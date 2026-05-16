Селтик - Хартс. Анонс и прогноз матча чемпионата Шотландии на 16.05.26

В эту субботу, 16 мая, на "Селтик Парк" решится судьба чемпионского титула в Шотландии. В финальном противостоянии сойдутся "Селтик" и "Хартс". "Кельты" отстают от лидера всего на один балл, поэтому для пятого подряд чемпионства им нужна только победа, в то время как гостям достаточно ничьей, чтобы впервые с 1960 года поднять кубок над головой.

Чемпионат Шотландии 2025/26, чемпионская группа, 38-й тур

16 мая. 14:30. Глазго. "Селтик Парк"

Селтик- Хартс

Телетрансляция – Setanta Sports

Новости "Селтика"

Хозяева поля подходят к решающей битве в невероятной форме, одержав шесть побед подряд в чемпионате. Возвращение Мартина О’Нила на должность временного тренера в январе кардинально изменило сезон для "кельтов". Под его руководством команда выиграла 13 матчей и проиграла только дважды, что позволило "Селтику" нивелировать предыдущее отставание и вернуться в чемпионскую гонку. Драматическая победа над "Мазервеллом" (3:2) посреди недели, вырванная на последних секундах, доказала, что дух победителей в Глазго жив как никогда.

Кадровая ситуация у хозяев сложная: из-за травм не сыграют опытный Каспер Шмейхель, защитник Камерон Картер-Викерс и еще несколько ключевых исполнителей. Тем не менее, главная надежда фанатов — Дайзен Маэда, который находится на пике результативности, забив семь голов в пяти последних встречах. Дома "Селтик" традиционно доминирует: статистика свидетельствует, что они выигрывали 17 из 20 последних очных матчей против "Хартс" в Глазго. Для "бело-зеленых" этот поединок — момент истины, где на кону стоит не просто победа, а подтверждение их гегемонии в Шотландии.

Новости "Хартса"

"Джамбос" проводят исторический сезон под руководством Дерека Макиннеса. Команда из Эдинбурга имеет шанс стать первым клубом не из "Старой фирмы" за последние 40 лет, который завоюет золотые медали. Из 37 матчей сезона "Хартс" выиграли 24, опираясь на самую стабильную линию защиты в лиге. Гости не проигрывают уже семь матчей подряд, а их уверенность в собственных силах подкрепляется тем, что в текущем сезоне они еще ни разу не уступали "Селтику" в личных встречах (две победы и одна ничья).

Несмотря на солидный список травмированных, среди которых Марк Леонард и Крейг Галкетт, Макиннес выстроил четкую структуру игры, которая позволяет команде сохранять ворота "сухими" в 40% выездных игр. Особая опасность для защиты хозяев будет исходить от Лоуренса Шенкленда и Клаудио Браги. "Хартс" уже побеждали на "Селтик Парк" в декабре 2025 года, и этот опыт будет бесценным в субботу. Команда находится всего в одном шаге от легендарного триумфа, который навсегда впишет их имена в историю шотландского футбола.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Селтик 19 14 3 2 41-18 45 2 Рейнджерс 19 11 4 4 31-20 37 3 Килмарнок 19 8 5 6 24-28 29 4 Данди 19 9 1 9 26-25 28 5 Хиберниан 19 7 6 6 20-20 27 6 Харт оф Мидлотиан 19 3 8 8 20-29 17

Личные встречи

Последние 5 очных матчей команд:

25.01.2026. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 2:2 "Селтик"

07.12.2025. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 1:2 "Хартс"

26.10.2025. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 3:1 "Селтик"

29.03.2025. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 3:0 "Хартс"

23.11.2024. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 1:4 "Селтик"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Селтика":

13.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Мотеруэлл" 2:3 "Селтик"

10.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 3:1 "Рейнджерс"

03.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хиберниан" 1:2 "Селтик"

25.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Селтик" 3:1 "Фалкирк"

19.04.2026. Кубок Шотландии. "Селтик" 2:2 "Сент-Миррен"

Последние 5 матчей "Хартса":

13.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 3:0 "Фалкирк"

09.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Мотеруэлл" 1:1 "Хартс"

04.05.2026. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 2:1 "Рейнджерс"

26.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Хиберниан" 1:2 "Хартс"

11.04.2026. Чемпионат Шотландии. "Хартс" 3:1 "Мотеруэлл"

Ориентировочные составы

"Селтик": Синисало – Джонстон, Трасти, Скейлс, Тирни – Макгрегор, Энгельс – Хюн-Джун, Нюгрен, Тунехти – Маэда

"Хартс": Шволов – Штайнвендер, Кент, Финдлей, Милн – Кизиридис, Банингиме, Девлин, Спиттал – Шенкленд, Брага

Прогноз на матч "Селтик" - "Хартс" от UA-Футбол

Нас ждет поединок, где нервы и тактика будут весить больше, чем техника. "Селтик" будет атаковать с первых минут, подгоняемый трибунами, но "Хартс" в этом сезоне доказал, что умеет выдерживать колоссальное давление. Учитывая, что гостей устраивает ничья, они сосредоточатся на обороне и контратаках, которые уже приносили им успех против "кельтов".

Ставка: "Хартс" не проиграет (X2).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.