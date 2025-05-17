Чемпионский поединок. Аякс – Твенте. Анонс и прогноз матча Эредивизи на 18.05.2025

Чемпионат Нидерландов, 34 тур

18 мая, 15:30. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Данные Маккели

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Борьба за чемпионство в Нидерландах продолжается до последнего тура. Виноват (да, именно "виновен") в этом – "Аякс", который уверенно лидировал, но ужасно завершает сезон. Теперь же нужно надеяться не только на себя, но и на соперника. Параллельно “Твенте” также имеет свои турнирные задачи. Поэтому борьба за три очка будет серьезной

Новости Аякса

Текущая ситуация амстердамцев “навіває смуток”. И Маркевич тут бы вряд ли успокоил. По итогам 29 туров "Аякс" уверенно лидировал в чемпионате. К концу первенства было пять матчей, "евреи" опережали ПСВ на девять очков. И шансы у эйндховенцев стать чемпионами были только теоретические. Но…

В последних четырех турах "Аякс" дважды сыграл вничью и еще дважды разгромно проиграл. Параллельно ПСВ зароботал 12 очков из 12 возможных. За тур до финиша чемпионата именно эйндховенцы лидируют в турнирной таблице с отрывом в один зачетный пункт. Чтобы амстердамцы выиграли титул, нужно будет не просто победа над “Твенте”. Параллельно "Спарта" Роттердам, кстати, которая еще претендует на еврокубки, должна как минимум не проиграть в домашнем матче против ПСВ.

Кадры хозяев

К решающему поединку “Аякс” подходит с потерей основного защитника Гааи из-за перебора желтых. Также в лазарете находятся Баас, Эдвардсен и Ван де Бомен.

Новости Твенте

"Туккеры" проводят привычный для себя сезон. Летом в квалификации Лиги чемпионов они остановились в шаге от встречи с киевским "Динамо" (вылетели тогда от "Зальцбурга"). В итоге дошли до плей-офф Лиги Европы и покинули турнир, проиграв "Буде-Глимт". Теперь же они снова борются за еврокубки".

Сейчас команда Остинга идет на шестом месте в чемпионате. В прошлом туре они проиграли АЗ "Алкмар", который переместился на пятое место . "Твенте" вел в счете 2:1, но в итоге проиграл 2:3. Однако это на ход событий чрезвычайное влияние нет. Все равно 5-9 места (за исключением “Хоу Эхед Иглс”, ведь эта команда выиграла Кубок Нидерландов) будут играть в плей-офф четырех за возможность выступления в Лиге конференций.

Кадры гостей

Три потери у "туккеров": Бут и Ламмерс сейчас в лазарете, Унювар – вне склада.

Последние пять матчей Аякса и Твенте

Последние пять встреч хозяев

14.05. Гронинген – Аякс 2:2 (Эредивизи)

11.05. Аякс – Нейменген 0:3 (Эредивизи)

27.04. Аякс – Спарта Роттердам 1:1 (Эредивизи)

20.04. Утрехт – Аякс 4:0 (Эредивизи)

13.04. Виллем II – Аякс 1:2 (Эредивизи)

Последние пять встреч гостей

14.05. Твенте – АЗ Алкмар 2:3 (Эредивизи)

11.05. Твенте – Утрехт 2:0 (Эредивизи)

04.05. Спарта Роттердам – Твенте 0:2 (Эредивизи)

24.04. Твенте – ПСВ 1:3 (Эредивизи)

13.04. Зволле – Твенте 1:1 (Эредивизи)

Последние пять личных встреч между командами

10.11.2024. Твенте – Аякс 2:2 (Эредивизи)

14.04.2024. Аякс – Твенте 2:1 (Эредивизи)

17.09.2023. Твенте – Аякс 3:1 (Эредивизи)

28.05.2023. Твенте – Аякс 3:1 (Эредивизи)

09.02.2023. Твенте – Аякс 0:1 (Кубок Нидерландов)

Ставки и коэффициенты на матч Аякс – Твенте

Прогноз матча Аякс – Твенте от UA-Football

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Отступать некуда – нужно побеждать. Амстердамцы со старта встречи давят на соперника. "Твенте" будет сопротивляться, однако ему тоже будет предел. Перед собственными болельщиками еще раз оконфузиться нельзя. Прогноз: Победа "Аякса" в первом тайме (Кф 1,90).