Селтик - Рейнджерс. Анонс и прогноз матча чемпионата Шотландии на 10.05.26
На стадионе "Селтик Парк" в это воскресенье состоится финальное дерби "Old Firm" сезона 2025-26. "Селтик" и "Рейнджерс" сойдутся в ожесточенной борьбе, где на кону стоит не только престиж, но и судьба чемпионского титула. Оба клуба стремятся догнать лидера таблицы, что обещает бескомпромиссную игру до последней секунды.
Чемпионат Шотландии 2025/26, чемпионская группа, 36-й тур
10 мая. 14:00. Глазго. "Селтик Парк"
Селтик- Рейнджерс
"Кельты" под руководством Мартина О'Нила демонстрируют невероятную стойкость на финишной прямой сезона. После кризисного периода при прошлом тренере, О'Нил смог стабилизировать игру, одержав 11 побед в 15 матчах. Сейчас команда занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Хартса" всего на три очка. Для "Селтика" каждый из трех оставшихся туров является финалом, ведь в последний игровой день их ждет прямая очная дуэль с лидером. Текущая победная серия клуба насчитывает пять матчей во всех турнирах, что добавляет уверенности фанатам перед дерби.
Тем не менее, кадровая ситуация остается критической. Лазарет "бело-зеленых" переполнен: из-за травм игру пропустят Каспер Шмейхель, Камерон Картер-Виккерс, Джота, Коулби Донован и Джулиан Араухо. Несмотря на эти потери, атака команды выглядит мощно благодаря Дайзену Маэде, который забил четыре гола в трех последних играх. Ожидается, что "Селтик" сделает ставку на агрессивный прессинг и поддержку домашних трибун. Статистика говорит, что "кельты" не проигрывали в 85% своих последних 20 домашних поединков чемпионата, а среднее владение мячом на собственном поле составляет впечатляющие 69%, что позволяет им диктовать условия большинству соперников.
"Рейнджерс" приезжают в Глазго в несколько подавленном состоянии. Два подряд поражения от "Мотервелла" и "Хартса" отбросили подопечных Денни Рёля на третье место с отставанием в семь очков от вершины. Если "джерс" проиграют в это воскресенье, они впервые с 2018 года могут финишировать ниже второго места. Несмотря на это, статистика очных встреч на стороне гостей: "Рейнджерс" не проигрывают в дерби уже шесть матчей подряд, одержав за это время три победы и три ничьи, включая два успешных визита на "Селтик Парк".
В отличие от соперника, у "Рейнджерс" почти нет проблем с составом — отсутствует только Бейли Райс. Тренер может позволить себе ротацию, чтобы встряхнуть команду после последних неудач. Главное оружие гостей — результативная атака, которая забивает в среднем три гола за игру в последних турах. Юссеф Шермити и Джеймс Тавернье остаются ключевыми фигурами, способными изменить ход матча. На выезде "Рейнджерс" демонстрируют недюжинную стойкость, проиграв лишь одну игру из последних шести гостевых. Клуб надеется использовать свое преимущество в психологии личных встреч, чтобы вернуться в чемпионскую гонку и испортить праздник извечному сопернику.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Харт оф Мидлотиан
|35
|23
|7
|5
|62-30
|76
|2
|Селтик
|35
|23
|4
|8
|64-37
|73
|3
|Рейнджерс
|35
|19
|12
|4
|69-36
|69
|4
|Мазервелл
|35
|15
|12
|8
|55-32
|57
|5
|Хиберниан
|35
|13
|12
|10
|53-41
|51
|6
|Фалкирк
|35
|14
|7
|14
|47-51
|49
Личные встречи
Последние 5 очных матчей команд:
- 08.03.2026. Кубок Шотландии. "Рейнджерс" 0:0 "Селтик"
- 01.03.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 2:2 "Селтик"
- 03.01.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 1:3 "Рейнджерс"
- 02.11.2025. Кубок шотландской лиги. "Селтик" 1:1 "Рейнджерс"
- 31.08.2025. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 0:0 "Селтик"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Селтика":
- 03.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хиберниан" 1:2 "Селтик"
- 25.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 3:1 "Фалкирк"
- 19.04.2026. Кубок Шотландии. "Селтик" 2:2 "Сент-Миррен"
- 11.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 1:0 "Сент-Миррен"
- 05.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Данди" 1:2 "Селтик"
Последние 5 матчей "Рейнджерса":
- 04.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 2:1 "Рейнджерс"
- 26.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 2:3 "Мазервелл"
- 12.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Фалкирк" 3:6 "Рейнджерс"
- 04.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 4:2 "Данди Юнайтед"
- 21.03.2026. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" 4:1 "Абердин"
Ориентировочные составы
"Селтик": Синисало – Ралстон, Скейлз, Трасти, Тирни – Нюгрен, Ян Хён Чжун, Энгельс, Макгрегор, Форрест – Маэда
"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Стерлинг, Джига, Фернандес – Сков Ольсен, Диоманде, Чуквуани, Раскин, Мур – Шермити
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Селтик" - "Рейнджерс" от UA-Футбол
"Селтик" находится на подъеме и имеет неистовую мотивацию в погоне за титулом, в то время как "Рейнджерс" несколько растеряли игровую форму. Даже несмотря на отличную статистику гостей в дерби, домашняя атмосфера и серия побед делают фаворитами "кельтов". Ожидаем напряженный матч с голами с обеих сторон.
Наша ставка: Победа "Селтика".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
