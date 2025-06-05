Эквадор - Бразилия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира ЧМ-2026 на 06.06.2025

Один из самых интересных матчей пройдет в Эквадоре. Сборная Бразилии всегда привлекала внимание. Шестого июня это внимание станет еще более пристальным. Ведь матч будет дебютным для Карло Анчелотти после его назначения на пост главного тренера сборной. А соперник у "селесао" не самый простой. Смогут ли итальянский специалист и сборная Бразилии одержать так необходимую победу? Или нам придется после матча говорить - "ну ничего, первый блин комом, а потом пойдет как по маслу"?

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Гуаякиле (Эквадор). Стадион "Монументаль Исидро Ромеро Карбо"

Эквадор 02:00 Бразилия

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Новости Эквадора

Сборная Эквадора сегодня не только занимает более высокую позицию в турнирной таблице, а и играет гораздо интересней, чем Бразилия. Осенью 2022 года Спортивный арбитражный суд снял три очка с команды Себастьяна Беккасесе (главный тренер сборной Эквадора) за неправдивую информацию в документах одного из игроков. Однако потеря баллов никак не сказалась на результате - команда уверенно идет на втором месте.

В последних пяти матчах на домашнем стадионе "трехцветные" ни разу не проиграли, забив Ямайке три мяча, Перу - один, Боливии - четыре, Венесуэле - два. И только Парагвай в октябре 2024 года сохранил свои ворота на замке. Итого, Эквадор забил 10 голов. А пропустил всего два - по одному от Ямайки и Венесуэлы. Это говорит о достаточно мощной защите, которую пробить удается далеко не каждому.

Эквадор играет достаточно дисциплинированно, постоянно прессингует и вырывается в контратаки.

В составе Эквадора на поле не смогут выйти ключевые игроки команды Плата, Кампанья и Валенсия.

Ориентировочный состав Эквадора: Галиндес - Ордоньес, Пачо, Инкапье - Пальма, Кайседо, Вите, Эступиньян - Минда, Франко, Гуагуа

Новости Бразилии

Нельзя сказать, что сборная Бразилии имеет даже минимальный шанс на то, чтобы не попасть на чемпионат мира. До седьмого места, скорее всего, "селесао" не упадут. Однако, вопросов к сборной очень много, особенно после разгромного поражения от Аргентины (26.03.2024, 4:1). Никто не удивился, что главный тренер сборной Доривал Жуниор был уволен. Спасать футбол одной из самых интересных сборных мира позвали одного из самых лучших тренеров мира - Карло Анчелотти.

У Анчелотти не так много времени на знакомство с футболистами сборной. Но, гениальный тренер найдет ключик к раздевалке "селесао" и сможет донести до игроков свой принцип футбола. Скорее всего, в матче с Эквадором мы увидим Бразилию, которая будет кардинально отличаться от той, которая совсем недавно играла с Аргентиной.

Последние пять гостевых матчей сборная Бразилии провела не очень хорошо. Проиграла Уругваю в серии пенальти (Кубок Америки, 1/4 финала), Парагваю (1:0), Аргентине (4:1). Выиграла у Чили (1:2) и сыграла вничью с Венесуэлой (1:1). В пяти матчах "селесао" забили всего четыре мяча. Где они потеряли свою атакующую силу? А главное, нет уверенности, что уже в матче с Эквадором Карло Анчелотти сможет решить эту проблему. Травмирован и не приедет Родриго. Винисиус весной в мадридском "Реале" выглядел не всегда убедительно, а в сборной вообще отвратительно. Надежда на Антони, который проснулся в "Бетисе"? Возможно, но не факт. Одним словом, матч с Эквадором будет трудным испытанием для Карло Анчелотти и его новых подопечных.

Несмотря на промахи в обороне, сборная Бразилии умеет играть креативно в атаке. Есть вероятность, что без забитого гола в ворота соперника "селесао" не уйдут с поля.

Предсказать, кто выйдет в стартовом составе "селесао" очень сложно. Не смогут помочь в матче с Эквадором Родриго, Арана, Жоэлингтон, Габриэл - травмированы; Андре и Рафинья - дисквалифицированы.

Ориентировочный состав Бразилии: Алисон - Вандерсон, Маркиньос, Мурилльо, Аугусто - Гимарайнс, Жерсон - Савиньо, Кунья, Винисиус - Жоао Педро

Эквадор - Бразилия. Статистика личных встреч

Команды провели между собой 36 матчей. 28 матчей выиграла Бразилия, два - Эквадор. Шесть матчей завершились вничью. Всего было забито 123 мяча, из них 99 - на счету Бразилии. Самый крупный счет был зафиксирован 21 февраля 1945 года - победа Бразилии в Кубке Америки (9:2).

Эквадор - Бразилия. Последние матчи команд

Последние пять матчей Эквадора

16.10.2024. Уругвай - Эквадор 0:0

15.11.2024. Эквадор - Боливия 4:0

20.11.2024. Колумбия - Эквадор 0:1

21.03.2025. Эквадор - Венесуэла 2:1

26.03.2025. Чили - Эквадор 0:0

Последние пять матчей Бразилии

16.10.2024. Бразилия - Перу 4:0

14.11.2024. Венесуэла - Бразилия 1:1

20.11.2024. Бразилия - Уругвай 1:1

21.03.2025. Бразилия - Колумбия 2:1

26.03.2025. Аргентина - Бразилия 4:1

Эквадор - Бразилия. Турнирное положение команд

После 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026 Эквадор занимает второе место в турнирной таблице (23 очка) - семь матчей сборная выиграла, пять провела вничью и только два проиграла.

После 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026 Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице (21 очко) - шесть матчей сборная выиграла, пять проиграла и три завершила вничью.

Эквадор - Бразилия. Ставки и коэффициенты

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Эквадор - Бразилия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Учитывая, что сборная Бразилии только начинает свой путь с новым тренером, ожидать какого-то всплеска не стоит. Но и следует принимать во внимание, что Анчелотти не любит проигрывать. Несмотря на то, что Эквадор находится в отличной форме, Бразилия имеет шанс на победу. Голы, вероятно, будут от обеих команд. Можно рискнуть и поставить на "обе забьют - да".