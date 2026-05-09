Фейеноорд - АЗ Алкмар. Анонс и прогноз матча 33-го тура Эредивизи на 10.05.26

На легендарном стадионе "Де Кейп" 10 мая состоится захватывающее противостояние Эредивизи между "Фейеноордом" и АЗ "Алкмар". Хозяева постараются закрепить свое преимущество на домашней арене, в то время как гости будут стремиться прервать неутешительную серию выездных матчей в Роттердаме и побороться за более высокие позиции.
Эредивизи, 2025/26. 33-й тур
10 мая. 17:45. Роттердам. "Де Кайп"
Арбитр: Нагтегаал
Фейеноорд – АЗ Алкмар
Новости "Фейеноорда"
Роттердамский "Фейеноорд" подходит к этому туру, находясь на второй строчке турнирной таблицы с 61 набранным очком. Команда демонстрирует стабильность, имея пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя — НЕК "Неймеген". В последних матчах подопечные Робина ван Перси выглядят убедительно: они не знают горечи поражений уже на протяжении семи поединков подряд, одержав за это время три победы и четыре ничьи. В частности, последний выезд к "Фортуне" Ситтард завершился победой 2:1 благодаря голам Ватанабе и Рида.
На домашней арене статистика "Фейеноорда" впечатляет еще больше — клуб выиграл 13 из последних 19 матчей на "Де Кейп", причем 8 из 10 последних очных встреч против АЗ также закончились в пользу роттердамцев. В среднем команда забивает 2 гола за игру дома, пропуская лишь один. Несмотря на кадровые потери, среди которых травмы ключевых игроков, таких как Аясе Уэда (лучший бомбардир с 7 голами) и Барта Ньюкопа, глубина состава позволяет хозяевам поддерживать высокий темп игры. Ожидается, что "Фейеноорд" снова сделает ставку на контроль мяча и агрессивный прессинг, чтобы завершить последний домашний матч сезона на мажорной ноте.
Новости "АЗ"
АЗ "Алкмар" на данный момент занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 50 очков. Команда Ли-Роя Эхтельда все еще сохраняет математические шансы на попадание в топ-4, отставая от "Аякса" на пять пунктов. В последнее время "сырные фермеры" стали настоящими мастерами компромиссов: два последних поединка, включая домашнюю встречу с "Твенте" (2:2), завершились вничью. Тем не менее, общая серия без поражений составляет уже пять матчей, что свидетельствует о неплохой форме коллектива перед сложным выездом.
Главной проблемой для АЗ остаются выездные выступления. Команда не смогла победить в 6 из 7 последних игр на чужих полях, а общая статистика указывает на поражения в 60% выездных матчей за последний период. В атаке главная надежда возлагается на Свена Мейнанса (5 голов) и Троя Парротта (4 гола), в то время как капитан Йорди Класи традиционно цементирует центр поля. Оборона команды не всегда действует надежно, пропуская в среднем 1.33 гола за игру, что против мощной атаки "Фейеноорда" может стать критическим фактором. Для успеха в Роттердаме АЗ придется продемонстрировать чрезвычайную стойкость и эффективно использовать контратаки, так как статистика очных встреч на "Де Кейп" пока что явно не в их пользу.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|ПСВ
|32
|25
|3
|4
|92-43
|78
|2
|Фейеноорд
|32
|18
|7
|7
|67-43
|61
|3
|НЕК
|32
|15
|11
|6
|74-50
|56
|4
|Аякс
|32
|14
|13
|5
|61-39
|55
|5
|Твенте
|32
|14
|13
|5
|54-35
|55
|6
|АЗ
|32
|14
|8
|10
|54-47
|50
|7
|Херенвеен
|32
|14
|8
|10
|57-51
|50
|8
|Утрехт
|32
|13
|8
|11
|51-41
|47
|9
|Спарта
|32
|12
|7
|13
|38-55
|43
|10
|Гронинген
|32
|12
|6
|14
|45-43
|42
|11
|Гоу Эхед Иглс
|32
|8
|14
|10
|52-47
|38
|12
|Зволле
|32
|9
|10
|13
|42-66
|37
|13
|Фортуна
|32
|10
|6
|16
|46-59
|36
|14
|Эксельсиор
|32
|9
|7
|16
|39-53
|34
|15
|Телстар
|32
|7
|10
|15
|44-54
|31
|16
|Волендам
|32
|8
|7
|17
|33-52
|31
|17
|Бреда
|32
|5
|10
|17
|30-55
|25
|18
|Хераклес
|32
|5
|4
|23
|34-80
|19
Личные встречи
Последние 5 очных матчей :
- 21.09.2025. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 3:3 "Фейеноорд"
- 05.04.2025. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 0:1 "Фейеноорд"
- 02.11.2024. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 3:2 "АЗ Алкмар"
- 07.02.2024. Кубок Нидерландов. "Фейеноорд" 2:0 "АЗ Алкмар"
- 04.02.2024. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 0:1 "Фейеноорд"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Фейеноорда":
- 03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 1:2 "Фейеноорд"
- 25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 3:1 "Гронинген"
- 12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Неймеген" 1:1 "Фейеноорд"
- 05.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Волендам" 0:0 "Фейеноорд"
- 22.03.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 1:1 "Аякс"
Последние 5 матчей "АЗ":
- 03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 2:2 "Твенте"
- 23.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гоу Эхед Иглз" 0:0 "АЗ Алкмар"
- 19.04.2026. Кубок Нидерландов. "АЗ Алкмар" 5:1 "Неймеген"
- 16.04.2026. Лига конференций. "АЗ Алкмар" 2:2 "Шахтер Донецк"
- 12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 3:0 "Херенвен"
Ориентировочные составы
"Фейеноорд": Велленройтер – Дейл, Ватанабе, Траунер, Бос – Валенте, Таргаллин, Краявельд, Хадж Мусса, ван ден Элсхаут – Тенгстедт
"АЗ Алкмар": Овусу-Одуро – Гус, Пенештра, Дейкстра, де Вит – Мейнанс, Йенсен, Смит, Даал – Парротт, Патати
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Фейеноорд" - "АЗ" от UA-Футбол
Анализ статистики указывает на явное преимущество хозяев. "Фейеноорд" выиграл 8 из 10 последних очных дуэлей против АЗ, а текущая выездная форма "Алкмара" оставляет желать лучшего. Учитывая домашнюю мощь роттердамцев и их мотивацию удержать серебро, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием.
Наша ставка: Победа "Фейеноорда".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
