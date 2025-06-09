Англия - Сенегал. Анонс и прогноз товарищеского матча на 10.06.2025

Товарищеский матч

10 июня 21:45. Ноттингем "Сити Граунд"

Арбитр: Стефани Фраппар

Трансляция: Megogo Футбол 2

Квалификация к Чемпионату мира идет полным ходом, финал Лиги наций забрала сборная Португалии, а при этом все забывают о базовой подготовке команд. Международные товарищеские встречи не пользуются особой популярностью среди болельщиков, но иногда есть исключения. Как раз таки это тот случай, ведь сборная Англии будет принимать Сенегал. Безусловно хозяева на голову превосходят оппонента и по праву считаются фаворитом, но как и в любом другом матче здесь есть подводные камни.

Новости Англии

Томас Тухель после назначения на пост главного тренера сборной Англии демонстрирует отменные результаты. Он ответственно подошел к вопросу подготовки и выбрал наилучших кандидатом в основной состав своей команды. Сейчас болельщики видят свою сборную на первом месте в группе К Чемпионата мира. Да, соперники позволяют англичанам играть в свое удовольствие и благодаря этому Тухель сумел закрепиться на вершине. За три игры они заработали девять очков, а разница забитых и пропущенных составила 6:0.



Сперва англичане выиграли Албанию (2:0), далее была Латвия (3:0) и в последней игре минимально одолели Андорру (1:0). Во всех матчах Тухель доминировал, но вот в крайнем возникли некие трудности. Несмотря на безумную разницу в ударах, передачах, владении сборная Англии забила лишь только один гол. Здесь тренерскому штабу стоит обратить внимание на реализацию. Потому что нюансы возникли с соперником гораздо ниже классом, а следующими оппонента могут быть равные национальные команды.

Новости Сенегала

Сенегал весьма неплохо выглядел в рамках отбора на Чемпионат мира. В своей группе И они сумели занять второе место с 12-ю очками в активе. А их разница забитых и пропущенных (8:1) помогла им смело пробраться дальше через рейтинг команд занявших 2-е места. Команда не проигрывает и тренерский штаб нашел подход к соперникам, которые не всегда уступают в классе сборной Сенегала. Но после того как вопрос квалификации был закрыт – последовала дальнейшая подготовка, а именно – товарищеские встречи.



Перед тем как ехать в Англию Сенегал сыграл с Ирландией. Да, не самый сильный оппонент, но тем не менее. В Дублине Тиав не позволил своим футболистам пасть духом, так как уже на 21-й минуте они пропустили гол. Да и всецело первый тайм проходил под диктовку хозяев поля. Но во второй половине встречи несколько правильных замен принесли свои плоды. И уже ближе к концу матча Сенегал сравнял счет. Эта ничья продлила беспроигрышную серию гостей, которая длится уже 23 игры.

Цифры и факты

Англия выиграла 6 последних матчей.

Сенегал не проигрывает 23 игры.

Между собой сборные встречались лишь раз – англичане победили 3:0.

В гостях Сенегал уже трижд подряд сыграл вничью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Данная встреча является товарищеской, а значит тренерские штабы могут попробовать наиграть резерв и молодых игроков. Но для сборной Англии это не лучший момент, потому как у команды новый тренер и его основная задача на сейчас – это найти баланс в основе. Потому хозяева будут играть в приближенном составе последних игр. А вот Сенегал вполне может пренебречь таким подходом и дать шанс резерву.

Ориентировочные составы:

Англия: 4-2-3-1: Пикфорд – Джеймс, Берн, Конса, Джонс – Хендерсон, Беллингем – Роджерс, Палмер, Мадуэке – Кейн.

Сенегал: 4-1-4-1: Диуф – Якобс, Диалло, Сек, Менди – Камара – Ндиайе, Диарра, Диатта, Сима – Диа.

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Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч между Англией и Сенегалом от UA-Футбол

Снова игра фаворита и аутсайдера, но при этом букмекерские конторы высоко оценивают шансы на победу сборной Англии. При том, что они играют дома, при поддержке своих болельщиков коэффициент на них составляет в районе 1,50. Но смущает в этом всем беспроигрышная серия Сенегала, которая длится уже более 20 игр. Естественно никто не будет дрожать и отдавать матч. Гости могут вставить палки в колеса сопернику, но Томас Тухель однозначно знает, как выйти из этой ситуации.



Последний раз команды встречались между собой на Чемпионате мира в 2022 году. Тогда это была стадия плей-офф, а именно 1/8 финала. Тогда англичане разобрали с легкостью Сенегал со счетом 3:0. Понятное дело, что составы изменились, тренера другие. Подход немца кардинально отличается от Саутгейта, который уже попросту выгорел на данном этапе и не мог ничего нового предложить своей сборной. В товарищеских встречах опасно заигрывать победу явного фаворита, но букмекеры манят выставленными котировками. Сборная Англии не должна пасть в грязь лицом перед своими фанатами и прервать положительную серию Сенегала – адекватным вариантом выступает П1 в предстоящей игре.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.