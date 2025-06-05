Парагвай - Уругвай. Анонс и прогноз матча отборочного турнира ЧМ-2026 на 06.06.2025

Обе сборные набрали 21 очко после 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026. Шестого июня Парагвай будет бороться за шанс вновь играть на самом высоком уровне, а Уругвай - исправить те ошибки, которые сборная допустила в предыдущих турах.

Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 15-й тур

Асунсьон (Парагвай). Стадион "Дефенсорес дель Чако"

Парагвай 02:00 Уругвай

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Новости Парагвая

В августе 2024 года сборную Парагвая возглавил Густаво Альфаро. До назначения аргентинского специалиста "Альбироха" (прозвище сборной Парагвая) играла достаточно слабо. Постоянные проигрыши разбавлялись редкими ничьими и еще более редкими победами. Альфаро за очень короткий промежуток времени смог престроить команду и доказать, что Парагвай может играть в настоящий футбол. Под руководством аргентинца сборная провела восемь матчей - ни одного поражения; четыре матча выиграла и четыре сыграла вничью. Самым большим достижением Альфаро за неполный год во главе сборной Парагвая, вероятно, можно назвать матч с Аргентиной, в котором "Альбироха" одержала победу со счетом 2:1.

Сегодня сборная Парагвая демонстрирует хороший футбол. Динамика, контроль мяча, прессинг, контратаки, концентрация. Главный голеадор сборной Антонио Санабрия сегодня выступает в Серии А ("Торино). За девять матчей в составе Парагвая (2023 - 2025) нападающий забил четыре гола - один из них в ворота сборной Аргентины 15 ноября 2024 года.

В последних матчах сборная Уругвая демонстрирует уверенность в линии защиты, о чем говорит вполне положительный результат - в восьми последних матчах команда пропустила всего шесть голов.

Ориентировочный состав Парагвая: Фернандес - Касерес, Бальбуэна, Альдерете, Алонсо - Кубас, Гомес - Альмирон, Энсисо, Галарса - Санабрия

Новости Уругвая

Сборная Уругвая хорошо стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026, но осенью 2024 года начала немного спотыкаться. Возможно, всему виной Кубок Америки, в котором "небесно-голубые" отдали все силы на борьбу за бронзовые медали. В сентябре и октябре 2024 года Уругвай провел пять матчей и ни одного не выиграл. Да еще и отметился только одним голом (забил Гватемале, 02.09.2024). Правда и пропустил только один гол от сборной Перу (12.10.2024).

В ноябре сборная Уругвая вспомнила, что нужно все-таки забивать и идти дальше. "Небесно-голубые" забили Колумбии три гола, но пропустили два. Однако победу все-таки добыли. Дальше не смогли обыграть Бразилию (1:1), проиграли Аргентине (0:1), не одолели Боливию (0:0).

Все говорит о том, что сборная Уругвая испытывает определенные проблемы в линии атаки. Большой минус перед матчем с Парагваем - не приедет в расположение сборной Федерико Вальверде из-за клубного чемпионата мира. А Дарвин Нуньес не может решить исход матча самостоятельно. Правда, сборная Уругвая - это одни топ-игроки европейского футбола. Есть надежда, что команда, состоящая из одних топов все-таки сможет поразить ворота соперника.

Ориентировочный состав Уругвая: Рочет - Варела, Хименес Касерес, Оливера - Ибарра, Бентанкур, Угарте, Араухо - Виньяс, Агирре

Парагвай - Уругвай. Статистика личных встреч

Сборные провели между собой 78 встреч. 33 победы одержал Уругвай. 25 побед - Парагвай. 20 матчей завершились ничейным результатом. Всего было забито 210 голов. 113 - на счету Уругвая, 94 мяча забил Парагвай.

Парагвай - Уругвай. Последние матчи команд

Пять последних матчей Парагвая

16.10.2024. Парагвай - Венесуэла 2:1

15.11.2024. Парагвай - Аргентина 2:1

19.11.2024. Боливия - Парагвай 2:2

21.03.2025. Парагвай - Чили 1:0

26.03.2025. Колумбия - Парагвай 2:2

Пять последних матчей Уругвая

16.10.2024. Уругвай - Эквадор 0:0

16.11.2024. Уругвай - Колумбия 3:2

20.11.2024. Бразилия - Уругвай 1:1

22.03.2025. Уругвай - Аргентина 0:1

25.03.2025. Боливия - Уругвай 0:0

Парагвай - Уругвай. Турнирное положение команд

После 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026 Парагвай занимает пятое место (21 очко) в турнирной таблице. Сборная выиграла пять матчей, проиграла три, сыграла вничью шесть.

После 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026 Уругвай занимает третье место (21 очко) в турнирной таблице. Сборная выиграла пять матчей, три проиграла и шесть завершила вничью.

Разница в забитых и пропущенных голах. Парагвай в 14-ти матчах забил 11 голов, пропустил - девять. Уругвай в 14-ти матчах забил 17 мячей, пропустил - 10.

Парагвай - Уругвай.Ставки и коэффициенты

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Парагвай - Уругвай. Прогноз матча от UA-Футбол

Уругвай выглядит менее стабильной сборной, чем Парагвай. Учитывая, что Уругвай показывает плохой атакующий результат, а Парагвай неплохо защищается, голов в матче много ожидать не стоит. Предположительно, ставка "тотал голов меньше 2,5" - приемлемый вариант. Ну и фаворит матча, исходя из анализа состояния команд - Парагвай.