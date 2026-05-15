Стандард - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 16.05.26

16 мая 2026 года стадион "Морис Дюфран" будет принимать напряженный матч за право продолжить борьбу в плей-офф Лиги конференций между "Стандардом" и "Генком". Обе команды идут рядом в турнирной таблице, а их предыдущая встреча в конце апреля продемонстрировала, что разница в классе между соперниками сейчас минимальна.

Лига Жупиле, 2025/26. Группа Лиги конференции, 7-й тур

16 мая. 19:15. Льеж. "Стад Морис Дюфран"

Стандард - Генк

Новости "Стандарда"

Льежский клуб подходит к этому поединку с неоднозначными результатами. В последних шести турах подопечные местного тренерского штаба одержали три победы, однако стабильность остается главной проблемой команды. Несмотря на то, что "Стандард" не проигрывал в 83% из 12 последних матчей во всех турнирах, домашняя форма "красных" вызывает беспокойство у болельщиков. На своем поле команда не смогла победить в 9 из 11 предыдущих встреч, часто ограничиваясь ничьими.

В регулярном сезоне льежцы финишировали на восьмом месте, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Самым слабым звеном остается атака: команда в среднем забивает меньше одного гола за игру. В то же время в предыдущем очном матче против "Генка" "Стандард" продемонстрировал характер и стойкость — несмотря на заметное преимущество соперника, Каспер Нильсен сравнял счет на 90-й минуте. В будущем поединке хозяева снова будут надеяться на надежную игру вратаря Матье Эполо и лидерские качества ключевых футболистов, стремясь прервать неудачную серию на "Морис Дюфран".

Новости "Генка"

"Генк" демонстрирует более уверенную и целостную игру, завершив регулярный чемпионат на седьмой позиции. Команда отличается высокой интенсивностью и хорошей результативностью — 46 забитых мячей в 30 матчах сезона. В последнее время "магистры" редко проигрывают, избежав поражений в 82% из 11 предыдущих встреч. Особенно стоит отметить их игру на выезде: в 20 последних гостевых матчах "Генк" одерживал победы в половине случаев, что является очень солидным показателем для бельгийского чемпионата.

Главным преимуществом гостей остается контроль мяча и большое количество созданных моментов. В предыдущем матче против "Стандарда" они владели мячом 61% игрового времени и нанесли 24 удара по воротам, однако команду подвела реализация. Тренерский штаб возлагает большие надежды на результативность Аарона Бибута и креативность Дзюни Ито в центре поля. Защита "Генка" также выглядит надежно, ведь в последних шести турах команда пропускала в среднем лишь 0,83 гола за матч. Гости приедут в Льеж в статусе фаворита и попытаются превратить свое статистическое преимущество в добытые три очка.

Турнирная таблица (За место в плей-офф Лиги конференций)

# Команда И В Н П Р Очки 1 Генк 37 14 12 11 55-53 33 2 Стандард 37 15 8 14 42-43 33 3 Вестерло 37 13 10 14 48-53 30 4 Шарлеруа 37 13 8 16 47-48 30 5 Ройял Антверпен 37 12 8 17 41-45 27 6 Оуд-Хеверле 37 9 9 19 37-57 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей: "Стандард" - "Генк":

25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"

22.02.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 0:3 "Стандард"

10.08.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 2:1 "Генк"

14.02.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 1:2 "Генк"

04.12.2024. Кубок Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Стандарда":

08.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 2:1 "Левен"

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Антверпен" 0:5 "Стандард"

25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"

21.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 1:2 "Антверпен"

18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:2 "Стандард"

Последние 5 матчей "Генка":

10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 3:0 "Вестерло"

02.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 2:0 "Генк"

25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"

21.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Шарлеруа"

18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Вестерло" 1:2 "Генк"

Ориентировочные составы

"Стандард": Эполо – Бейтс, Отекит, Лоуренс, Фоссей – Нильсен, Карамоко, Мортенсен, Мор – Саид, Абид

"Генк": Брюгманс – Сметс, Конголо, Кайембе, Эль-Уахди – Хейнен, Ито, Бангора, Хейманс – Бибут, Адедеджи-Штернберг

Прогноз на матч "Стандард" - "Генк" от UA-Футбол

"Генк" выглядит более сбалансированной и мощной командой, особенно учитывая слабые домашние результаты "Стандарда". Высокая атакующая активность гостей и надежная игра в обороне могут стать ключевыми факторами этого матча. Ожидается, что на этот раз хозяевам не удастся спастись в концовке встречи.

Наша ставка: победа "Генка" (П2).

