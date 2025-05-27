Бетис – Челси. Анонс и прогноз финала Лиги конференций на 28.05.2025

Лига конференций, финал

28 мая, 22:00. "Арена Вроцлав" (Польша)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

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Впервые за 10 лет еврокубковый финал возвращается в Польшу. Тогда – в мае 2015 года – украинский “Днепр” в драматическом противостоянии уступил “Севилье”. На этот раз украинский след в финале не слишком заметен, но он все-таки есть. Михаил Мудрик приложил свою долю усилий к результату “Челси” в основном этапе Лиги конференций, а в среду он будет присутствовать на трибунах. И свою медаль получит.

Золотую или серебряную – решится на поле. Интересно, что на пути в польский финал в 1/4 финала и “Бетис”, и “Челси” прошли именно представителей Экстраклассы. Теперь испанская и английская команды в столице Силезии определят сильнейшего в третьем по престижности клубном турнире Старого света.

Новости Бетиса (Севилья, Испания)

Интересную команду построил Мануэль Пеллегрини. Он собрал в зеленой части Севильи опытных игроков, которые вполне готовы были ехать и на заработки в условную Саудовскую Аравию. Однако эти исполнители под руководством чилийского тренера превратили не слишком стабильную команду на постоянных участников еврокубков. На протяжении всех пяти сезонов во главе “Бетиса” Пеллегрини и его подопечные не финишировали ниже седьмого места.

То же случилось и сейчас. В прошлом розыгрыше Ла Лиги, который только вот-вот завершился "зелено-белые" заняли шестое место. Это сразу за зоной Лиги чемпионов, хоть и до пятой позиции было 10 очков. Весь сезон они вели реальную борьбу за шестое место, ведь топ-5 была лишь теоретически достижима. И, наконец, завоевали прямую путевку в основной раунд Лиги Европы, чем нивелировали одно из преимуществ победы в ЛК.

В нынешней Лиге конференций "Бетис" начинал в плей-офф раунде квалификации поединком с "Кривбассом", который без проблем выиграл. А вот основной этап турнира для "зелено-белых" дался тяжело (да, не только одними похвалами ограничиваемся). За первые четыре тура команда заработала четыре очка. И только благодаря двум победам в финальных двух раундах завоевала себе место в квалификации плей-офф. Далее на пути к финалу были: "Гент", "Гимарайнш", "Ягеллония" и "Фиорентина".

Кадры хозяев

Рока, Льоренте, Бельерин и Авила не сыграют в финале из-за травм. Также Кучо и Карвалью – вне заявки на еврокубки. Под вопросом остается ключевой футболист центра поля Ло Чельсо, который 18 мая получил травму в матче против "Атлетико".

Новости Челси (Лондон, Англия)

Энцо Мареска выдержал один сезон под придирчивым взглядом руководства "пенсионеров". Согласитесь, в современной истории лондонцев – это незаурядное достижение. Да, пришлось оформить новую гору трансферов на 276 миллионов евро. Однако в этот раз – в отличие от предыдущих сезонов "Челси" – есть хотя бы прогресс. И существует достаточно большая вероятность, что конец развития команды под руководством итальянца еще не наступил.

Одним из достижений является четвертое место в АПЛ. Звучит не слишком громко правда? Но все же можно в этом звуке услышать гимн Лиги чемпионов. Задача попадания в основную сетку розыгрыша самого престижного клубного трофея Старого света выполнена. Тем более, в АПЛ команда оказалась всего на расстоянии пяти очков от врага "Арсенала". Небольшой разрыв между тем, кому прогнозировали провал и тем, кому прогнозировали чемпионство, не правда ли?

А в Лиге конференций "Челси" – практически стерильный отличник. После одного раунда квалификации основной этап команд прошел без потерь: 18 очков из 18 возможных. "Пенсионеры" стали единственным клубом среди трех евротурниров, который набрал 100% возможных баллов. Соответственно в плей-офф раунде начинали лондонцы с 1/8 финала. "Копенгаген", "Легия" и "Юргорден" были на пути подопечных Марески. И из шести матчей было зафиксировано пять побед при единственном поражении от поляков.

Кадры гостей

Вышеупомянутый Мудрик отбывает дисквалификацию, Лавия не заявлена ​​на еврокубки – они вне финала по техническим причинам. А вот Фофана пропустит решающий поединок из-за очередной травмы.

Последние пять матчей Бетиса и Челси

Последние пять встреч хозяев

23.05. Бетис – Валенсия 1:1 (Ла Лига)

18.05. Атлетико – Бетис 4:1 (Ла Лига)

15.05. Райо Вальекано – Бетис 2:2 (Ла Лига)

11.05. Бетис – Осасуна 1:1 (Ла Лига)

08.05. Фиорентина – Бетис 2:1 (0:1 в д. ч.) (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

25.05. Ноттингем Форест – Челси 0:1 (АПЛ)

16.05. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

11.05. Ньюкасл – Челси 2:0 (АПЛ)

08.05. Челси – Юргорден 1:0 (ЛЕ)

04.05. Челси – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

Личные матчи между соперниками

01.11.2005. Бетис – Челси 1:0 (ЛЧ)

19.10.2005. Челси – Бетис 4:0 (ЛЧ)

Ориентировочные составы команд

"Бетис": Адриан – Руибаль, Бартра, Натан, Родригес – Джонни, Форнальс – Антони, Иско, Эззальзули – Бакамбу.

"Челси": Йоргенсен – Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья – Энцо, Кайседо – Мадуэке, Палмер, Санчо – Джексон.

Ставки и коэффициенты на матч Бетис – Челси

4.30 3.60 1.88 Узнать больше

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Прогноз на матч Бетис – Челси от UA-Football

У андалусийцев было на два дня отдыха больше – это однозначно плюс для них. А точнее – минус для “Челси”, ведь пенсионеры играли решающий поединок АПЛ против “Ноттингема” основным составом. Однако это не влияет на то, что лондонская команда считается фаворитом в этом противостоянии. С другой стороны, "Бетис" прекрасно проявил себя в этом сезоне. Потому и в финале они достойно себя представят. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,80).