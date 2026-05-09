Селтик - Рейнджерс. Анонс и прогноз матча чемпионата Шотландии на 10.05.26

На стадионе "Селтик Парк" в это воскресенье состоится финальное дерби "Old Firm" сезона 2025-26. "Селтик" и "Рейнджерс" сойдутся в ожесточенной борьбе, где на кону стоит не только престиж, но и судьба чемпионского титула. Оба клуба стремятся догнать лидера таблицы, что обещает бескомпромиссную игру до последней секунды.

Чемпионат Шотландии 2025/26, чемпионская группа, 36-й тур

10 мая. 14:00. Глазго. "Селтик Парк"

Селтик- Рейнджерс

Телетрансляция – Setanta Sports

Новости "Селтика"

"Кельты" под руководством Мартина О'Нила демонстрируют невероятную стойкость на финишной прямой сезона. После кризисного периода при прошлом тренере, О'Нил смог стабилизировать игру, одержав 11 побед в 15 матчах. Сейчас команда занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Хартса" всего на три очка. Для "Селтика" каждый из трех оставшихся туров является финалом, ведь в последний игровой день их ждет прямая очная дуэль с лидером. Текущая победная серия клуба насчитывает пять матчей во всех турнирах, что добавляет уверенности фанатам перед дерби.

Тем не менее, кадровая ситуация остается критической. Лазарет "бело-зеленых" переполнен: из-за травм игру пропустят Каспер Шмейхель, Камерон Картер-Виккерс, Джота, Коулби Донован и Джулиан Араухо. Несмотря на эти потери, атака команды выглядит мощно благодаря Дайзену Маэде, который забил четыре гола в трех последних играх. Ожидается, что "Селтик" сделает ставку на агрессивный прессинг и поддержку домашних трибун. Статистика говорит, что "кельты" не проигрывали в 85% своих последних 20 домашних поединков чемпионата, а среднее владение мячом на собственном поле составляет впечатляющие 69%, что позволяет им диктовать условия большинству соперников.

Новости "Рейнджерса"

"Рейнджерс" приезжают в Глазго в несколько подавленном состоянии. Два подряд поражения от "Мотервелла" и "Хартса" отбросили подопечных Денни Рёля на третье место с отставанием в семь очков от вершины. Если "джерс" проиграют в это воскресенье, они впервые с 2018 года могут финишировать ниже второго места. Несмотря на это, статистика очных встреч на стороне гостей: "Рейнджерс" не проигрывают в дерби уже шесть матчей подряд, одержав за это время три победы и три ничьи, включая два успешных визита на "Селтик Парк".

В отличие от соперника, у "Рейнджерс" почти нет проблем с составом — отсутствует только Бейли Райс. Тренер может позволить себе ротацию, чтобы встряхнуть команду после последних неудач. Главное оружие гостей — результативная атака, которая забивает в среднем три гола за игру в последних турах. Юссеф Шермити и Джеймс Тавернье остаются ключевыми фигурами, способными изменить ход матча. На выезде "Рейнджерс" демонстрируют недюжинную стойкость, проиграв лишь одну игру из последних шести гостевых. Клуб надеется использовать свое преимущество в психологии личных встреч, чтобы вернуться в чемпионскую гонку и испортить праздник извечному сопернику.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Харт оф Мидлотиан 35 23 7 5 62-30 76 2 Селтик 35 23 4 8 64-37 73 3 Рейнджерс 35 19 12 4 69-36 69 4 Мазервелл 35 15 12 8 55-32 57 5 Хиберниан 35 13 12 10 53-41 51 6 Фалкирк 35 14 7 14 47-51 49

Личные встречи

Последние 5 очных матчей команд:

08.03.2026. Кубок Шотландии. "Рейнджерс" 0:0 "Селтик"

01.03.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 2:2 "Селтик"

03.01.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 1:3 "Рейнджерс"

02.11.2025. Кубок шотландской лиги. "Селтик" 1:1 "Рейнджерс"

31.08.2025. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 0:0 "Селтик"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Селтика":

03.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хиберниан" 1:2 "Селтик"

25.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 3:1 "Фалкирк"

19.04.2026. Кубок Шотландии. "Селтик" 2:2 "Сент-Миррен"

11.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 1:0 "Сент-Миррен"

05.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Данди" 1:2 "Селтик"

Последние 5 матчей "Рейнджерса":

04.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 2:1 "Рейнджерс"

26.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 2:3 "Мазервелл"

12.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Фалкирк" 3:6 "Рейнджерс"

04.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 4:2 "Данди Юнайтед"

21.03.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 4:1 "Абердин"

Ориентировочные составы

"Селтик": Синисало – Ралстон, Скейлз, Трасти, Тирни – Нюгрен, Ян Хён Чжун, Энгельс, Макгрегор, Форрест – Маэда

"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Стерлинг, Джига, Фернандес – Сков Ольсен, Диоманде, Чуквуани, Раскин, Мур – Шермити

Ставки и коэффициенты на матч

Победа "Селтика" — 2.02; ничья — 3.51; победа "Рейнджерса" — 3.60.

Прогноз на матч "Селтик" - "Рейнджерс" от UA-Футбол

"Селтик" находится на подъеме и имеет неистовую мотивацию в погоне за титулом, в то время как "Рейнджерс" несколько растеряли игровую форму. Даже несмотря на отличную статистику гостей в дерби, домашняя атмосфера и серия побед делают фаворитами "кельтов". Ожидаем напряженный матч с голами с обеих сторон.

Наша ставка: Победа "Селтика".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.