Генчлербирлиги - Трабзонспор. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Кубка Турции на 13.05.26

13 мая 2026 года на стадионе "Эрьяман" в Анкаре состоится ожесточенная битва за выход в финал Кубка Турции. "Генчлербирлиги" попробует в статусе андердога посрамить скептиков, тогда как "Трабзонспор" под руководством Фатиха Текке стремится подтвердить статус фаворита. Нас ждет противостояние амбиций и железной воли.
Кубок Турции, 2025/26. 1/2 финала
13 мая. 20:30. Анкара "Эрьяман"
Арбитр: А. Йылмаз
"Генчлербирлиги" - "Трабзонспор"
Новости "Генчлербирлиги"
Столичный клуб "Генчлербирлиги" под руководством Метина Диядина проводит неоднозначный сезон после возвращения в элиту в 2025 году. Несмотря на отчаянную борьбу за выживание в Суперлиге, где команда чередует поражения от "Фатих Карагюмрюк" с успехами против "Касимпаши", в Кубке "черно-красные" превратились в настоящую грозу авторитетов. Главной сенсацией турнира стала их победа над "Галатасараем" со счетом 2:0 на стадии 1/8 финала. Команда демонстрирует характер: в среднем за игру они забивают 1 гол, пропуская при этом 1.42. Показательно, что 52% матчей клуба завершаются взятием ворот обеими сторонами.
Перед полуфиналом особое внимание приковано к Адаме Траоре — непредсказуемому форварду, способному решить эпизод в одиночку. Хотя статистика ударов (53 в последних 5 играх) уступает сопернику, "Генчлербирлиги" берет свое дисциплиной и самоотверженностью, совершив 58 фолов в крайних встречах. Вероятный стартовый состав по схеме 4-2-3-1 включает голкипера Эрентюрка и линию защиты во главе с Гутасом. Для клуба из Анкары этот матч — шанс спасти сезон и доказать, что декабрьская победа над "Трабзонспором" (4:3) не была случайностью. Команда готова навязать жесткую борьбу, несмотря на статус аутсайдера у букмекеров.
Новости "Трабзонспора"
"Трабзонспор" подходит к полуфиналу как главный претендент на трофей. Команда Фатиха Текке демонстрирует солидный футбол, выиграв 67% своих матчей в текущем году. Недавняя победа над "Бешикташем" (2:1) подчеркнула их умение достигать результата в играх с топ-клубами. Атакующая мощь "бордово-голубых" впечатляет: 80 ударов по воротам соперников в последних пяти поединках и средняя результативность 1.85 гола за матч. Коллектив владеет мячом с высокой точностью передач (85%), что позволяет им диктовать темп игры и активно использовать прессинг — 47 перехватов в крайних играх свидетельствуют об агрессивном стиле обороны.
В кадровом плане ставка делается на Фелипе Аугусто и Пола Онуачу, который возглавит нападение в схеме 4-1-4-1. Несмотря на определенные трудности на групповом этапе Кубка, где было поражение от "Аланьяспора", в плей-офф трабзонцы действуют максимально концентрированно. Статистика указывает на то, что 70% матчей при участии команды Текке являются результативными (средний тотал — 2.94). "Трабзонспор" намерен доминировать на поле через контроль владения и количество угловых. Учитывая три победы подряд над столичным клубом в чемпионате, гости настроены только на победу в основное время, чтобы избежать лотереи.
Личные встречи
Последние 5 очных матчей команд:
- 22.12.2025. Чемпионат Турции. "Генчлербирлиги" 4:3 "Трабзонспор"
- 08.02.2024. Кубок Турции. "Генчлербирлиги" 1:1 "Трабзонспор"
- 15.05.2021. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 2:1 "Генчлербирлиги"
- 23.01.2021. Чемпионат Турции. "Генчлербирлиги" 1:2 "Трабзонспор"
- 08.02.2020. Чемпионат Турции. "Генчлербирлиги" 0:2 "Трабзонспор"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Генчлербирлиги":
- 09.05.2026. Чемпионат Турции. "Генчлербирлиги" 3:2 "Касымпаша"
- 03.05.2026. Чемпионат Турции. "Фатих Карагюмрюк" 1:0 "Генчлербирлиги"
- 26.04.2026. Чемпионат Турции. "Генчлербирлиги" 1:0 "Коджаэлиспор"
- 22.04.2026. Кубок Турции. "Галатасарай" 0:2 "Генчлербирлиги"
- 18.04.2026. Чемпионат Турции. "Генчлербирлиги" 1:2 "Галатасарай"
Последние 5 матчей "Трабзонспора":
- 09.05.2026. Чемпионат Турции. "Бешикташ" 1:2 "Трабзонспор"
- 02.05.2026. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 1:1 "Гезтепе"
- 27.04.2026. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 2:1 "Трабзонспор"
- 23.04.2026. Кубок Турции. "Самсунспор" 0:0 "Трабзонспор"
- 19.04.2026. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 1:1 "Истанбул Башакшехир"
Ориентировочные составы
"Генчлербирлиги": Эрентюрк – Дурсун, Талиссон Келвен, Гутас, Узюм – Онур, Диабате – Мимароглу, Юлгюн, Чанак – Адама Траоре
"Трабзонспор": Онана – Эскиеллач, Савич, Нваивву, Пина – Ябол-Фолькарелли – Аугусто, Улай, Туфан, Зубков – Онуачу
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Генчлербирлиги" - "Трабзонспор" от UA-Футбол
Класс "Трабзонспора" и их преимущество в атаке должны стать ключевыми факторами. Разница в классе и колоссальное давление заставят оборону хозяев ошибаться. Хотя кубковый характер встречи обещает много фолов и борьбы, гости выглядят более сбалансированными.
Наша ставка: Победа "Трабзонспора" (П2).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
