Эшторил - Бенфика. Анонс и прогноз матча 34-го тура Примейры на 16.05.26

16 мая 2026 года на стадионе "Эштадиу Антониу Коимбра да Мота" состоится заключительный матч сезона Примейра-лиги между "Эшторилом" и "Бенфикой". Для хозяев это возможность прервать затяжную неудачную серию, тогда как команда Жозе Моуринью продолжает борьбу за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

Примейра, 2025/26. 34-й тур

16 мая. 22:30. Эшторил. "Эштадиу Антониу Коимбра да Мота"

Эшторил - Бенфика

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Новости "Эшторила"

Сейчас "канарейки" переживают серьезный кризис, имея самую длинную безвыигрышную серию в чемпионате — семь матчей подряд. Команда Яна Кетро занимает девятое место в турнирной таблице и удерживается в топ-10 только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Защита остается главной проблемой тренерского штаба: "Эшторил" пропустил 54 гола — это худший показатель среди команд верхней части таблицы.

В последних пяти матчах хозяева неизменно пропускали первыми, а результативность команды заметно снизилась — всего семь забитых мячей в десяти предыдущих турах. Домашняя статистика также не внушает оптимизма: три поражения подряд на своем поле. Кроме того, команда имеет кадровые потери в обороне — из-за дисквалификаций матч пропустят Антеф Тсунги и Педро Карвальо. Основная надежда в атаке возлагается на Яниса Беграуи, который имеет в своем активе 20 голов в сезоне и стремится прервать собственную безголевую серию.

Новости "Бенфики"

Лиссабонские "орлы" под руководством Жозе Моуринью демонстрируют стабильность, оставаясь непобежденными на протяжении 48 матчей в Примейра-лиге. В то же время две последние ничьи со счетом 2:2 против "Фамаликана" и "Браги" привели к тому, что "Бенфика" опустилась на третье место и теперь отстает от "Спортинга" на два очка. Для сохранения шансов на прямой выход в Лигу чемпионов гостям необходимо только побеждать и надеяться на осечку "Спортинга" в заключительном туре. Атака лиссабонцев работает стабильно: в 12 из 13 последних матчей команда забивала как минимум два мяча.

Особое внимание привлекает лучший бомбардир команды Вангелис Павлидис, который уже отметился 22 голами и продолжает борьбу за звание лучшего снайпера чемпионата. Позитивной новостью для гостей стало возвращение после дисквалификации капитана Николаса Отаменди и полузащитника Ричарда Риоса, что должно добавить надежности защите, которая лишь дважды в последних десяти матчах сыграла "на ноль". В воротах ожидается появление украинца Анатолия Трубина. В то же время появление Георгия Судакова не ожидается — хавбек выпал из основной обоймы и уже длительное время не выходит даже на замену. Для Моуринью этот матч может стать одним из ключевых на фоне слухов о возможном уходе в "Реал", поэтому мотивация команды будет максимальной.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Порту Порту 33 27 4 2 65-18 85
2 Спортинг Спортинг 33 24 7 2 86-24 79
3 Бенфика Бенфика 33 22 11 0 71-24 77
4 Брага Брага 33 16 10 7 62-34 58
5 Фамаликан Фамаликан 33 14 11 8 41-29 53
6 Жил Висенте Жил Висенте 33 13 11 9 47-35 50
7 Морейренсе Морейренсе 33 12 6 15 37-49 42
8 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 33 12 6 15 39-49 42
9 Эшторил Эшторил 33 10 9 14 53-54 39
10 Алверка Алверка 33 10 9 14 35-51 39
11 Арока Арока 33 11 6 16 44-63 39
12 Санта-Клара Санта-Клара 33 9 9 15 32-40 36
13 Риу Аве Риу Аве 33 8 11 14 34-56 35
14 Насьонал Насьонал 33 8 7 18 35-45 31
15 Эстрела де Амадора Эстрела де Амадора 33 6 11 16 36-54 29
16 Каса Пиа Каса Пиа 33 6 11 16 30-56 29
17 Тондела Тондела 33 6 10 17 26-52 28
18 АВС АВС 33 3 11 19 27-67 20

Личные встречи

Последние 5 очных матчей команд:

  • 03.01.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 3:1 "Эшторил"
  • 03.05.2025. Чемпионат Португалии. "Эшторил" 1:2 "Бенфика"
  • 23.12.2024. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 3:0 "Эшторил"
  • 10.03.2024. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 3:1 "Эшторил"
  • 24.01.2024. Кубок Португалии. "Бенфика" 1:1 "Эшторил"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Эшторила":

  • 10.05.2026. Чемпионат Португалии. "Алверка" 1:1 "Эшторил"
  • 03.05.2026. Чемпионат Португалии. "Брага" 1:1 "Эшторил"
  • 26.04.2026. Чемпионат Португалии. "Эшторил" 0:1 "Фамаликан"
  • 20.04.2026. Чемпионат Португалии. "Морейренсе" 1:0 "Эшторил"
  • 12.04.2026. Чемпионат Португалии. "Эшторил" 1:3 "Порту"

Последние 5 матчей "Бенфики":

  • 11.05.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 2:2 "Брага"
  • 02.05.2026. Чемпионат Португалии. "Фамаликан" 2:2 "Бенфика"
  • 25.04.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 4:1 "Морейренсе"
  • 19.04.2026. Чемпионат Португалии. "Спортинг" 1:2 "Бенфика"
  • 12.04.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 2:0 "Насьонал"

Ориентировочные составы

"Эшторил": Роблес – Ферро, Бахер, Бома – Санчес, Шека, Холсгроув, Г. Кошта – Гитан, Беграуи, Карвалью

"Бенфика": Трубин – Дедич, Т. Араужо, Отаменди, Даль – Риос, Аурснес – Шельдеруп, Р. Силва, Престианни – Павлидис

Прогноз на матч "Эшторил" - "Бенфика" от UA-Футбол

Статистика очных встреч полностью на стороне лиссабонцев, которые выиграли девять из десяти последних матчей между командами. "Эшторил" имеет серьезные проблемы в защите и нестабильно выступает дома, тогда как "Бенфика" подходит к игре с высокой турнирной мотивацией и возвращением важных игроков состава. Ожидается преимущество гостей и результативный футбол.

Наша ставка: победа "Бенфики" с форой (-1.5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

