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Парагвай - Уругвай. Анонс и прогноз матча отборочного турнира ЧМ-2026 на 06.06.2025
Парагвай - Уругвай: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе сборные набрали 21 очко после 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026. Шестого июня Парагвай будет бороться за шанс вновь играть на самом высоком уровне, а Уругвай - исправить те ошибки, которые сборная допустила в предыдущих турах.
Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 15-й тур
Асунсьон (Парагвай). Стадион "Дефенсорес дель Чако"
Парагвай 02:00 Уругвай
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Новости Парагвая
В августе 2024 года сборную Парагвая возглавил Густаво Альфаро. До назначения аргентинского специалиста "Альбироха" (прозвище сборной Парагвая) играла достаточно слабо. Постоянные проигрыши разбавлялись редкими ничьими и еще более редкими победами. Альфаро за очень короткий промежуток времени смог престроить команду и доказать, что Парагвай может играть в настоящий футбол. Под руководством аргентинца сборная провела восемь матчей - ни одного поражения; четыре матча выиграла и четыре сыграла вничью. Самым большим достижением Альфаро за неполный год во главе сборной Парагвая, вероятно, можно назвать матч с Аргентиной, в котором "Альбироха" одержала победу со счетом 2:1.
Сегодня сборная Парагвая демонстрирует хороший футбол. Динамика, контроль мяча, прессинг, контратаки, концентрация. Главный голеадор сборной Антонио Санабрия сегодня выступает в Серии А ("Торино). За девять матчей в составе Парагвая (2023 - 2025) нападающий забил четыре гола - один из них в ворота сборной Аргентины 15 ноября 2024 года.
В последних матчах сборная Уругвая демонстрирует уверенность в линии защиты, о чем говорит вполне положительный результат - в восьми последних матчах команда пропустила всего шесть голов.
Ориентировочный состав Парагвая: Фернандес - Касерес, Бальбуэна, Альдерете, Алонсо - Кубас, Гомес - Альмирон, Энсисо, Галарса - Санабрия
Новости Уругвая
Сборная Уругвая хорошо стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026, но осенью 2024 года начала немного спотыкаться. Возможно, всему виной Кубок Америки, в котором "небесно-голубые" отдали все силы на борьбу за бронзовые медали. В сентябре и октябре 2024 года Уругвай провел пять матчей и ни одного не выиграл. Да еще и отметился только одним голом (забил Гватемале, 02.09.2024). Правда и пропустил только один гол от сборной Перу (12.10.2024).
В ноябре сборная Уругвая вспомнила, что нужно все-таки забивать и идти дальше. "Небесно-голубые" забили Колумбии три гола, но пропустили два. Однако победу все-таки добыли. Дальше не смогли обыграть Бразилию (1:1), проиграли Аргентине (0:1), не одолели Боливию (0:0).
Все говорит о том, что сборная Уругвая испытывает определенные проблемы в линии атаки. Большой минус перед матчем с Парагваем - не приедет в расположение сборной Федерико Вальверде из-за клубного чемпионата мира. А Дарвин Нуньес не может решить исход матча самостоятельно. Правда, сборная Уругвая - это одни топ-игроки европейского футбола. Есть надежда, что команда, состоящая из одних топов все-таки сможет поразить ворота соперника.
Ориентировочный состав Уругвая: Рочет - Варела, Хименес Касерес, Оливера - Ибарра, Бентанкур, Угарте, Араухо - Виньяс, Агирре
Парагвай - Уругвай. Статистика личных встреч
Сборные провели между собой 78 встреч. 33 победы одержал Уругвай. 25 побед - Парагвай. 20 матчей завершились ничейным результатом. Всего было забито 210 голов. 113 - на счету Уругвая, 94 мяча забил Парагвай.
Парагвай - Уругвай. Последние матчи команд
Пять последних матчей Парагвая
- 16.10.2024. Парагвай - Венесуэла 2:1
- 15.11.2024. Парагвай - Аргентина 2:1
- 19.11.2024. Боливия - Парагвай 2:2
- 21.03.2025. Парагвай - Чили 1:0
- 26.03.2025. Колумбия - Парагвай 2:2
Пять последних матчей Уругвая
- 16.10.2024. Уругвай - Эквадор 0:0
- 16.11.2024. Уругвай - Колумбия 3:2
- 20.11.2024. Бразилия - Уругвай 1:1
- 22.03.2025. Уругвай - Аргентина 0:1
- 25.03.2025. Боливия - Уругвай 0:0
Парагвай - Уругвай. Турнирное положение команд
После 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026 Парагвай занимает пятое место (21 очко) в турнирной таблице. Сборная выиграла пять матчей, проиграла три, сыграла вничью шесть.
После 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026 Уругвай занимает третье место (21 очко) в турнирной таблице. Сборная выиграла пять матчей, три проиграла и шесть завершила вничью.
Разница в забитых и пропущенных голах. Парагвай в 14-ти матчах забил 11 голов, пропустил - девять. Уругвай в 14-ти матчах забил 17 мячей, пропустил - 10.
Парагвай - Уругвай.Ставки и коэффициенты
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Парагвай - Уругвай. Прогноз матча от UA-Футбол
Уругвай выглядит менее стабильной сборной, чем Парагвай. Учитывая, что Уругвай показывает плохой атакующий результат, а Парагвай неплохо защищается, голов в матче много ожидать не стоит. Предположительно, ставка "тотал голов меньше 2,5" - приемлемый вариант. Ну и фаворит матча, исходя из анализа состояния команд - Парагвай.
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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