матчей Трабзонспора и Галатасарая

Последние пять матчей номинальных хозяев

10.05. Трабзонспор – Галатасарай 0:2 (Суперлига)

05.05. Касимпаша – Трабзонспор 1:1 (Суперлига)

27.04. Трабзонспор – Аланияспор 4:3 (Суперлига)

24.04. Трабзонспор – Гезтепе 2:0 (Кубок Турции)

19.04. Аданадемирспор – Трабзонспор 0:1 (Суперлига)

Последние пять матчей номинальных гостей

10.05. Трабзонспор – Галатасарай 0:2 (Суперлига)

03.05. Галатасарай – Сивасспор 4:1 (Суперлига)

27.04. Еюпспор – Галатасарай 1:5 (Суперлига)

22.04. Коньяспор – Галатасарай 1:5 (Кубок Турции)

18.04. Галатасарай – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)

Последние пять матчей между Трабзонспором и Галатасараем

10.05.2024. Трабзонспор – Галатасарай 0:2 (Суперлига)

16.12.2024. Галатасарай – Трабзонспор 4:3 (Суперлига)

21.01.2024. Трабзонспор – Галатасарай 1:5 (Суперлига)

19.08.2023. Галатасарай – Трабзонспор 2:0 (Суперлига)

05.02.2023. Галатасарай – Трабзонспор 2:1 (Суперлига)

Ставки и коэффициенты на матч Трабзонспор – Галатасарай

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Прогноз матча Трабзонспор – Галатасарай от UA-Football

В этот раз команда украинцев бросит все силы на этот поединок. Это основной матч завершения сезона. Дальше, де-факто, будет уже отпуск. Поэтому "Галатасарай" встретит мощное сопротивление. Однако, конечно, "львы" сегодня будут фаворитами. Потому и себя покажут с положительной стороны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,69).