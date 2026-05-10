Бенфика - Брага. Анонс и прогноз матча 33-го тура Примейры на 11.05.26

До финиша регулярного сезона Лиги Португалии осталось совсем немного, и "Бенфика" стремится закрепить свои претензии на топ-2. На "Эштадиу да Луш" пожалует четвертая команда чемпионата — "Брага". Эта вывеска в последние годы гарантирует настоящий футбольный фейерверк, ведь оба клуба решают критически важные турнирные задачи на финишной прямой. Нас ждет бескомпромиссная битва за престиж и путевку в Лигу чемпионов.

Примейра, 2025/26. 33-й тур

"Бенфика" - "Брага"

11 мая. 22:15. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный арбитр: Ж. Пинейро

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

Новости "Бенфики"

"Орлы" подходят к предпоследнему туру сезона 2025-26, имея за плечами невероятную серию: команда не проигрывает в чемпионате уже 47 матчей подряд. Под руководством Жозе Моуринью лиссабонцы демонстрируют железную волю, хотя последняя ничья 2:2 против "Фамаликана" оставила горький привкус. Тогда удаление Отаменди сломало игру, и команда упустила преимущество в два мяча. Однако дома "Бенфика" остается настоящей крепостью — они выиграли 6 из 10 последних очных встреч с "Брагой" в Лиссабоне, причем ничьих в этих поединках не фиксировали уже давно.

На данный момент "Бенфика" занимает вторую строчку, имея преимущество над "Спортингом" только по личным встречам. Атака команды впечатляет: в 11 из 12 последних матчей они забивали минимум дважды. Несмотря на отсутствие травмированных Араужу и Велозу, а также дисквалифицированного Отаменди, состав выглядит мощно. Ожидается возвращение в старт лучшего бомбардира Вангелиса Павлидиса (21 гол), а место в воротах традиционно займет Анатолий Трубин. Участие Судакова под большим вопросом в таких важных матчах, учитывая последние заявления о психологическом состоянии Георгия и пропуск целого ряда матчей. "Бенфике" нужна только победа, чтобы гарантировать себе место в элите европейского футбола на следующий сезон, и домашние трибуны должны стать их 12-м игроком.

Новости "Браги"

"Брага" Карлоса Висенса переживает непростой период. Команда только что вылетела из Лиги Европы, уступив "Фрайбургу", где раннее удаление Доржелеса перечеркнуло надежды на успех. Во внутреннем первенстве "Оружейники" также несколько затормозили, одержав лишь две победы в последних пяти турах. Несмотря на это, они крепко держат четвертую позицию и для математического подтверждения места в топ-4 им достаточно даже ничьей в Лиссабоне.

Статистика свидетельствует, что "Брага" — очень опасный гость. Они не проигрывали в 12 из 16 выездных матчей сезона, а их беспроигрышная серия против "Бенфики" в Лиге Португалии длится уже три поединка. Состав команды несколько ослаблен отсутствием Ниакате, Родригеса и Баришича, однако возвращение капитана Рикарду Орты добавляет болельщикам оптимизма. Висенс обычно делает ставку на контроль мяча (около 59%), но в этот раз "Браге" придется действовать максимально эффективно в контратаках, чтобы сдержать атакующий натиск хозяев. Команда продемонстрировала стойкость на протяжении всего марафона, и матч на "Да Луш" станет для них главным экзаменом на выносливость после изнурительного вояжа в Германию.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Порту 32 27 4 1 64-15 85 2 Бенфика 32 22 10 0 69-22 76 3 Спортинг 32 23 7 2 82-23 76 4 Брага 32 16 9 7 60-32 57 5 Фамаликан 32 14 10 8 41-29 52 6 Жил Висенте 32 13 11 8 46-32 50 7 Морейренсе 32 12 6 14 37-47 42 8 Витория Гимарайнш 32 12 6 14 39-48 42 9 Эшторил 32 10 8 14 52-53 38 10 Алверка 32 10 8 14 34-50 38 11 Арока 32 10 6 16 41-62 36 12 Риу Аве 32 8 11 13 33-52 35 13 Санта-Клара 32 8 9 15 30-40 33 14 Насьонал 32 8 7 17 35-43 31 15 Эстрела де Амадора 32 6 10 16 36-54 28 16 Каса Пиа 32 5 11 16 29-56 26 17 Тондела 32 5 10 17 24-52 25 18 АВС 32 2 11 19 24-66 17

Личные встречи

Последние 5 очных матчей команд:

07.01.2026. Кубок Португалии. "Бенфика" 1:3 "Брага"

28.12.2025. Чемпионат Португалии. "Брага" 2:2 "Бенфика"

17.05.2025. Чемпионат Португалии. "Брага" 1:1 "Бенфика"

26.02.2025. Кубок Португалии. "Бенфика" 1:0 "Брага"

08.01.2025. Кубок Португалии. "Бенфика" 3:0 "Брага"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Бенфики":

02.05.2026. Чемпионат Португалии. "Фамаликан" 2:2 "Бенфика"

25.04.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 4:1 "Морейренсе"

19.04.2026. Чемпионат Португалии. "Спортинг" 1:2 "Бенфика"

12.04.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 2:0 "Насьонал Мадейра"

06.04.2026. Чемпионат Португалии. "Каза Пия" 1:1 "Бенфика"

Последние 5 матчей "Браги":

07.05.2026. Лига Европы. "Фрайбург" 3:1 "Брага"

03.05.2026. Чемпионат Португалии. "Брага" 1:1 "Эшторил-Прая"

30.04.2026. Лига Европы. "Брага" 2:1 "Фрайбург"

26.04.2026. Чемпионат Португалии. "Санта-Клара" 2:1 "Брага"

23.04.2026. Чемпионат Португалии. "Каза Пия" 0:1 "Брага"

Ориентировочные составы

"Бенфика": Трубин – Ба, Антониу Силва, Отаменди, Даль – Баррейру, Аурснес, Шьельдеруп, Рафа Силва, Лукебакио – Павлидис

"Брага": Горничек – Витор Карвалью, Лагербильке, Москардо – Лелу, Доржелес, Тыкназ, Моутинью – Саласар, Пау Виктор – Эль-Уаззани

Ставки и коэффициенты на матч

Победа "Бенфики" — 1.41; ничья — 4.77; победа "Браги" — 7.17.

Прогноз на матч "Бенфика" - "Брага" от UA-Футбол

Обе команды имеют серьезные кадровые потери в обороне, что на фоне их высокой результативности обещает "голевое шоу". "Бенфика" свежее, так как имела неделю на отдых, в то время как "Брага" психологически и физически истощена еврокубками. Ожидается напряженная игра, где хозяева дожмут соперника благодаря индивидуальному мастерству лидеров.

Наша ставка: "Обе забьют".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.