Аякс - Утрехт. Анонс и прогноз матча 33-го тура Эредивизи на 10.05.26

В предпоследний уикенд Эредивизи "Аякс" принимает "Утрехт" на "Йохан Кройфф Арене". Для амстердамцев этот матч является определяющим в борьбе за еврокубковые места, тогда как гости уже почти гарантировали себе участие в плей-офф нидерландского отбора в Лигу конференций. Нас ожидает ожесточённая битва за престиж и стратегические очки в турнирной таблице.

Эредивизи, 2025/26. 33-й тур

10 мая. 17:45. Амстердам. "Йоханн Кройфф Арена"

Арбитр: Меншот

Аякс – Утрехт

Новости "Аякса"

Амстердамский гранд подходит к домашней игре в неоднозначном состоянии, но с позитивной динамикой. После боевой ничьей 2:2 в дерби против ПСВ, где Мика Годтс спас команду на последних минутах, "евреи" продолжили свою серию без поражений до трёх матчей. Сейчас подопечные Оскара Гарсии занимают четвёртую строчку, имея равное количество очков с "Твенте" (55). Главная задача на финиш сезона — обойти НЕК "Неймеген", который опережает их лишь на один балл, чтобы получить путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Статистика домашних игр на стороне хозяев: в 10 последних встречах против "Утрехта" в Амстердаме "Аякс" одержал 6 побед. Команда демонстрирует мощную атаку, забивая в среднем 2.17 гола за игру в последних шести турах. Однако кадровый дефицит может стать проблемой. Лазарет клуба переполнен: из-за травм не сыграют Александр Зинченко, Деви Классен, Ваут Вегхорст и ряд других важных исполнителей. Несмотря на это, глубина состава позволяет Гарсии рассчитывать на креатив Бергейса и голевое чутьё Дольберга. Для "Аякса" крайне важно победить "Утрехт" впервые с 2024 года, чтобы избежать падения в зону плей-офф Лиги конференций.

Новости "Утрехта"

"Утрехт" под руководством Рона Янса проводит довольно уверенный сезон и сейчас занимает восьмое место. Команда фактически обеспечила себе место в плей-офф нидерландского отбора в Лигу конференций, где команды с 5-го по 8-е место определят участника Лиги конференций от Нидерландов, поэтому может играть раскованно. В последнее время "Утрехт" стал неудобным соперником для столичного клуба: в трёх предыдущих очных встречах они не проигрывали "Аяксу", включая громкую победу 4:0 в прошлом сезоне. Однако выездная форма команды вызывает беспокойство у болельщиков. Недавние поражения от ПСВ (3:4) и аутсайдера "Эксельсиора" (0:5) обнажили серьёзные проблемы в обороне в гостевых матчах.

В среднем подопечные Янса пропускают 3 гола в выездных поединках последнего месяца, что является тревожным сигналом перед визитом на "Йохан Кройфф Арену". В атаке команда полагается на высокую интенсивность ударов (более 16 за игру), где главной угрозой является украинский нападающий Артём Степанов и Йоанн Катлин. Список отсутствующих также значительный: матч пропустят Майк ван дер Хорн и Виктор Йенсен. Главная интрига заключается в том, сможет ли "Утрехт" найти мотивацию для борьбы с фаворитом, учитывая их комфортное турнирное положение, и удастся ли им воспользоваться защитными пробелами ослабленного "Аякса".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 32 25 3 4 92-43 78 2 Фейеноорд 32 18 7 7 67-43 61 3 НЕК 32 15 11 6 74-50 56 4 Аякс 32 14 13 5 61-39 55 5 Твенте 32 14 13 5 54-35 55 6 АЗ 32 14 8 10 54-47 50 7 Херенвеен 32 14 8 10 57-51 50 8 Утрехт 32 13 8 11 51-41 47 9 Спарта 32 12 7 13 38-55 43 10 Гронинген 32 12 6 14 45-43 42 11 Гоу Эхед Иглс 32 8 14 10 52-47 38 12 Зволле 32 9 10 13 42-66 37 13 Фортуна 32 10 6 16 46-59 36 14 Эксельсиор 32 9 7 16 39-53 34 15 Телстар 32 7 10 15 44-54 31 16 Волендам 32 8 7 17 33-52 31 17 Бреда 32 5 10 17 30-55 25 18 Хераклес 32 5 4 23 34-80 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

09.11.2025. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:1 "Аякс"

20.04.2025. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:0 "Аякс"

04.12.2024. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 "Утрехт"

03.03.2024. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:0 "Утрехт"

22.10.2023. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:3 "Аякс"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Аякса":

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 "ПСВ Эйндховен"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "НАК Бреда" 0:2 "Аякс"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гераклес" 0:3 "Аякс"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Твенте"

22.03.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 1:1 "Аякс"

Последние 5 матчей "Утрехта":

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "НАК Бреда"

26.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Эксельсиор" 5:0 "Утрехт"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:1 "СК Телстар"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 4:3 "Утрехт"

22.03.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "Гоу Эхед Иглз"

Ориентировочные составы

"Аякс": Пас – Роса, Гааи, Шутало, Бас – Итакура, Глух, Мокио – Бергейс, Годс, Дольберг

"Утрехт": Баркас – Вестерлунд, Эль-Каруани, Эрдхейзен, Дидден – де Вит, Зехил, Энгванда, Катлин, Аларкон – Степанов

Ставки и коэффициенты на матч

Победа "Аякса" — 1.69; ничья — 4.23; победа "Утрехта" — 4.37.

Прогноз на матч "Аякс" - "Утрехт" от UA-Футбол

Обе команды исповедуют атакующий стиль, что обещает высокую результативность. "Аякс" дома традиционно доминирует и имеет критическую мотивацию для набора очков в борьбе за Лигу чемпионов. "Утрехт" часто ошибается в защите на выезде, что даст хозяевам шанс. Ожидаем уверенную победу амстердамцев в результативном поединке.

Наша ставка: Победа "Аякса".

