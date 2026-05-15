Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стандард - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 16.05.26
Стандард - Генк: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.05.26 ⋊ Лига Жупиле на UA-Футбол
UA-Футбол
16 мая 2026 года стадион "Морис Дюфран" будет принимать напряженный матч за право продолжить борьбу в плей-офф Лиги конференций между "Стандардом" и "Генком". Обе команды идут рядом в турнирной таблице, а их предыдущая встреча в конце апреля продемонстрировала, что разница в классе между соперниками сейчас минимальна.
Лига Жупиле, 2025/26. Группа Лиги конференции, 7-й тур
16 мая. 19:15. Льеж. "Стад Морис Дюфран"
Стандард - Генк
Новости "Стандарда"
Льежский клуб подходит к этому поединку с неоднозначными результатами. В последних шести турах подопечные местного тренерского штаба одержали три победы, однако стабильность остается главной проблемой команды. Несмотря на то, что "Стандард" не проигрывал в 83% из 12 последних матчей во всех турнирах, домашняя форма "красных" вызывает беспокойство у болельщиков. На своем поле команда не смогла победить в 9 из 11 предыдущих встреч, часто ограничиваясь ничьими.
В регулярном сезоне льежцы финишировали на восьмом месте, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Самым слабым звеном остается атака: команда в среднем забивает меньше одного гола за игру. В то же время в предыдущем очном матче против "Генка" "Стандард" продемонстрировал характер и стойкость — несмотря на заметное преимущество соперника, Каспер Нильсен сравнял счет на 90-й минуте. В будущем поединке хозяева снова будут надеяться на надежную игру вратаря Матье Эполо и лидерские качества ключевых футболистов, стремясь прервать неудачную серию на "Морис Дюфран".
Новости "Генка"
"Генк" демонстрирует более уверенную и целостную игру, завершив регулярный чемпионат на седьмой позиции. Команда отличается высокой интенсивностью и хорошей результативностью — 46 забитых мячей в 30 матчах сезона. В последнее время "магистры" редко проигрывают, избежав поражений в 82% из 11 предыдущих встреч. Особенно стоит отметить их игру на выезде: в 20 последних гостевых матчах "Генк" одерживал победы в половине случаев, что является очень солидным показателем для бельгийского чемпионата.
Главным преимуществом гостей остается контроль мяча и большое количество созданных моментов. В предыдущем матче против "Стандарда" они владели мячом 61% игрового времени и нанесли 24 удара по воротам, однако команду подвела реализация. Тренерский штаб возлагает большие надежды на результативность Аарона Бибута и креативность Дзюни Ито в центре поля. Защита "Генка" также выглядит надежно, ведь в последних шести турах команда пропускала в среднем лишь 0,83 гола за матч. Гости приедут в Льеж в статусе фаворита и попытаются превратить свое статистическое преимущество в добытые три очка.
Турнирная таблица (За место в плей-офф Лиги конференций)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Генк
|37
|14
|12
|11
|55-53
|33
|2
|Стандард
|37
|15
|8
|14
|42-43
|33
|3
|Вестерло
|37
|13
|10
|14
|48-53
|30
|4
|Шарлеруа
|37
|13
|8
|16
|47-48
|30
|5
|Ройял Антверпен
|37
|12
|8
|17
|41-45
|27
|6
|Оуд-Хеверле
|37
|9
|9
|19
|37-57
|19
Личные встречи
Последние 5 очных матчей: "Стандард" - "Генк":
- 25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"
- 22.02.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 0:3 "Стандард"
- 10.08.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 2:1 "Генк"
- 14.02.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 1:2 "Генк"
- 04.12.2024. Кубок Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Стандарда":
- 08.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 2:1 "Левен"
- 03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Антверпен" 0:5 "Стандард"
- 25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"
- 21.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 1:2 "Антверпен"
- 18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:2 "Стандард"
Последние 5 матчей "Генка":
- 10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 3:0 "Вестерло"
- 02.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 2:0 "Генк"
- 25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"
- 21.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Шарлеруа"
- 18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Вестерло" 1:2 "Генк"
Ориентировочные составы
"Стандард": Эполо – Бейтс, Отекит, Лоуренс, Фоссей – Нильсен, Карамоко, Мортенсен, Мор – Саид, Абид
"Генк": Брюгманс – Сметс, Конголо, Кайембе, Эль-Уахди – Хейнен, Ито, Бангора, Хейманс – Бибут, Адедеджи-Штернберг
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Стандард" - "Генк" от UA-Футбол
"Генк" выглядит более сбалансированной и мощной командой, особенно учитывая слабые домашние результаты "Стандарда". Высокая атакующая активность гостей и надежная игра в обороне могут стать ключевыми факторами этого матча. Ожидается, что на этот раз хозяевам не удастся спастись в концовке встречи.
Наша ставка: победа "Генка" (П2).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Известный европейский клуб официально объявил о расставании с ключевым игроком сборной Украины
- Динамо приняло решение о будущем Костюка в клубе - Источник
- Маркевич: Такое впечатление, что этих футболистов где-то на базаре взяли на прилавке с овощами
- Эшторил - Бенфика. Анонс и прогноз матча 34-го тура Примейры на 16.05.26
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича