Бешикташ - Трабзонспор. Анонс и прогноз матча 33-го тура Суперлиги Турции на 09.05.26

На стамбульском "Бешикташ Парк" сойдутся два гранда турецкого футбола, которые ведут ожесточённую борьбу в верхней части таблицы. Оба коллектива стремятся завершить сезон на мажорной ноте, однако последние результаты и статистика очных встреч намекают на то, что определить победителя в этом противостоянии будет крайне непросто.

Суперлига, 2025/26. 33-й тур

09 мая. 20:00. Стамбул. "Бешикташ Парк"

Арбитр: О. Чакир

"Бешикташ" - "Трабзонспор"

Новости "Бешикташа"

"Чёрные орлы" подходят к матчу в смешанном настроении: недавний вылет из полуфинала Кубка Турции от "Коньяспора" (0:1) стал болезненным ударом по амбициям клуба. Впрочем, в Суперлиге подопечные Сергена Ялчина демонстрируют солидную стабильность, проиграв лишь 2 раза в последних 6 поединках. "Бешикташ" сейчас занимает четвёртую строчку и уже не опустится ниже, однако шансы на топ-3 фактически утрачены, поскольку отставание от того же "Трабзонспора" за два тура до финиша составляет 7 очков.

Главным оружием стамбульцев является домашняя арена — команда не проигрывала в 13 из 15 последних матчей на своём поле, выиграв 9 из 16 игр сезона в Стамбуле. Оборона дома действует особенно надёжно, сохранив ворота "сухими" в 8 из 10 последних поединков чемпионата. Кадровая ситуация остаётся сложной: Картал Йылмаз и Милот Рашица, скорее всего, пропустят игру из-за травм, а Неджип Уйсал отбывает дисквалификацию. Несмотря на это, атака во главе с О Хьон Гю и молодым Мустафой Хекимоглу готова воспользоваться тем, что команда в среднем наносит более 18 ударов за домашний матч. "Бешикташ" владеет мячом около 63% игрового времени, что позволяет команде диктовать условия соперникам.

Новости "Трабзонспора"

"Бордово-голубые" сейчас удерживают третью позицию, но переживают не лучшие времена. Команда Фатиха Текке не может победить уже четыре матча подряд в чемпионате, а последняя ничья с "Гезтепе" (1:1), вырванная в меньшинстве на последних секундах, лишь подчеркнула характер коллектива, но не скрыла игровых проблем. "Шторм Чёрного моря" забивает в 21 матче подряд, однако одновременно пропускает в пяти последних турах Суперлиги. Это делает их поединки зрелищными, но саму команду — уязвимой с точки зрения результата.

На выезде "Трабзонспор" традиционно опасен: команда выиграла 62% из 21 последнего гостевого матча и проиграла лишь 3 раза в 15 последних выездных поединках. Однако в субботу тренерскому штабу придётся обходиться без целой группы игроков: Эскихеллач и Пина дисквалифицированы, а Вища, Савич и Йокушлу травмированы. Уже традиционно пропустит этот матч Арсений Батагов, который перенёс операцию в Лондоне и в этом сезоне команде уже точно не поможет. Главная надежда возлагается на Поля Онуачу — нигерийский форвард с 22 голами возглавляет список бомбардиров клуба, хотя и не забивал в четырёх последних играх. Статистика свидетельствует, что "Трабзонспор" не может обыграть "Бешикташ" уже пять матчей подряд, а последняя встреча команд в декабре завершилась огненной ничьей 3:3.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Галатасарай 32 23 5 4 73-27 74 2 Фенербахче 32 20 10 2 71-34 70 3 Трабзонспор 32 19 9 4 59-35 66 4 Бешикташ 32 17 8 7 56-36 59 5 Гезтепе 32 13 13 6 40-28 52 6 Истанбул ББ 32 14 9 9 53-34 51 7 Самсунспор 32 12 12 8 43-42 48 8 Ризеспор 32 10 10 12 44-46 40 9 Коньяспор 32 10 10 12 42-45 40 10 Коджаелиспор 32 9 10 13 26-36 37 11 Газизехир Газиантеп Ф.К. 32 9 10 13 41-54 37 12 Аланяспор 32 6 16 10 37-38 34 13 Касимпаша 32 7 11 14 30-46 32 14 Антальяспор 32 7 8 17 30-51 29 15 Эюпспор 32 7 8 17 26-45 29 16 Генчлербирлиги 32 7 7 18 30-45 28 17 Кайсериспор 32 5 12 15 24-58 27 18 Фатих Карагумрук 32 6 6 20 28-53 24

Личные встречи

Последние 5 очных матчей команд:

14.12.2025. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 3:3 "Бешикташ"

15.02.2025. Чемпионат Турции. "Бешикташ" 2:1 "Трабзонспор"

15.09.2024. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 1:1 "Бешикташ"

23.05.2024. Кубок Турции. "Бешикташ" 3:2 "Трабзонспор"

04.02.2024. Чемпионат Турции. "Бешикташ" 2:0 "Трабзонспор"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Бешикташа":

05.05.2026. Кубок Турции. "Бешикташ" 0:1 "Коньяспор"

01.05.2026. Чемпионат Турции. "Газиантеп" 0:2 "Бешикташ"

27.04.2026. Чемпионат Турции. "Бешикташ" 0:0 "Фатих Карагюмрюк"

23.04.2026. Кубок Турции. "Бешикташ" 3:0 "Аланьяспор"

19.04.2026. Чемпионат Турции. "Самсунспор" 2:1 "Бешикташ"

Последние 5 матчей "Трабзонспора":

02.05.2026. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 1:1 "Гёзтепе Измир"

27.04.2026. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 2:1 "Трабзонспор"

23.04.2026. Кубок Турции. "Самсунспор" 0:0 "Трабзонспор"

19.04.2026. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 1:1 "Башакшехир"

11.04.2026. Чемпионат Турции. "Аланьяспор" 1:1 "Трабзонспор"

Ориентировочные составы

"Бешикташ" (4-1-4-1): Дестаноглу – Булут, Агбаду, Джало, Йылмаз – Ндиди – Олайтан, Асллани, Кёкчу, Туре – О

"Трабзонспор" (3-4-2-1): Онана – Ловик, Нвайву, Малкочоглу – Зубков, Жаболь-Фолькарелли, Бушуари, Туфан – Мучи, Аугусто – Онуачу

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Бешикташ" - "Трабзонспор": победа "Бешикташа" — 2.07; ничья — 3.62; победа "Трабзонспора" — 3.39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч "Бешикташ" - "Трабзонспор" от UA-Футбол

Обе команды имеют склонность к компромиссам: 5 из 10 последних очных встреч завершились вничью. "Бешикташ" невероятно крепок дома, тогда как "Трабзонспор" умеет выгрызать очки на выезде даже при кадровом дефиците. Ожидается игра на встречных курсах, где обе стороны найдут свои шансы у чужих ворот.

Наша ставка: "Обе забьют".

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.