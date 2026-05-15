Эшторил - Бенфика. Анонс и прогноз матча 34-го тура Примейры на 16.05.26
16 мая 2026 года на стадионе "Эштадиу Антониу Коимбра да Мота" состоится заключительный матч сезона Примейра-лиги между "Эшторилом" и "Бенфикой". Для хозяев это возможность прервать затяжную неудачную серию, тогда как команда Жозе Моуринью продолжает борьбу за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.
Примейра, 2025/26. 34-й тур
16 мая. 22:30. Эшторил. "Эштадиу Антониу Коимбра да Мота"
Эшторил - Бенфика
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Новости "Эшторила"
Сейчас "канарейки" переживают серьезный кризис, имея самую длинную безвыигрышную серию в чемпионате — семь матчей подряд. Команда Яна Кетро занимает девятое место в турнирной таблице и удерживается в топ-10 только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Защита остается главной проблемой тренерского штаба: "Эшторил" пропустил 54 гола — это худший показатель среди команд верхней части таблицы.
В последних пяти матчах хозяева неизменно пропускали первыми, а результативность команды заметно снизилась — всего семь забитых мячей в десяти предыдущих турах. Домашняя статистика также не внушает оптимизма: три поражения подряд на своем поле. Кроме того, команда имеет кадровые потери в обороне — из-за дисквалификаций матч пропустят Антеф Тсунги и Педро Карвальо. Основная надежда в атаке возлагается на Яниса Беграуи, который имеет в своем активе 20 голов в сезоне и стремится прервать собственную безголевую серию.
Новости "Бенфики"
Лиссабонские "орлы" под руководством Жозе Моуринью демонстрируют стабильность, оставаясь непобежденными на протяжении 48 матчей в Примейра-лиге. В то же время две последние ничьи со счетом 2:2 против "Фамаликана" и "Браги" привели к тому, что "Бенфика" опустилась на третье место и теперь отстает от "Спортинга" на два очка. Для сохранения шансов на прямой выход в Лигу чемпионов гостям необходимо только побеждать и надеяться на осечку "Спортинга" в заключительном туре. Атака лиссабонцев работает стабильно: в 12 из 13 последних матчей команда забивала как минимум два мяча.
Особое внимание привлекает лучший бомбардир команды Вангелис Павлидис, который уже отметился 22 голами и продолжает борьбу за звание лучшего снайпера чемпионата. Позитивной новостью для гостей стало возвращение после дисквалификации капитана Николаса Отаменди и полузащитника Ричарда Риоса, что должно добавить надежности защите, которая лишь дважды в последних десяти матчах сыграла "на ноль". В воротах ожидается появление украинца Анатолия Трубина. В то же время появление Георгия Судакова не ожидается — хавбек выпал из основной обоймы и уже длительное время не выходит даже на замену. Для Моуринью этот матч может стать одним из ключевых на фоне слухов о возможном уходе в "Реал", поэтому мотивация команды будет максимальной.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Порту
|33
|27
|4
|2
|65-18
|85
|2
|Спортинг
|33
|24
|7
|2
|86-24
|79
|3
|Бенфика
|33
|22
|11
|0
|71-24
|77
|4
|Брага
|33
|16
|10
|7
|62-34
|58
|5
|Фамаликан
|33
|14
|11
|8
|41-29
|53
|6
|Жил Висенте
|33
|13
|11
|9
|47-35
|50
|7
|Морейренсе
|33
|12
|6
|15
|37-49
|42
|8
|Витория Гимарайнш
|33
|12
|6
|15
|39-49
|42
|9
|Эшторил
|33
|10
|9
|14
|53-54
|39
|10
|Алверка
|33
|10
|9
|14
|35-51
|39
|11
|Арока
|33
|11
|6
|16
|44-63
|39
|12
|Санта-Клара
|33
|9
|9
|15
|32-40
|36
|13
|Риу Аве
|33
|8
|11
|14
|34-56
|35
|14
|Насьонал
|33
|8
|7
|18
|35-45
|31
|15
|Эстрела де Амадора
|33
|6
|11
|16
|36-54
|29
|16
|Каса Пиа
|33
|6
|11
|16
|30-56
|29
|17
|Тондела
|33
|6
|10
|17
|26-52
|28
|18
|АВС
|33
|3
|11
|19
|27-67
|20
Личные встречи
Последние 5 очных матчей команд:
- 03.01.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 3:1 "Эшторил"
- 03.05.2025. Чемпионат Португалии. "Эшторил" 1:2 "Бенфика"
- 23.12.2024. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 3:0 "Эшторил"
- 10.03.2024. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 3:1 "Эшторил"
- 24.01.2024. Кубок Португалии. "Бенфика" 1:1 "Эшторил"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Эшторила":
- 10.05.2026. Чемпионат Португалии. "Алверка" 1:1 "Эшторил"
- 03.05.2026. Чемпионат Португалии. "Брага" 1:1 "Эшторил"
- 26.04.2026. Чемпионат Португалии. "Эшторил" 0:1 "Фамаликан"
- 20.04.2026. Чемпионат Португалии. "Морейренсе" 1:0 "Эшторил"
- 12.04.2026. Чемпионат Португалии. "Эшторил" 1:3 "Порту"
Последние 5 матчей "Бенфики":
- 11.05.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 2:2 "Брага"
- 02.05.2026. Чемпионат Португалии. "Фамаликан" 2:2 "Бенфика"
- 25.04.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 4:1 "Морейренсе"
- 19.04.2026. Чемпионат Португалии. "Спортинг" 1:2 "Бенфика"
- 12.04.2026. Чемпионат Португалии. "Бенфика" 2:0 "Насьонал"
Ориентировочные составы
"Эшторил": Роблес – Ферро, Бахер, Бома – Санчес, Шека, Холсгроув, Г. Кошта – Гитан, Беграуи, Карвалью
"Бенфика": Трубин – Дедич, Т. Араужо, Отаменди, Даль – Риос, Аурснес – Шельдеруп, Р. Силва, Престианни – Павлидис
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Эшторил" - "Бенфика" от UA-Футбол
Статистика очных встреч полностью на стороне лиссабонцев, которые выиграли девять из десяти последних матчей между командами. "Эшторил" имеет серьезные проблемы в защите и нестабильно выступает дома, тогда как "Бенфика" подходит к игре с высокой турнирной мотивацией и возвращением важных игроков состава. Ожидается преимущество гостей и результативный футбол.
Наша ставка: победа "Бенфики" с форой (-1.5).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
