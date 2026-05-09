Гент - Андерлехт. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 10.05.26

Борьба за еврокубковые позиции в чемпионской группе Жюпиле Про Лиги обещает быть напряжённой. "Гент" принимает "Андерлехт" на "Планет Груп Арене", где оба коллектива стремятся прервать серии неудач. Разница между командами составляет всего два очка, что делает этот поединок определяющим.

Лига Жупиле, 2025/26. Чемпионская группа

10 мая. 14:30. Гент. "Планет Групп Арена"

Главный арбитр: Вербоомен

Гент - Андерлехт

Новости "Гента"

Хозяева поля под руководством Рика Демиля переживают сложный период, не зная вкуса побед уже шесть матчей подряд. За это время команда смогла добиться лишь трёх ничьих, забив катастрофически мало — всего два гола. Атакующая линия "буйволов" демонстрирует слабую эффективность, нанося в среднем лишь 2.83 удара в створ ворот за игру. Однако дома "Гент" традиционно действует увереннее: в последних пяти матчах на своём поле они проиграли только один раз, одержав две победы.

Статистика личных встреч также на стороне хозяев — в семи последних домашних противостояниях с "Андерлехтом" они побеждали четыре раза. Ожидается, что команда сыграет по схеме 3-4-2-1, где главной надеждой в атаке станет Макс Дин, который имеет 4 гола в активе за последние 10 игр. Несмотря на кадровые потери, в частности отсутствие Самоаза и Паскоци, "Гент" настроен стабилизировать защиту, которая пропускает в среднем один гол за домашний матч, и наконец реализовать свои моменты у чужих ворот. Победа позволит им обойти конкурента в таблице.

Новости "Андерлехта"

Команда Джереми Таравеля сейчас занимает шестую строчку, имея 26 очков после 36 туров. Несмотря на неплохие общие показатели (14 побед и 8 ничьих), гостевая форма "пурпурно-белых" вызывает серьёзные опасения. Брюссельцы проиграли три последние выездные встречи с разницей в два и более мяча, а в целом в 10 последних матчах на чужих полях потерпели шесть поражений. В последнем туре "Андерлехт" уступил лидеру чемпионата, "Брюгге", со счётом 1:3, что стало третьим поражением подряд. Оборонительная линия команды выглядит уязвимой, пропуская в среднем 2.33 гола за последние шесть поединков.

Однако атака остаётся опасной: Михайло Цветкович, который забил 6 мячей в десяти матчах, и Торган Азар создают стабильное давление на защиту соперников. Сикан все еще травмирован и, скорее всего, в этом сезоне мы его на поле уже не увидим. В последней очной встрече, состоявшейся в апреле, "Андерлехт" уверенно победил "Гент" дома (3:1), владея мячом 65% игрового времени. На выезде тренер, вероятно, использует формацию 4-2-3-1, пытаясь улучшить контроль в центре поля. Главной задачей для гостей станет преодоление психологического барьера выездных игр, где они исторически выиграли лишь один матч из последних 14 в Генте.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Брюгге 36 25 3 8 77-43 47 2 Юнион Сент-Жилуаз 36 23 10 3 58-21 46 3 Сент-Трюйден 36 21 4 11 56-40 39 4 Андерлехт 36 14 8 14 52-53 28 5 Мехелен 36 13 10 13 44-51 27 6 Гент 36 13 9 14 51-50 26

Личные встречи

Последние 5 очных матчей "Гент" - "Андерлехт":

12.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 3:1 "Гент"

18.01.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 4:2 "Андерлехт"

15.01.2026. Кубок Бельгии. "Андерлехт" 1:0 "Гент"

23.09.2025. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:0 "Гент"

27.04.2025. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:1 "Андерлехт"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Гента":

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Мехелен" 1:0 "Гент"

26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"

22.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Юнион Сент-Жиллуаз" 0:0 "Гент"

19.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:0 "Сент-Трюйден"

12.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 3:1 "Гент"

Последние 5 матчей "Андерлехта":

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:3 "Брюгге"

26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:3 "Юнион Сент-Жиллуаз"

23.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Сент-Трюйден" 2:0 "Андерлехт"

18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Мехелен" 1:2 "Андерлехт"

12.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 3:1 "Гент"

Ориентировочные составы

"Гент": Руф – Хасиока, Ван дер Хейден, Волкерт – Омгба, Араужо, Де Влигер, Дюверн – Канга, Скораш, Гуре

"Андерлехт": Коосеманс – Аугустинссон, Сарделла, Диарра, Камара – Цветкович, Салиба, Льянсана, Дегреф, Версхарен – Бертаччини

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Гент" - "Андерлехт": победа "Гента" — 2.32; ничья — 3.26; победа "Андерлехта" — 3.11. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч "Гент" - "Андерлехт" от UA-Футбол

Несмотря на то, что букмекеры отдают предпочтение "Андерлехту", домашняя статистика "Гента" заставляет задуматься. Хозяева умеют закрываться дома, а гости имеют системные проблемы в обороне на выезде. Оптимальным выбором выглядит ставка на хозяев с подстраховкой, поскольку "Андерлехт" не выигрывал в 8 из 10 последних выездов.

Наша ставка: Фора "Гента" (0).

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.