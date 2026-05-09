Фейеноорд - АЗ Алкмар. Анонс и прогноз матча 33-го тура Эредивизи на 10.05.26

На легендарном стадионе "Де Кейп" 10 мая состоится захватывающее противостояние Эредивизи между "Фейеноордом" и АЗ "Алкмар". Хозяева постараются закрепить свое преимущество на домашней арене, в то время как гости будут стремиться прервать неутешительную серию выездных матчей в Роттердаме и побороться за более высокие позиции.

Эредивизи, 2025/26. 33-й тур

10 мая. 17:45. Роттердам. "Де Кайп"

Арбитр: Нагтегаал

Фейеноорд – АЗ Алкмар

Новости "Фейеноорда"

Роттердамский "Фейеноорд" подходит к этому туру, находясь на второй строчке турнирной таблицы с 61 набранным очком. Команда демонстрирует стабильность, имея пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя — НЕК "Неймеген". В последних матчах подопечные Робина ван Перси выглядят убедительно: они не знают горечи поражений уже на протяжении семи поединков подряд, одержав за это время три победы и четыре ничьи. В частности, последний выезд к "Фортуне" Ситтард завершился победой 2:1 благодаря голам Ватанабе и Рида.

На домашней арене статистика "Фейеноорда" впечатляет еще больше — клуб выиграл 13 из последних 19 матчей на "Де Кейп", причем 8 из 10 последних очных встреч против АЗ также закончились в пользу роттердамцев. В среднем команда забивает 2 гола за игру дома, пропуская лишь один. Несмотря на кадровые потери, среди которых травмы ключевых игроков, таких как Аясе Уэда (лучший бомбардир с 7 голами) и Барта Ньюкопа, глубина состава позволяет хозяевам поддерживать высокий темп игры. Ожидается, что "Фейеноорд" снова сделает ставку на контроль мяча и агрессивный прессинг, чтобы завершить последний домашний матч сезона на мажорной ноте.

Новости "АЗ"

АЗ "Алкмар" на данный момент занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 50 очков. Команда Ли-Роя Эхтельда все еще сохраняет математические шансы на попадание в топ-4, отставая от "Аякса" на пять пунктов. В последнее время "сырные фермеры" стали настоящими мастерами компромиссов: два последних поединка, включая домашнюю встречу с "Твенте" (2:2), завершились вничью. Тем не менее, общая серия без поражений составляет уже пять матчей, что свидетельствует о неплохой форме коллектива перед сложным выездом.

Главной проблемой для АЗ остаются выездные выступления. Команда не смогла победить в 6 из 7 последних игр на чужих полях, а общая статистика указывает на поражения в 60% выездных матчей за последний период. В атаке главная надежда возлагается на Свена Мейнанса (5 голов) и Троя Парротта (4 гола), в то время как капитан Йорди Класи традиционно цементирует центр поля. Оборона команды не всегда действует надежно, пропуская в среднем 1.33 гола за игру, что против мощной атаки "Фейеноорда" может стать критическим фактором. Для успеха в Роттердаме АЗ придется продемонстрировать чрезвычайную стойкость и эффективно использовать контратаки, так как статистика очных встреч на "Де Кейп" пока что явно не в их пользу.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 32 25 3 4 92-43 78 2 Фейеноорд 32 18 7 7 67-43 61 3 НЕК 32 15 11 6 74-50 56 4 Аякс 32 14 13 5 61-39 55 5 Твенте 32 14 13 5 54-35 55 6 АЗ 32 14 8 10 54-47 50 7 Херенвеен 32 14 8 10 57-51 50 8 Утрехт 32 13 8 11 51-41 47 9 Спарта 32 12 7 13 38-55 43 10 Гронинген 32 12 6 14 45-43 42 11 Гоу Эхед Иглс 32 8 14 10 52-47 38 12 Зволле 32 9 10 13 42-66 37 13 Фортуна 32 10 6 16 46-59 36 14 Эксельсиор 32 9 7 16 39-53 34 15 Телстар 32 7 10 15 44-54 31 16 Волендам 32 8 7 17 33-52 31 17 Бреда 32 5 10 17 30-55 25 18 Хераклес 32 5 4 23 34-80 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

21.09.2025. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 3:3 "Фейеноорд"

05.04.2025. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 0:1 "Фейеноорд"

02.11.2024. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 3:2 "АЗ Алкмар"

07.02.2024. Кубок Нидерландов. "Фейеноорд" 2:0 "АЗ Алкмар"

04.02.2024. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 0:1 "Фейеноорд"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Фейеноорда":

03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 1:2 "Фейеноорд"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 3:1 "Гронинген"

12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Неймеген" 1:1 "Фейеноорд"

05.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Волендам" 0:0 "Фейеноорд"

22.03.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 1:1 "Аякс"

Последние 5 матчей "АЗ":

03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 2:2 "Твенте"

23.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гоу Эхед Иглз" 0:0 "АЗ Алкмар"

19.04.2026. Кубок Нидерландов. "АЗ Алкмар" 5:1 "Неймеген"

16.04.2026. Лига конференций. "АЗ Алкмар" 2:2 "Шахтер Донецк"

12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 3:0 "Херенвен"

Ориентировочные составы

"Фейеноорд": Велленройтер – Дейл, Ватанабе, Траунер, Бос – Валенте, Таргаллин, Краявельд, Хадж Мусса, ван ден Элсхаут – Тенгстедт

"АЗ Алкмар": Овусу-Одуро – Гус, Пенештра, Дейкстра, де Вит – Мейнанс, Йенсен, Смит, Даал – Парротт, Патати

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Фейеноорд" - "АЗ": победа "Фейеноорда" — 1.86; ничья — 3.87; победа "АЗ" — 3.83. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч "Фейеноорд" - "АЗ" от UA-Футбол

Анализ статистики указывает на явное преимущество хозяев. "Фейеноорд" выиграл 8 из 10 последних очных дуэлей против АЗ, а текущая выездная форма "Алкмара" оставляет желать лучшего. Учитывая домашнюю мощь роттердамцев и их мотивацию удержать серебро, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием.

Наша ставка: Победа "Фейеноорда".

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.