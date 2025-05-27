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Бетис – Челси. Анонс и прогноз финала Лиги конференций на 28.05.2025
Под пристальным наблюдением Михаила Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига конференций, финал
28 мая, 22:00. "Арена Вроцлав" (Польша)
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Впервые за 10 лет еврокубковый финал возвращается в Польшу. Тогда – в мае 2015 года – украинский “Днепр” в драматическом противостоянии уступил “Севилье”. На этот раз украинский след в финале не слишком заметен, но он все-таки есть. Михаил Мудрик приложил свою долю усилий к результату “Челси” в основном этапе Лиги конференций, а в среду он будет присутствовать на трибунах. И свою медаль получит.
Золотую или серебряную – решится на поле. Интересно, что на пути в польский финал в 1/4 финала и “Бетис”, и “Челси” прошли именно представителей Экстраклассы. Теперь испанская и английская команды в столице Силезии определят сильнейшего в третьем по престижности клубном турнире Старого света.
Новости Бетиса (Севилья, Испания)
Интересную команду построил Мануэль Пеллегрини. Он собрал в зеленой части Севильи опытных игроков, которые вполне готовы были ехать и на заработки в условную Саудовскую Аравию. Однако эти исполнители под руководством чилийского тренера превратили не слишком стабильную команду на постоянных участников еврокубков. На протяжении всех пяти сезонов во главе “Бетиса” Пеллегрини и его подопечные не финишировали ниже седьмого места.
То же случилось и сейчас. В прошлом розыгрыше Ла Лиги, который только вот-вот завершился "зелено-белые" заняли шестое место. Это сразу за зоной Лиги чемпионов, хоть и до пятой позиции было 10 очков. Весь сезон они вели реальную борьбу за шестое место, ведь топ-5 была лишь теоретически достижима. И, наконец, завоевали прямую путевку в основной раунд Лиги Европы, чем нивелировали одно из преимуществ победы в ЛК.
В нынешней Лиге конференций "Бетис" начинал в плей-офф раунде квалификации поединком с "Кривбассом", который без проблем выиграл. А вот основной этап турнира для "зелено-белых" дался тяжело (да, не только одними похвалами ограничиваемся). За первые четыре тура команда заработала четыре очка. И только благодаря двум победам в финальных двух раундах завоевала себе место в квалификации плей-офф. Далее на пути к финалу были: "Гент", "Гимарайнш", "Ягеллония" и "Фиорентина".
Кадры хозяев
Рока, Льоренте, Бельерин и Авила не сыграют в финале из-за травм. Также Кучо и Карвалью – вне заявки на еврокубки. Под вопросом остается ключевой футболист центра поля Ло Чельсо, который 18 мая получил травму в матче против "Атлетико".
Новости Челси (Лондон, Англия)
Энцо Мареска выдержал один сезон под придирчивым взглядом руководства "пенсионеров". Согласитесь, в современной истории лондонцев – это незаурядное достижение. Да, пришлось оформить новую гору трансферов на 276 миллионов евро. Однако в этот раз – в отличие от предыдущих сезонов "Челси" – есть хотя бы прогресс. И существует достаточно большая вероятность, что конец развития команды под руководством итальянца еще не наступил.
Одним из достижений является четвертое место в АПЛ. Звучит не слишком громко правда? Но все же можно в этом звуке услышать гимн Лиги чемпионов. Задача попадания в основную сетку розыгрыша самого престижного клубного трофея Старого света выполнена. Тем более, в АПЛ команда оказалась всего на расстоянии пяти очков от врага "Арсенала". Небольшой разрыв между тем, кому прогнозировали провал и тем, кому прогнозировали чемпионство, не правда ли?
А в Лиге конференций "Челси" – практически стерильный отличник. После одного раунда квалификации основной этап команд прошел без потерь: 18 очков из 18 возможных. "Пенсионеры" стали единственным клубом среди трех евротурниров, который набрал 100% возможных баллов. Соответственно в плей-офф раунде начинали лондонцы с 1/8 финала. "Копенгаген", "Легия" и "Юргорден" были на пути подопечных Марески. И из шести матчей было зафиксировано пять побед при единственном поражении от поляков.
Кадры гостей
Вышеупомянутый Мудрик отбывает дисквалификацию, Лавия не заявлена на еврокубки – они вне финала по техническим причинам. А вот Фофана пропустит решающий поединок из-за очередной травмы.
Последние пять матчей Бетиса и Челси
Последние пять встреч хозяев
- 23.05. Бетис – Валенсия 1:1 (Ла Лига)
- 18.05. Атлетико – Бетис 4:1 (Ла Лига)
- 15.05. Райо Вальекано – Бетис 2:2 (Ла Лига)
- 11.05. Бетис – Осасуна 1:1 (Ла Лига)
- 08.05. Фиорентина – Бетис 2:1 (0:1 в д. ч.) (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 25.05. Ноттингем Форест – Челси 0:1 (АПЛ)
- 16.05. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 11.05. Ньюкасл – Челси 2:0 (АПЛ)
- 08.05. Челси – Юргорден 1:0 (ЛЕ)
- 04.05. Челси – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
Личные матчи между соперниками
01.11.2005. Бетис – Челси 1:0 (ЛЧ)
19.10.2005. Челси – Бетис 4:0 (ЛЧ)
Ориентировочные составы команд
"Бетис": Адриан – Руибаль, Бартра, Натан, Родригес – Джонни, Форнальс – Антони, Иско, Эззальзули – Бакамбу.
"Челси": Йоргенсен – Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья – Энцо, Кайседо – Мадуэке, Палмер, Санчо – Джексон.
Ставки и коэффициенты на матч Бетис – Челси
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Прогноз на матч Бетис – Челси от UA-Football
У андалусийцев было на два дня отдыха больше – это однозначно плюс для них. А точнее – минус для “Челси”, ведь пенсионеры играли решающий поединок АПЛ против “Ноттингема” основным составом. Однако это не влияет на то, что лондонская команда считается фаворитом в этом противостоянии. С другой стороны, "Бетис" прекрасно проявил себя в этом сезоне. Потому и в финале они достойно себя представят. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,80).
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